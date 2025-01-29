有志一「童」》去年台灣對新加坡投資 超出對中投資近六成

台灣對非中國地區的投資比重顯著增加。自2016年起，台灣對非中國地區的投資首次超越對中國的投資，而2022年，該比例進一步達到66.4%，幾乎是對中國投資的兩倍。2024年，台灣對非中國地區的投資比例高達92.5%，是對中國投資的12倍。

◎ 童振源

近年來，台灣對外投資格局發生了顯著變化。去（2024）年，台灣對新加坡的投資金額達到58.1億美元，占台灣對外投資總額的12.0%。這是過去三十年來，台灣對新加坡的投資首次超越對中國的投資，而且超出近六成，成為歷史性里程碑。

台灣對外投資的分布︰2008-2024

（作者提供）

回顧過去，台灣對中國的投資曾在2010年達到高峰，當時占總對外投資的83.8%。然而，自此以後，台灣對中國的投資比重逐年下降。到2024年，該比例已降至僅7.5%，創下歷史新低。

請繼續往下閱讀...

同時，台灣對非中國地區的投資比重顯著增加。自2016年起，台灣對非中國地區的投資首次超越對中國的投資，而2022年，該比例進一步達到66.4%，幾乎是對中國投資的兩倍。2024年，台灣對非中國地區的投資比例高達92.5%，是對中國投資的12倍。

其中，台灣對東協（ASEAN）的投資比重穩步上升。2021年，台灣對東協的投資金額為56.4億美元，占對外投資總額的31.5%。2022年金額雖降至47.3億美元，但占比創新高，達32.3%。2024年，投資金額達到歷史高峰的85.0億美元，占比為17.5%。

台灣對新加坡投資金額與占比︰2021-2024

（作者提供）

在東協國家中，新加坡成為台灣投資的主要目標。疫情前，台灣對新加坡的年投資額僅維持在10億美元以下，但疫情後出現爆發性增長。2021年至2024年間，台灣對新加坡的投資金額分別為37.1億、33.6億、24.4億及58.1億美元。去年投資金額的增幅尤其顯著，相較前一年增長了138%。

疫情時新加坡政府對疫情控制得宜，加上後續地緣政治的影響，吸引很多台灣投資。2021至2024年，台灣對新加坡投資金額占東協的比重分別達到65.8%、71.1%、46.6%、68.3%，占台灣整體對外投資的比重分別達到20.1%、22.4%、9.2%、12.0%。過去四年，台灣對東協的投資有三分之二以上流向新加坡，充分顯示出台灣企業將新加坡視為進軍東協的核心。

台灣對新加坡的產業分布︰2024

（作者提供）

從產業分布來看，台灣對新加坡的投資主要集中在電子零組件製造業和金融及保險業。以去年為例，58.1億美元的總投資額中，電子零組件製造業占50.5億美元（86.9%），金融及保險業占5.8億美元（10.1%），兩大產業合計占比高達97%。此外，批發及零售業投資9,400萬美元（1.6%），紡織業投資4,000萬美元（0.7%）。

具體投資案方面，去年鴻海精密公司以26.3億美元的投資額居首，世界先進公司則投入24億美元，兩者合計占全部投資的86.6%。值得一提的是，2023年鴻海精密公司曾向其新加坡子公司增資超過8億美元，顯示新加坡已成為該公司重要的營運據點。

（作者為我國駐新加坡代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法