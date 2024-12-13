自由開講》台星發展智慧國家的虛實對比

◎廖明輝



台灣與新加坡都在推動「智慧國家」，但台灣在成效上卻明顯落後。

以新加坡的「智慧國家」與「國家人工智慧策略」為例，從2014年的「智慧國家1.0」到2024年的「智慧國家2.0」，新加坡的數位政策歷經十年發展並不斷調整以應對技術進步和社會需求。而台灣在智慧國家建設方面，雖然有相應的政策與計畫，但進展相對緩慢，尤其在推動生成式AI等前瞻技術應用，與新加坡相比仍顯落後。

請繼續往下閱讀...

新加坡在智慧國家發展展現出清晰願景與穩健策略。（資料照）

首先，新加坡在智慧國家發展展現出清晰願景與穩健策略。從「智慧國家1.0」開始，新加坡就強調數位科技在提升生活品質和促進經濟成長的作用。新加坡總理黃循財於2024年10月1日發布「智慧國家2.0」，將生成式AI納入戰略核心，視其為未來社會經濟的新動力。最新的核心目標，集中在「信任」、「成長」與「社區」三方面。

首先是「信任」，新加坡政府透過法規如「數位基礎設施法案」，保障數位基礎設施的安全性和穩定性，使民眾對數位服務的信任感逐步增強。

其次，「成長」目標明確指向科技創新與提升經濟競爭力，持續投入AI應用和數位經濟，鞏固新加坡在全球數位競爭優勢。「社區」方面，新加坡注重數位技術的負責任應用，目標在透過科技促進社會的凝聚力，並應對數位時代帶來的社會風險，避免網路極端化和產生心理健康問題。

賴清德總統出席「2024台北國際電腦展開幕典禮」，致詞時指出政府將以「穩定供電」、「建置超級電腦」、「培育人才」等3大策略，將台灣打造成AI島。（記者張嘉明攝）

相對而言，台灣的「智慧國家方案」於2021年才核定，已經落後新加坡七年。方案以「2030實現創新、包容、永續之智慧國家」為願景。然而，台灣的數位發展進度不及新加坡。例如台灣的AI行動計畫於2023-2026年期間執行，但計畫內容未考慮2022年後生成式AI的迅速進展。由於政策更新緩慢，台灣可能錯失AI發展契機，無法及時因應生成式AI帶來的潛在經濟和社會價值。

在具體行動層面，新加坡對智慧國家2.0的推動可謂全面而系統，從基礎建設到人才培育都考量周全。政府投資1.2億星幣發起「人工智慧科研計畫」（AI for Science），支持人工智慧在生物醫學、材料科學等領域的應用，促進跨學科跨領域合作，進一步強化科技實力。

此外，新加坡重視年輕一代的數位素養，透過如「人工智慧樂」（AI for Fun）等課程，讓中小學生從小接觸AI技術，培養他們對科技的興趣，顯示出新加坡在人才培育的長遠佈局。相較之下，台灣在發展智慧國家的行動，缺乏相應的資源投入與系統化的措施，政策更新也不及時，導致智慧國家方案的執行效果不如預期。

最後，新加坡在智慧國家發展中展現高度的前瞻性，尤其是面對數位轉型所帶來的社會問題，如網路極端化、數位排斥等。新加坡智慧國家2.0特別重視避免數位社會分化，確保在數位轉型過程中，不讓任何人被遺漏，以達成共榮共享的智慧社會。展現新加坡對數位治理的責任感和社會關懷。台灣雖然也提及數位包容的願景，但在實際行動對數位排斥問題的重視程度尚不明顯，社會分歧與數位鴻溝的擴大可能成為數位轉型的隱憂，值得政府注意。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法