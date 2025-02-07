黑熊學院》立院無法結算刪凍多少預算 台灣開啟未知的一年

立法院史無前例地，無法明確結算出刪減多少、凍結多少預算，提供給行政機關施政依據。 ​總預算審查報告中，無法明確告訴大家預算砍了多少。 可怕的是機關自己也很難明確告訴社會，什麼業務會消失、什麼機關會關閉、什麼計劃要停止、什麼職位要裁撤，因為立法院給了一個模糊不清的預算審查結果。

◎黑熊學院

一切才剛開始，台灣將開啟一個未知的一年。



對行政單位來說，比沒錢更恐怖的是：「不知道到底可用多少錢？」



立法院史無前例地，無法明確結算出刪減多少、凍結多少預算，提供給行政機關施政依據。



總預算審查報告中，無法明確告訴大家預算砍了多少。



在野黨不按正常程序在委員會詳細討論，硬是到了院會惡意提案三千多件。（取自貼文）

在野黨不按正常程序在委員會詳細討論，硬是到了院會惡意提案三千多件，每一件僅用幾分鐘胡亂表決，還有提案表決通過後再跑出來要求撤案。



如此混亂的情況下，造成立法院根本無法詳實紀錄，釐清互相衝突的提案該怎麼判定，當然就算不出最終合法的預算數字是多少。



近期因預算減少爆發出來的影響，還只是剛開始。行政部門還焦頭爛額，試圖釐清影響到哪些業務。



所以接下來的11個月，台灣人將看到越來越多因預算刪減、凍結而消失的事情。



可怕的是機關自己也很難明確告訴社會，什麼業務會消失、什麼機關會關閉、什麼計劃要停止、什麼職位要裁撤，因為立法院給了一個模糊不清的預算審查結果。



台灣將被拖入一個充滿未知的一年。



總預算審查結果重大疏失。（取自貼文）

▲盤點總預算案審查結果的重大疏失：

（1）無明確整理各機關預算刪減、凍結結果



（2）機關同時遭統刪、提案刪減，兩者互相衝突時該如何計算？



（3）提案表抹去委員簽名



（4）部分提案表內容模糊不清無法閱讀



總預算審查結果重大疏失。（取自貼文）

對於各個機關到底能使用多少經費，立法院整理不出明確結果，問提案的國民黨、民眾黨也無法回答。



因為多數的提案在野黨自己也不清楚，邊修改邊表決，總之黨團說舉手就舉手。



多數的提案在野黨自己也不清楚，邊修改邊表決，總之黨團說舉手就舉手。（取自貼文）

最後再來哭說「我不知道」、「壓力很大」，「已撤案」。



▲立委知法犯法，遇民眾質疑竟稱「可用其他經費支付」



在預算審查中寫明「不得流用」，每個預算有獨立的科目編號，機關的核銷、撥款都得依法有據，違法流用是要公務員去背鍋嗎？



遇民眾質疑竟稱「可用其他經費支付」。（取自貼文）

以報復、癱瘓政府為目的的刪減，最後刪減多少自己也講不清楚，再雙手一攤、屁股拍拍走人，留著爛攤子給行政機關。



▲過往正常的預算審查流程，可簡單劃分三道關卡：



過往正常的預算審查流程。（取自貼文）

（1）各委員會審查



通常在這一部分做最詳細的討論，讓行政機關有機會解釋預算用途，也讓立委可以藉此檢視預算使用成效。



（2）黨團協商



在黨團協商，可以將互相衝突的提案、類似的提案做整併、篩選，達到 debug 跟提升效率的目的。



（3）院會表決



很明顯地，流程的設計是要在前兩道做詳細的討論、協商。到了院會基本上不會有太大的變動，以免委員到表決前仍不清楚表決內容。



但這次呢？



本屆胡亂的預算審查流程。（取自貼文）

自己為蔥明的國民黨、民眾黨，在委員會審查期間就是不好好討論，以拖待變。一直到最後一週火燒屁股了，把所有提案內容全擠到院會表決。



這造就投票前都不清楚內容為何，根本無法詳細確認每一案的案由是否合理、彼此之間是否衝突。



▲被凍結的預算，基本上得視為沒有



預算被刪減、凍結，在野黨只拋出「行政單位自己想辦法，一定能挪出預算」的態度，更稱「有些預算是凍結，來報告我就解凍」



被凍結的預算基本上得視為沒有。（取自貼文）

但許多提案以「俟執行 xx% 後始申請解凍」，且「需經院會同意」。



今天前面預算用完了，主管敢去動後面凍結的預算嗎？



沒辦法啊，但是會期就這麼短，排著要到院會表決的機關這麼多，很高機率就會遲遲無法解凍，中間就將有數個月的空窗，該怎麼辦？



等到下半年可以解凍使用時，剩沒幾個月，反過來要煩惱怎麼把錢花完，在野黨就可以跳出來說「你看，你們亂花錢」！



62個在野黨立委，毫無專業跟理念，只圖享受個人權力的快感——「你看，我簽幾張單子就可以看到全台灣雞飛狗跳」

小丑享受權力，只想看到台灣毀滅。（取自貼文）



電影《黑暗騎士》中，蝙蝠俠苦惱對小丑束手無撤。管家阿福說，自己曾在緬甸協助政府抓強盜，但後來卻發現，強盜把搶來的寶石扔掉了。



因為他們只是在找樂子，只想看到世界毀滅。



小丑們吃定善良的台灣人，「反正你們最後一定會想出辦法」，哪怕是政府去跟民間募款、百姓無償替政府做事、公民團體主動承接政府業務。



最後小丑再喜孜孜地說「你看吧，我就說不會有事」。



立法院中的62位小丑，毫無理由地胡作非為，只想將台灣推向失序且未知的世界，已無法期望與小丑們進行溝通說服，罷免掉就對了。

把握機會，投入罷免。（取自貼文）



現在，我們還有機會，投入罷免行動，回到理想的平行宇宙。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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