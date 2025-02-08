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自由開講》台灣的民主守護戰：大罷免行動刻不容緩

2025/02/08 09:30

◎ 葉欣怡

藍白聯盟在這次預算審查中的極端刪減與凍結，讓台灣國家運作面臨危機。未來一年，預算不足的影響將逐步顯現，從民生到國防，從教育到基礎建設，無一能倖免。這不是合理的監督，而是刻意癱瘓政府的焦土政策，讓全國人民成為受害者。

此次預算被刪減超過2000億元，刪減幅度是過去的六倍以上，而凍結金額達到近年平均的二十倍。當可用預算被凍刪掉三分之一時，任何政府都難以正常運作。台灣正處於國際局勢複雜的環境下，卻因藍白聯盟的亂作為，削弱政府應對挑戰的能力。從疫情到國防，從文化振興到經濟發展，政策落實需要穩定資源支持，如今卻遭剝奪

罷免無視民意、癱瘓國家的藍白立委，不僅是人民的權利，更是守護台灣的責任！全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書，在門口喊口號提振士氣。（記者塗建榮攝）罷免無視民意、癱瘓國家的藍白立委，不僅是人民的權利，更是守護台灣的責任！全台罷團3日赴中選會遞送第一階段罷免提議書，在門口喊口號提振士氣。（記者塗建榮攝）

更令人憂心的是，藍白聯盟的行動毫無停止跡象。他們濫用立法院的權力，背後目的早已不單是挑戰執政黨，而是意圖癱瘓國家機器，迎合特定勢力的利益。賴清德總統已公開發聲，指此次預算削減與凍結對政府運作與政策推動構成空前影響。這表白了若立法院無法回歸正軌，這樣的亂象只會持續，甚至愈演愈烈，最終甚至讓台灣偏離國際反共潮流。

全球正在凝聚反共共識，中共專制體制不僅威脅自由、民主與人權，更成為人類價值最大的挑戰。而藍白聯盟的亂作為卻迎合中共期待，試圖削弱台灣的內部穩定與國際信任，對台灣的傷害不言而喻。

人民不能再沉默，藍白不倒，台灣不會好的口號已成為大罷免行動的核心訴求。罷免那些無視民意、癱瘓國家的立委，不僅是人民的權利，更是守護台灣的責任。這場行動不僅是對濫權政治的反制，更是台灣重新找回穩定與希望的關鍵。

（作者為台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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