自由開講》這不是傾中，什麼才是傾中

◎ 李坤隆

台灣是民主國家，每個人都有表達自己意見的自由，但是如果這樣的權力被濫用，那恐怕無法被大多數人所接受，尤其是立法委員的一言一行是受到民眾關注的，一旦逾越民眾所能忍受的界線，勢必會受到民意的批判，就像國民黨立委游顥最近所提的法案，顯然就是過度的傾中，而且已經傷害到大多數民眾的權益，如果自己或國民黨還不踩剎車，恐怕會產生無法想像後遺症。

我們看到，國民黨立委游顥主張陸配取得身分證規定，從原本的6年改為4年，還不用放棄中國國籍，甚至不用考試，更匪夷所思的是，雙親可以來台定居還能使用健保，這樣的提案一旦通過，影響到的層面是相當的廣泛，國民黨不可能看不見。

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國民黨立委游顥提案縮短陸配取得身分證年限，不僅不須放棄中國國籍，免考試，而且雙親還可來台定居並使用健保，已經傷害到大多數民眾的權益。（記者陳逸寬攝）

首先，由於我們與中國的關係特殊，所以陸配取得我國國籍的年限一旦縮短，背後可能產生的國安疑慮勢必加劇，尤其以前有陸配渡海來台只為獲得老兵退休金的例子還令人印象深刻，現在兩岸局勢詭譎，如果再縮短年限，政府在把關上恐怕更困難，而且一般外配需要財力證明，陸配有什麼道理不比照辦理？

更令人憂心的是，陸配的父母年滿七十歲就可以來台使用健保，這顯然違反使用者付費的原則，更直接衝擊我們好不容易建立的健保制度，尤其七十歲之後是醫療費用支出的高峰期，按照我們現在的健保制度沒幾年就要調高健保費用，一旦這個法案通過，我們調高健保費用的年限勢必再縮短，請問民眾會願意嗎？

看到這樣的政治局勢發展，我們身有感悟，因為國民黨一直不願意自己傾中，但是從這些法案的蛛絲馬跡看來，如果這不是傾中，什麼才是傾中？畢竟這樣的法案之前已經有國民黨立委企圖偷渡，後來曝光之後才撤案，現在恐怕是想藉著大混亂時代再度闖關，背後的居心更可議，因為立法院要關心的是台灣民眾的權益，我們看到的卻是領著國家薪水來照顧外人的立委，在總預算這麼重要的法案可以用盡各種方式擱置或拖延，卻要硬推這種明顯傷害大多數民眾權益的法案，這才是我們最憤怒的地方。

傾中不是錯，如果因為傾中而傷害到我們應有的權益，甚至可能危害到國家的安全，那是我們無法接受的！

（作者為大學教師）



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