自由開講》印心同行 台昇共耀 承啓三十年厚誼

◎葉達夫

2025年是印度台北協會 （ITA） 成立三十週年。三十年間，印度與台灣建立了基於共享民主價值、開放多元社會，及貿易科技互補性的獨特夥伴關係。

印度台北協會2023的共和日慶祝酒會，政商雲集。（資料照）

以貿易與科技為基石

超過 260 家，以鴻海、和碩、緯創等知名大廠居首的台商落腳印度。台商不僅受惠於印度生產獎勵計畫，更在投資印度各階段獲即時全程支持。雙邊於貿易、技術與人才的夥伴關係大幅提昇，年貿易額超過100億美元。台灣的力積電、鴻海、群聯；及印度的塔塔、斯坦、Vedanta、Micromax等公司間的多重合作，正是兩大經濟體充分發揮彼此技術互補最佳範例。此外，台積電、台達電、聯發科等，亦不斷增加印度人才佔比。

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地緣經濟趨勢及分散供應鏈

印度與台灣貿易及技術交流激增歸功於地緣經濟趨勢。龐大國內市場、年輕勞動力，及 7-8% 經濟成長率使印度成爲台灣的理想合作夥伴。此外，印度戰略定位亦可助台商進入非洲、中東與歐洲市場。它不僅是東西方橋梁，更能連結全球北方與南方。高科技合作如電動車、人工智慧 （AI）、無人機及先進製造等。雙方能成為此類產業尖端創新的共同創造者，重塑全球科技版圖。

印度攜手台灣成AI島，印度台北協會會長葉達夫拜訪營邦全球總部伺服器，產業創新及合作展開交流。（業者提供）

從「廣泛合作」到「深入創新」

雙邊企業應發展更多層合作關係，充分運用互補特性—如近期塔塔與力積電的合作就採此法。現正是從「廣泛合作」轉向「深入創新」的時刻。塔塔與力積電在印度設立 110 億美元晶圓廠等計劃，代表雙方半導體產業發展合作的起點。隨印度致力發展本土晶片，為雙邊更深化轉型夥伴關係奠下基礎。

印度攜手台灣成AI島

合作互補是雙邊貿易科技夥伴關係的核心。尤在半導體領域，台灣是「世界晶圓廠」，印度則是「設計人才庫」，全球超過 20% 晶片設計人才都在印度。超微、英特爾、三星和聯發科等巨頭都仰賴印度設計及研發。

印度在 AI擁有獨特優勢。正如輝達執行長黃仁勳所說：「輝達高層是印度人，公司三分之一工程師也是印度人。」（法新社）

印度在 AI擁有獨特優勢。正如輝達執行長黃仁勳所說：「輝達高層是印度人，公司三分之一工程師也是印度人。」此外，微軟董事長也表示「印度正快速成為 AI 領導者。」宣布兩年內將於印度投資 30 億美元 AI 基礎建設。印度具引領 AI 所有資源，能協助打造台灣成為「AI 島」。

印心同行 台昇共耀 起承三十年厚誼

2025年迎來印度台灣夥伴關係30週年，也是雙方合作關鍵時刻。多年來，兩邊建立極大互信，人民感情日深，使印度與台灣成為 「天生的麻吉」。今年將是 「印台合作、共創繁榮、友誼永固之年」，聯合發揮加乘優勢，推動前所未有的成長與創新。

（作者為印度台北協會會長）

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