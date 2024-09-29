自由開講》台灣應有自己的印太戰略

◎張文揚／政治大學外交學系教授

一、前言

2016年由日本前首相安倍晉三以「自由開放的印度—太平洋」（Free and Open Indo-Pacific）為題發表演說以來，多數國家從過去經常性以「亞太地區」描述東亞與太平洋地區的用詞，逐漸轉型成包含印度洋的「印太地區」取代。隨著美國總統川普（Donald Trump）開始大量使用這個詞彙以來，包含美國，原亞太區域的國家、部分歐洲國家等，也藉由名詞的轉換，嘗試釐清、界定並提出自己的印太戰略，這也使得這些國家的印太戰略有值得參考與研究的依據。

相較於印太地區內外的主要國家逐漸公布印太戰略以來，身為印太區域中的一員，我們可以反身思考：臺灣的印太戰略是什麼？臺灣需不需要自己的印太戰略？針對第一點，國內的政策界與學界已經紛紛嘗試提出自己的觀點。例如在今（2024）年稍早，國內就曾經集合了對熟稔印太戰略的學者專家，針對印太地區以及歐洲等國的印太戰略進行分析評估，書中並將議題延伸到甚至不會採用印太戰略這一用詞的中國是否也有自己的印太戰略，以及對臺灣印太戰略的初步思考。在九月執政黨的會議之中，兼任黨主席的賴清德總統也曾經請專家進一步闡述臺灣的印太戰略規劃方向。

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在九月執政黨的會議之中，兼任黨主席的賴清德總統也曾經請專家進一步闡述臺灣的印太戰略規劃方向。（總統府）

二、台灣印太戰略的應然面

1. 從印太戰略中體現國家的「大戰略」

當現階段正在探討、形塑與制訂我國的印太戰略的過程之中，或許我們可以嘗試從第二點先回答，以便進一步提出對我國印太戰略的思考。在印太區域情勢巨變之下，對於臺灣是否需要印太戰略的這點，無疑是肯定的。首先，印太戰略可以視為各國經營印太地區的戰略參考指針。國際安全之中有所謂「大戰略」的論述，也就是如何藉由可能的措施與方法，維繫乃至促進國家的長期利益。這意味任何的戰略都是全面性的，不單邊偏向國防、外交或是經濟領域，而是這三者甚至是多領域綜合體。提出台灣版本的印太戰略可以檢證我國是否能夠有效整合在前述領域的能力，並驗證對印太區域的戰略構想。因此，當美國在川普總統首任任期之內，於2019年推出了印太戰略、拜登也在2022年2月發布印太戰略以來，區域內外的國家也紛紛提出自己的印太戰略。我們較難想見在這近10年甚至20年居於印太區域關鍵地位之一的臺灣，在總體印太戰略構想上缺席。

2. 促進印太區域國家合作與諒解

其次，透過釋出印太戰略構想，各國也能夠理解彼此之間的異同以及對印太地區的想像，並進一步協調行動。印太戰略的雛形基本上不脫「自由與開放」的概念，也就是安倍前首相一開始的論述，這也可能是各個提出印太戰略的國家一致之處。但是在「自由與開放」的基礎上，各國依據自身的地位、能力與處境，發展適合國情的印太戰略。舉例來說，在中國議題上，拜登政府的印太戰略，是以強化基礎國立並與海外盟友達成共識，針對與中國的競爭採取一致性的行動。至於在韓國的印太戰略版本之中，韓國以「韓美同盟」為核心戰略架構，並以包容、信任以及互惠為三個主要合作原則。在韓中關係上則或許囿於北韓的因素，因此是以相互尊重與互惠為基礎，在國際規範與規則的引導下「追求共同利益」。

理解與比較其他國家的戰略的主因，在於協調行動時，針對戰略之間的差異，是要採取「求同化異」還是「求同存異」的政策。顯而意見地，在具備共識的議題領域之外，前者意味各國必須致力縮小印太戰略構想不一致之處，務必使得印太戰略最終趨於一同。後者則是尊重彼此的歧異或是敏感議題，並增強在具備共識的議題領域上合作。

3. 參與既定規則、引領新興領域

最後，印太戰略意味在弱勢議題領域上「參與」及在優勢議題領域上「主導」。舉例來說，在拜登版本的印太戰略之中，我們可以清楚地看到美國在經濟領域上，將其投資的優勢、高品質基礎建設的能力、以及規則制訂與領導能力，並且也提出印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），作為其提升促進繁榮的政策指引。美國因為其大國地位，加上清楚認識到本身在前述議題的優勢，因此可以提供資金與基礎建設能力，同時藉由大國的影響力協調中小型國家參與IPEF的行動。臺灣在投資、基礎建設乃至IPEF等，並不具備美國的實力，但是近幾年在先進製程上掌握絕對優勢的半導體以及經濟體的高度自由程度（世界第四、亞洲第二），臺灣可以提出自己的戰略構想，促進或是提升區域內國家相關產業與經營策略以及經濟開放措施，因為這兩者高度相關。此外，在人道援助與技術合作上，也是台灣的優勢領域。

三、台灣印太戰略的實然面

1. 政、經、軍的國力總和展現

因此，回到前述的議題，受限於篇幅，本文拋磚引玉，提出以下幾點建言。台灣的印太戰略或許可以從以下幾個層面思考。首先，台灣的印太戰略，是總體政治、經濟與軍事國力結合的印太戰略，基於台灣在前述領域中可以發揮的優勢，提出具體可耕耘的策略，且這三個國力是相互增強的。根據當前的實力，我們如何針對印太區域和平穩定、經濟繁榮、區域交往提出構想，可以是進一步與其他國家來往的基礎及準則。

2. 硬實力與軟實力的整合

其次，台灣的印太戰略是軟實力與硬實力結合的印太戰略。除了上述的戰略思考，基於過去人道援助與技術合作的優勢，台灣既然可以提供印太地區裡開發中國家的技術援助，也可以思考針對如何印度洋西岸的非洲國家，在相關領域上展開合作。

3. 參與與主導國際規則

第三，台灣的印太戰略，可以是既存國際建制的參與者，也是新興建制的主導者。台灣應該遵守當前全球與印太區域的國際建制與規則以外，例如對航行自由的尊重與認同開放的印太地區，也具備針對新興領域如人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、資通訊安全與半導體等多個科技建制發展的影響力，並思考在新興領域如太空或是生技上的議程設定。

4. 建構雙邊到多邊的對話機制

最後，台灣的印太戰略，應該奠基全領域的雙邊與多邊對話機制。不論是「台灣加1」、「台灣加2」或是「台灣加多」，藉以化解歧見並促進共識。雙邊機制旨在謀求共識並有效化解歧見，多邊機制則在於降低歧見對合作造成的影響，在多方一致的政策均衡點上增強合作的力度。

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