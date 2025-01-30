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健康醫療網》過年這些壞習慣讓你坐立難安！ 一次看懂「痔瘡」成因、症狀、治療方法

「痔瘡其實是人體的標準配備」，賴依伶醫師指出，肛門周圍本就有痔瘡組織，起初不會有任何感覺，隨著年齡漸長或生活習慣不佳，組織開始老化，就會出現不適症狀。過年期間暴飲暴食、忽略蔬果的攝取，容易便秘或拉肚子，喝酒過量則會讓血管彈性變差。
健康醫療網

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2025/01/30 09:00

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農曆新年來臨，許多人也趁著佳節與親朋好友聚會團圓，這時大家總會比較放縱，餐餐大魚大肉、喝酒狂歡，或是趁著難得的長假看電視追劇、打麻將，一坐就是好幾個小時不起身。佳思優診所大腸直腸外科賴依伶醫師就提醒，這些壞習慣可能讓「痔瘡」在過年期間找上門！

痔瘡在肛門處有緩衝及防止失禁的功能，是人體不可或缺的器官，賴依伶醫師就強調，雖然痔瘡手術可以解決病變的組織，但仍有復發可能。（取自貼文）痔瘡在肛門處有緩衝及防止失禁的功能，是人體不可或缺的器官，賴依伶醫師就強調，雖然痔瘡手術可以解決病變的組織，但仍有復發可能。（取自貼文）

「痔瘡其實是人體的標準配備」，賴依伶醫師指出，肛門周圍本就有痔瘡組織，起初不會有任何感覺，隨著年齡漸長或生活習慣不佳，組織開始老化，就會出現不適症狀。過年期間暴飲暴食、忽略蔬果的攝取，容易便秘或拉肚子，喝酒過量則會讓血管彈性變差。而長時間久坐可能造成靜脈血液回流不順，這些不良習慣都會增加痔瘡發作風險，嚴重時恐導致更為棘手的急性血栓性痔瘡

痔瘡分內痔、外痔　症狀有這「四類」！

佳思優診所大腸直腸外科盧延榕醫師進一步說明，以距離肛門大約兩公分的齒狀腺為界，在齒狀腺以上的為內痔，這區域沒有感覺神經，因此內痔通常不會痛；以下則為外痔，這裡靠近體表、有感覺神經，會有疼痛感，兩者同時出現則稱為混合痔。而急性血栓性外痔是較為嚴重的痔瘡型態，因痔瘡中的血管突然發炎導致血栓阻塞，患者會感到突如其來的腫脹和劇烈疼痛，先前可能毫無症狀。

症狀方面，痔瘡可說是肛門的「軟墊」，痔瘡腫脹使「軟墊」變得不均勻、出現縫隙，導致肛門口漏水或漏氣，刺激周圍的皮膚造成瘙癢。痔瘡腫大或發生急性發炎時，會壓迫周圍神經、引發疼痛；腫大充血的痔瘡，遇到排便不順或硬便，容易因摩擦破皮出血。嚴重者甚至會出現痔瘡脫垂的情況，對生活造成極大困擾。

痔瘡已影響日常生活就別再拖！　治療方式多元適用不同患者

痔瘡本身不會發生惡性病變，但盧延榕醫師指出，隨著痔瘡逐漸腫大，前述症狀可能加劇。患處長期出血、甚至導致貧血，引起頭暈、體力不支等症狀。痔瘡越來越大，也更容易發生脫垂，從能夠自動縮回，到需手動推回，甚至後期可能無法推回。而痔瘡患者卻經常對要不要就醫猶豫不決，盧醫師建議，早期發現及早治療，未必需要安排手術；若是痔瘡級數過高，影響到日常生活，就應考慮安排無痛微創痔瘡手術來治療

賴依伶醫師指出，對於痔瘡腫脹程度較輕微的患者，醫師會採取保守性治療，揪出便秘、腹瀉等誘發因素，幫助患者調整飲食和排便習慣，同時使用栓劑或藥膏。此外針對急性血栓性痔瘡患者，也能使用一款血管調節劑的口服藥物，來降低出血的機率，協助緩解不適症狀。

若保守性治療沒有獲得改善，進一步的手術治療則分為痔瘡雷射手術和微創痔瘡手術兩種。雷射痔瘡消融手術適用於1-3級的痔瘡患者，手術利用探針深入痔瘡組織，散發熱能讓痔瘡組織萎縮，改善腫脹及出血症狀。針對脫垂較嚴重、體積較大的痔瘡，則會採用微創手術將這些老化的組織直接移除。在手術過程中醫師會使用先進的組織凝集儀移除痔瘡，相較起傳統的電燒，組織凝集儀的止血功能較佳，帶來的疼痛感也更低。進行手術後的患者，也能夠同時搭配前述的口服藥物，幫助緩解術後腫脹。

無痛痔瘡手術恢復期大大縮短　「這些」術後須知要注意！

盧醫師表示，診間經常遇到許多青壯年患者，往往最關心手術恢復期長短、什麼時候能夠回去上班。其實痔瘡雷射手術傷口非常小，術後疼痛感低，多數患者當天即可出院，隔天就能立即重返工作崗位，生活作息一切照舊。由於雷射手術採用熱能方式，術後一周內肛門周圍可能有熱熱的感覺，建議以溫涼水坐浴或冰敷緩解。相較之下，微創手術的術後疼痛感稍強一些，建議患者動作要輕柔、不要提重物。進行手術的患者，要注意術後兩周內避免菸、酒，以及刺激性飲食，以幫助傷口癒合。

盧醫師就指出，自己就曾遇過在國外工作的患者，趁著回台休假期間前來處理痔瘡問題，短時間內又要再出國，像這樣無法長時間休假的患者，就非常適合選用恢復期短、術後照護簡單的雷射手術或微創手術。

預防復發生活習慣要改！　治療武器多患者勿再抗拒治療

痔瘡在肛門處有緩衝及防止失禁的功能，是人體不可或缺的器官，賴依伶醫師就強調，雖然痔瘡手術可以解決病變的組織，但也仍有復發可能。預防痔瘡復發的關鍵在於改善生活習慣，尤其過年期間要注意飲食均衡、避免久坐，並且保持作息正常，避免熬夜和過度飲酒。盧醫師也指出，隨著技術進步，醫師手上的治療武器也更多元，有開刀或不開刀的選項供選擇，患者可以與醫師討論最適合自己的療程，即便是手術也能有效降低患者的疼痛，因此呼籲民眾不要再抗拒治療。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導 過年這些壞習慣讓你坐立難安！　一次看懂「痔瘡」成因、症狀、治療方法

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