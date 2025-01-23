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自由開講》中國無人機威脅國安 台美深化合作築可信供應鏈

2025/01/23 20:00

◎ 茜茜

中國與俄羅斯近年來藉由網路間諜活動，對各國基礎設施與安全構成威脅，並可能藉助國內法律要求企業協助實施，進一步擴大滲透行動，特別是在無人機產業鏈上，中、俄已成為全球安全的重大隱患；面對美國研商禁止中國無人機的措施，臺灣不僅應積極對接美方政策，更可藉此契機壯大無人機產業，深化美臺軍事合作；國際社會也應聯手採取行動，共同防堵中共以科技手段擴張其全球影響力。

歐洲情報人員透露，俄國在中國成立武器計畫，以開發與生產長程攻擊無人機。圖為烏國人員查看受電子干擾著陸的俄方無人機。（路透）歐洲情報人員透露，俄國在中國成立武器計畫，以開發與生產長程攻擊無人機。圖為烏國人員查看受電子干擾著陸的俄方無人機。（路透）

中俄網路間諜活動威脅全球無人機產業鏈

中國與俄羅斯在網路間諜活動上屢有惡行，透過滲透技術和法律操控企業，危害各國基礎設施和資訊安全，特別是在無人機產業鏈中，中共的產品因大量回傳數據而成為國安風險，美國針對這些威脅正考慮採取全面禁止措施，並要求無人機廠商遵守嚴格的安全規範；此舉既是對中俄滲透行為的反制，也向國際社會表明維護網絡安全的重要性，臺灣作為中共鎖定的目標之一，必須高度警惕，並以完善法規與措施防範境內的紅色供應鏈滲透。

臺灣深化無人機產業 打造可信供應鏈

美國研商管制、禁止中國無人機，學者表示，對台灣壯大無人機國家隊而言是契機。（資料照）美國研商管制、禁止中國無人機，學者表示，對台灣壯大無人機國家隊而言是契機。（資料照）

臺灣應抓住美方推動無人機產業鏈轉型的機會，強化自身的「無人機國家隊」計畫；現階段，我國需明確界定「非紅供應鏈」範疇，並對無人機的核心與非核心零組件進行嚴格審核，確保所有技術與材料不涉及中共影響；此外，透過吸引民間企業參與無人機技術研發與量產，可建立一個自主且可信的產業生態系，成為國際社會對抗中共科技滲透的可信賴合作夥伴。

美臺攜手合作 壯大軍事科技交流

在中共科技威脅加劇的背景下，臺灣應進一步深化與美方的軍事合作，特別是在無人機產業的技術研發與應用上，共同開發軍民兩用技術，提高雙方軍事能量；美國的技術資源結合臺灣在半導體與製造業的優勢，可形成互補效應，提升雙方在亞太地區的防禦能力；同時，臺灣應積極參與美方的政策協調，展現其作為可信盟友的角色，以增強美臺雙邊關係。

國際社會聯手抵制中共科技霸權

為抵制中共在無人機產業的滲透行徑，國際社會必須加強合作，制定全球性的安全標準與規範，對涉及安全風險的產品進行全面審查；同時，各國應共同推動科技產業的去紅化進程，減少對中國技術與零件的依賴；透過跨國合作，國際社會可形成更強大的聯合防禦力量，遏制中共利用科技滲透他國主權的企圖，並捍衛全球民主國家的安全與自由。

烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）

總結

面對中共與俄羅斯日益增長的科技滲透威脅，臺灣與美國須在無人機產業上深化合作，共同提升軍事能力，同時建立可信的國際供應鏈，成為抗衡中共霸權的重要力量；國際社會也應攜手合作，全面圍堵中共利用科技進行滲透的行為，為全球安全奠定穩固的基石。

（作者為研究生）

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