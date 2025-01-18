研之有物》歐美長者的新伴侶趨勢：我們相愛相守，但保有各自生活

現今無論在臺灣或國外，家庭成員都是扛起照顧責任的主要角色，但在家庭結構逐漸轉型的當代，家庭成員可能不只是傳統的配偶、姻親與子女，婚姻也不再是唯一的家庭組成方式，真正陪你走到生命盡頭的可能另有其人。

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人生下半場，只想單純談場戀愛

年輕時，我們渴望與愛人長相廝守；結婚後，感情在難以兩全的家務分工中消磨。走到人生下半場，如果可以重來，你會選擇什麼樣的感情生活？要是能單純談場戀愛該有多好！歐美興起的「Living Apart Together （LAT）」伴侶關係，正反映出長者對愛與歸屬的純粹需求，更帶出高齡社會下，單身長者如何獲得妥善照顧的隱憂。跟著中央研究院歐美研究所吳慧靖助研究員，深入長者的內心世界，探索藏在 LAT 現象背後的社會議題。

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臺灣人口高齡化程度在國際上排名前段班，根據國家發展委員會的人口推估統計報告，2025 年全臺 65 歲以上人口的占比超過 20%，臺灣正式邁入超高齡社會。銀髮居住、醫療照護與世代間財產繼承等問題陸續浮現。

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另一值得關注的是，臺灣社會變遷基本調查顯示，50 歲以上單身人口的比例，自 1996 年的 26% 上升至 2022 年的 35%，且有逐年攀升的趨勢。若缺乏家庭、伴侶或社會網絡的支持，可能在老後產生長照、善終誰來負擔的隱憂。

現今無論在臺灣或國外，家庭成員都是扛起照顧責任的主要角色，但在家庭結構逐漸轉型的當代，家庭成員可能不只是傳統的配偶、姻親與子女，婚姻也不再是唯一的家庭組成方式，真正陪你走到生命盡頭的可能另有其人。

什麼是 LAT？歐美長者的新伴侶關係

中研院歐美研究所吳慧靖助研究員

圖｜研之有物

長期關注高齡人口家庭與伴侶議題、目前為中研院歐美研究所助研究員的吳慧靖表示，當前討論伴侶與家庭組成時，除了婚姻，開始有學者認為「同居」是另一種取代婚姻的新家庭模式。但是，難道只有伴侶住在一起，才算是組成家庭？

吳慧靖在美國讀博士班時注意到，近十幾年來，一種新伴侶關係正在歐美興起，學界稱之為「Living Apart Together」（以下簡稱 LAT，直譯「分居交往」，目前沒有固定的中文翻譯）。根據澳洲、北美、歐洲等國的調查，大約有 7-10% 的人口屬於 LAT 伴侶關係。

〞LAT 的定義仍有辯論空間，但基本概念是指：單身者（無論未婚、離婚或鰥寡）有穩定關係的伴侶，只是雙方不住在同個屋簷下。〞

乍聽之下，這種關係跟「約會」很像，但如果從「年齡」、「交往時間」、「互許承諾」等條件來看，LAT 關係對年輕人及高齡者分別擁有不同的意義。

對年輕人來說，LAT 是約會關係的可能性較高，因為其人生階段適逢尋找伴侶的時期，交往時間可能有長有短。在尚未具備租屋或購屋等經濟能力之前，比較不會有與伴侶共組家庭的打算。等到做好成家準備，就可能轉變成同居或婚姻關係。

反觀高齡者追求的並不是婚姻生活。吳慧靖觀察到，選擇 LAT 關係的長者因年齡漸增、走過大半人生階段，結識伴侶已不是為了結婚生子共組家庭。

當他們有機會認識新伴侶時，會更重視交往過程的獨立性、自主性與舒適度。如何在有限的生命裡活的舒服自在，顯然更為重要！能夠保有各自的生活空間，反而可減少因生活習慣或家務分工而產生的衝突。

此外，另一個促成 LAT 的現實理由源自家中親人的態度。有些子女對於父、母親的新伴侶持負面看法，懷疑對方是因為錢財等不正當理由才親近長輩。因此 LAT 關係變成一個預防紛爭的選項，可以避免同居帶來的關係緊張與衝突，單純享受屬於兩人的美好時光。

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單身不代表沒有伴：LAT 關係在美國

LAT 關係對於中、高齡人口別具意義，帶來一些不同於婚姻與同居關係的優點，但這種新伴侶關係，通常在調查中被歸類為「單身」而忽略。

吳慧靖提到，現代人的單身情況有更為複雜的內在組成，但人們對於單身者的刻板印象總覺得這群人是孤單的，忽略他們可能正在經營一段穩定的伴侶關係。

打開常見的問卷調查，有關伴侶關係的選項通常分為：單身（未婚）、已婚、再婚或鰥寡，隨著同居伴侶的觀念普及，開始含括同居選項。但這樣的安排能否反應真實的伴侶關係？選擇未婚者，又是否真的單身？我們能否藉此了解家庭結構的完整樣貌？

為了更了解 LAT 對中、高齡者的意義，吳慧靖以美國社會為研究對象，採用威斯康辛州 2011 年縱貫研究調查（WLS）作為研究資料，分析近萬名 50 歲含以上人口的伴侶關係。

該研究定義 LAT 為目前未婚單身者（無論是從未結婚、離婚或鰥寡）有一位至少維持一年含以上穩定關係的伴侶，只是雙方不住在同一家戶。當中符合 LAT 定義者有 2.6%，僅次於交往一年以下約會關係的 3%、略高於同居關係的 2.4%。

符合 LAT 定義者有 2.6%，僅次於約會關係 3%、略高於同居關係 2.4%。

圖｜研之有物（資料來源｜2011, Wisconsin Longitudinal Study）

其中經營 LAT 關係的中、高齡者，有 94% 曾有離婚 ∕ 分居或鰥寡經驗，這比例遠高於其他單身、約會和同居關係者。若詢問這些受訪者未來是否會結婚或同居，有高達 86% 的人希望維持現狀。

〞顯然婚姻經驗是影響長者選擇 LAT 關係的重要因素，隨著人生進入下半場，對於伴侶的需求已與青壯年階段不同。〞

LAT 關係者有 94% 曾有離婚 ∕ 分居或鰥寡經驗。

圖｜研之有物（資料來源｜2011, Wisconsin Longitudinal Study）

詢問受訪者未來是否會結婚或同居，有高達 86% 的人希望維持現狀。

圖｜研之有物（資料來源｜2011, Wisconsin Longitudinal Study）

為何女性偏好 LAT 關係？男性在非婚姻關係較憂鬱？

若再比較未婚（含離婚與鰥寡）男、女長者的伴侶關係，可看到男性有 45% 有伴侶，是女性 21% 的一倍之多，但女性選擇 LAT 的比例為 33%，比例高於同居（29%），也高於男性選擇 LAT 的比例（31%）。

男性有伴侶的比例是女性的一倍之多，但女性選擇 LAT 的比例高於同居及男性 LAT。

圖｜研之有物（資料來源｜2011, Wisconsin Longitudinal Study）

吳慧靖分析，中、高齡女性維持單身者占多數，一旦選擇進入伴侶關係，也以約會、LAT 這類分居交往模式為主，這可能跟女性長期經歷性別角色壓力、家務分工不均等因素有關。

「在多數東方或西方社會，女性經常被視為家中理所當然的『照顧者』。」吳慧靖指出癥結：在歐美家庭中，夫妻之間常由「妻子」肩負第一順位的家庭照顧者，隨著年紀漸長難以負荷，若孩子中有「女兒」，通常會是第二個站出來承擔照顧責任的人。

因此問女性高齡者為何選擇 LAT 關係，其中一個理由是不想再當照顧者、想要自主做自己。

令人好奇的是，經營 LAT 關係的長者是否真的比較快樂？從不同伴侶關係的心理健康狀況可看出端倪。

吳慧靖在另一份 LAT 關係的研究中，比較不同性別與伴侶關係的憂鬱平均值，發現 LAT 關係長者的憂鬱指數（6.3）跟其他伴侶關係相比並無顯著差異。可能的解釋是，LAT 關係在某種程度上緩和或防範了交往過程中的衝突，不至於帶來過多的身心壓力。

LAT 關係長者的憂鬱指數，跟其他伴侶關係相比並無顯著差異。伴侶關係的轉變對男性的影響大於女性。

圖｜研之有物（資料來源｜2011, Wisconsin Longitudinal Study）

〞值得注意的是，伴侶關係的轉變對男性的影響大於女性。〞

以女性來說，不同伴侶關係與憂鬱症狀，僅第一次婚姻與離婚或鰥寡者有相關。後續的 OLS 迴歸分析，在控制社會經濟等特徵後，女性的伴侶關係與憂鬱症狀更無顯著相關。

對於男性，伴侶關係與憂鬱症狀的相關更為明顯，鰥寡、約會、同居和再婚關係中的男性，比第一次婚姻的男性，更有可能出現憂鬱症狀。其中鰥寡的憂鬱平均值最高（8.2），與最低的第一次婚姻（5.4）相比，可看出明顯差異。

吳慧靖分析，這樣的性別差異，或許是因為男性相較於女性，更倚賴伴侶的照顧與情感支持。不論婚姻破局或配偶離世，婚姻中的任一方都會喪失某些原本被保護的益處。對男性而言，憂鬱情緒的累積可能來自生活模式的巨變，要重新適應照顧自己與家人的新生活，而這在過去經常是由女性承擔。

LAT 關係雖然在兩性之間存在差異，但大致看來，身處 LAT 關係中的美國長者，在分居伴侶的陪伴下，多少滿足人對於情感的需求，而這也提醒我們，長者不受年齡的限制，依然渴望被愛或付出關愛。

然而，隨著身體逐漸衰退，LAT 關係能否提供與婚姻配偶相似的照顧承諾？吳慧靖觀察到：

〞對某些長者來說，LAT 關係已昇華成一種新的家庭模式。〞

比起約會關係，LAT 伴侶在關係的維持上，承諾義務的指數較高，彼此會慢慢認定要陪伴對方很久。儘管對伴侶的支持可能有條件限制，他們仍表示願意關照彼此的狀況。

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臺灣有 LAT 嗎？建立社會支持網絡的重要性

看完美國的現況，在臺灣的高齡人口是否也存在 LAT 關係呢？吳慧靖指出，從目前的資料看來，臺灣的研究較少關注單身高齡人口的伴侶關係，常見的關懷重點為身心健康與長照政策。臺灣當前是否有出現新類型的伴侶關係，仍然未知。

吳慧靖談到，這可歸因於東、西方不同的價值觀。歐美人士比較能接受高齡者透過約會活絡人際互動。交往後就算認定另一半，也不一定會選擇婚姻來認證感情，而是以各自的生活目標來決定維繫關係的方式。

而臺灣多數伴侶，仍傾向愛情長跑的終點應步入禮堂，適婚年齡到了還孤家寡人，就會被關心老了誰來照顧你，這源自傳統重視家庭的觀念，也透漏老後照顧的主要人力還是來自婚姻組成的家庭。

然而，家庭結構也會隨著時代變遷，吳慧靖提醒，不是只有年輕人的感情容易生變，目前 50 歲以上中、高齡人口的婚姻關係也發生變化，在歐美引發討論的「灰色離婚」（gray divorce）就是顯例。

這股高齡離婚風潮似乎也悄悄吹到臺灣，根據內政部 112 年第 40 週統計通報，超過 20 年婚齡的老夫老妻，其離婚 ∕ 終止結婚率皆較十年前略增，而超過 30 年以上婚齡者則呈逐年增加趨勢，原因可能包括高齡離婚或配偶離世等情況。

圖｜研之有物（資料來源｜內政部 112 年第 40 週統計通報）

「如果一直強調老後要讓家人照顧，將忽略未來可能增添的變數，考慮家人以外的人際網絡或社會支持變得相對重要。」吳慧靖受到歐美 LAT 案例的啟發，開始思考建立家人以外「交友圈」的重要性，這可讓日漸增加的單身長者不至於與社會脫節，且能及時尋求「社會支持網絡」的援助。

「臺灣若沒發生 LAT 現象，也可能單身長者傾向以其他方式獲得社會支持，像是在大型社群網絡中，朋友結伴進行各種活動。」吳慧靖舉例，現在許多社區會舉辦銀髮共餐，鼓勵長輩走出家門，開拓自己的社交圈。不便出門的獨居長輩，有專人送餐到家，藉機關心健康狀況，發揮社區居民守望相助的功能。

〞不論是結交朋友或伴侶，都能提供情感或生活上的支持，讓長輩保有一定程度的社會參與，有助維護生、心理健康。〞

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臺灣是否發展出 LAT 關係還需要更多研究，但除了伴侶關係，單身高齡者如何被社會支持網絡接住，也是當前應關注的議題。

吳慧靖建議，我們或許可以思考以社區為單位，提供長輩容易取得的基礎醫療與照護資源，降低因家庭結構變遷而縮減的照顧人力，也能減少因社交孤立而發生的憾事。

臺灣正跨越超高齡社會門檻，未來無疑是一個充滿挑戰的時代。無論是政府或民間，都需要以開放的心態面對人口高齡化和家庭結構變遷，採取積極行動加以應對，才能在高齡浪潮來臨時，站穩腳步。

採訪撰文｜董小川、田偲妤

責任編輯｜田偲妤

美術設計｜蔡宛潔

本文經授權轉載自研之有物 歐美長者的新伴侶趨勢：我們相愛相守，但保有各自生活

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