自由開講》中共對台法律戰：捍衛中華民國主權與法治的當務之急

◎ Andy

中共司法的雙重標準

大陸最高人民法院近期頒布的《關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定》，將「違反一個中國原則」列為不予認可的條件，再次顯露中共藉由法律戰對台灣主權的挑釁意圖。規定表面上標榜「保障兩岸民事主體合法權益」，實則利用不透明的司法程序和偏頗的裁定框架，阻撓台灣法院的合法判決在中國境內獲得承認。此舉明顯不符國際法治精神，甚至與中共自身在國際場域一再宣稱的「依法治國」背道而馳。

中共藉由「輿論戰」、「法律戰」與「心理戰」削弱台灣國際地位與內部信心，台灣民眾應提高警覺，認清其背後的政治目的。（路透檔案照）

中共的法律戰策略，其實質在於以主權敘述掩蓋其司法不公與政治目的。例如，將「國家安全」與「社會公共利益」作為排除條件，不僅為司法裁量提供廣泛空間，也使台灣人在中國遭受不公待遇時，難以透過法律途徑獲得救濟。更何況，台灣人在中國常遭羅織罪名的案例屢見不鮮，凸顯中共的法律系統並非獨立運作，而是政治統戰的工具。

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假法治之名，行統戰之實

最高人民法院同時公佈的四起「台胞權益保障典型案例」，表面上意圖展現中共對台胞權益的「高度重視」，但其本質是包裝統戰的宣傳手法。例如，案例中提及智慧財產權的保障，卻未能掩蓋中國屢次藉「養套殺」手法侵害台商技術與資本的事實。過去多年，中國對台商技術的剽竊和惡性競爭早已令台商心有餘悸，這些「典型案例」充其量是為中共的政策漂白，實際效益甚微。

另一案例中提到漳州台企透過台胞調解員化解與實習生的賠償糾紛，更顯得矛盾。若中國真如其所稱「法治化」，何以需要依賴台胞的「同鄉、同音」背景進行調解？這說明中共對真正的法治毫無信心，只能透過情感統戰與人際網絡彌補其法制的缺失。

認清「三戰」本質，堅守主權底線

中共藉由「輿論戰」、「法律戰」與「心理戰」削弱台灣國際地位與內部信心，台灣民眾應提高警覺，認清其背後的政治目的。法律戰的核心不在於保障台胞權益，而是藉由侵蝕台灣司法判決的正當性，進一步削弱台灣作為主權國家的國際形象。台灣必須加強對國際法治精神的維護，並提升國民對中共法律戰的認識，避免在制度層面落入中共的法律框架。

作為自由民主的中華民國公民，我們有責任共同守護國家主權與法治的核心價值。國軍與國防政策的健全發展，不僅是保障國土安全的基石，也是對抗中共三戰策略的重要手段。唯有全體台灣人民同心協力，才能在國際政治舞台上持續捍衛自由與正義。

（作者為歷史系助理教授）

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