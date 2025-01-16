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自由開講》市地重劃的價值：政府應積極推廣與支持

2025/01/16 10:30

◎ 葉琪琳

近日，《自由開講》刊登了兩篇文章，探討市地重劃與區段徵收的差異及功能。分別為桃園市地政士公會理事長王春木的〈市地重劃好，還是區段徵收好？〉與國立陽明交通大學榮退教授林健正的〈市地重劃 vs.區段徵收：孰優孰劣？〉

這些專業分析讓都市計畫術語更貼近日常，也凸顯優化居住環境的公共政策核心理念。作為自辦市地重劃的當事人，我欣見市地重劃受到正面討論，也希望藉此分享經驗，呼籲社會正視政策推行過程中面臨的挑戰。

欣見市地重劃受到正面討論。圖為面積約9.3公頃的嘉市建國二村、復興新村市地重劃區，整體計畫預計於5月完成。（嘉義市府提供）欣見市地重劃受到正面討論。圖為面積約9.3公頃的嘉市建國二村、復興新村市地重劃區，整體計畫預計於5月完成。（嘉義市府提供）

歷史沉痾下的土地困境

台灣土地開發歷史不長，因早期缺乏系統規劃，導致土地零散、效益低，甚至因產權複雜而閒置。我家族的土地被列為都市計畫內的學校預定地，長達40年未能徵收或有效利用。為解決困境，多數地主選擇自辦市地重劃，希望透過土地重整，將雜亂地塊轉變為規劃完善的宜居新市鎮。然而，這一理性方案卻屢屢因單一釘子戶阻撓而受挫。一些學者片面主張廢除市地重劃與區段徵收，忽視台灣的歷史背景與現實需求，令人遺憾。

釘子戶與虛偽口號的阻撓

市地重劃的核心是公共利益，旨在提升土地效益與改善生活品質。圖為台南喜樹灣裡市地重劃工程，預計5月完工，區內道路將提早於春節開放通行。（南市府地政局提供）市地重劃的核心是公共利益，旨在提升土地效益與改善生活品質。圖為台南喜樹灣裡市地重劃工程，預計5月完工，區內道路將提早於春節開放通行。（南市府地政局提供）

市地重劃的核心是公共利益，旨在提升土地效益與改善生活品質。然而，推動過程中，少數釘子戶與政治學者惡意扭曲政策，假借「土地正義」之名滿足私利，甚至漫天要價。他們動員外地抗議者煽動對立，忽視當地居民需求，嚴重拖延進度，損害多數地主的合法權益，也讓重劃改善地用的初衷蒙塵。

政府的消極作為

令人憤慨的是，政府在重劃過程中態度消極。雖有法律基礎支持公權力行使，政府卻常以「中立」為由袖手旁觀，對惡意阻撓者毫無作為，只要求重劃會多溝通、多妥協。結果，案件進入冗長訴訟程序，延誤進度，挫敗政策目標，讓人民對政府執行力深感失望。

專業建議與政策呼籲

我非都市計畫或地政專業人士，但誠邀王理事長與林教授提出應對釘子戶的建議。同時，期盼地方首長展現決心，運用現有法規賦予的公權力，解決公共設施保留地開發困境。

市地重劃是推動都市更新的重要政策，關乎土地合理利用，也影響人民生活品質。政府應積極宣導與推廣，讓社會理性認識其價值。同時，對釘子戶與惡意破壞者應明確執法，杜絕不當行為。唯有如此，才能實現土地利用的公平與高效，為更多家庭打造宜居生活的未來。

（作者為業餘農民）


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