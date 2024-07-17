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自由開講》鳳山車站環狀道路遲未打通／盼高市府依法行使公權力！

2024/07/17 10:31

◎黃花麗

近日高雄最大喜事，莫過於高雄鳳山車站「空中鳳城」即將完工啟用，但由於車站南側僅剩一戶至今仍不願搬遷，以致重要消防道路無法打通，環狀交通系統紊亂。如此情景，鳳山人滿懷期待的台鐵「空中鳳城」招商竟無人投標，慘遭滑鐵盧。

鳳山車站「空中鳳城」大樓，7月即將完工，但車站南側的環狀道路曹謹路，因最後1戶牴觸戶（紅線圈起處）不願搬離，遲未能闢建打通。（高雄市地政局提供）

據高雄市政府的說法，鳳山車站周邊市地重劃區，原住戶100餘戶都同意搬離，僅1戶不願搬遷，其為市府都市發展局退休員工，熟稔重劃法令，市府多年來努力溝通，釋出善意，除依規定可配回方位更佳、更有價值建地，老屋還可獲近600萬元拆遷補償費，甚至再祭出140萬元自行拆除獎勵，並提供2戶（6房4廳4衛）租金補貼等方案，屋主不僅不領情，還提告市府「地上物拆遷」、「都市計畫」與「市地重劃」不合法訴訟，但經法院判決三案屋主均敗訴定讞，依法市府可進行強拆。

情感層面，長期以來，高雄市政府以溝通協商的方式，盡可能滿足不願搬遷戶的需求，這種包容和體恤弱勢的做法確實值得肯定，也符合民進黨執政理念。在合理方面，由於鳳山車站是高雄重要交通樞紐，但原規劃旅客臨時送區正好位於未打通的道路上，屢生爭道情形及停車亂象，上下班時段更是險象環生，嚴重影響旅客安全，所以強制拆遷，在公共利益考量上實屬合理。

在合法上，除了法院判決確定以外，依「平均地權條例」第62條之1規定：「重劃區內應行拆除之土地改良物，政府應予公告，並通知其所有權人在30日內自行拆除。逾期不拆除，得代為拆除。」即訂有不願拆遷之處理辦法。法律規定30日，市府卻整整通融6年時間仍未強拆，可謂仁至義盡。

鳳山車站因長期進行鐵路地下化，造成商圈嚴重沒落、人潮流失。如今「空中鳳城」興建完成，如招商成功必可聚集人潮，提升鳳山老舊聚落商業機能及服務水準，是多數居民所期待，更重要的是保障旅客及市民的公共安全為前提，必能夠獲得大多數市民的理解和支持。因此，基於維護公共利益和安全的必要性，呼籲高雄市政府應該適時依法行使公權力。

（作者為服務業）

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