自由開講》天真的是「馬」／台灣人需認清現在是誰在守護中華民國！

◎陳啟濃



馬英九接受馬來西亞的星洲日報訪問，竟然大談兩岸和平統一，指出國民黨支持兩岸統一，還藉機消遣賴清德總統的務實台獨「有點天真」。馬總統不僅擔任中華民國八年總統，還曾任蔣經國秘書，有這樣「糊塗」的政治主張，會混淆國際視聽，誤人誤國。

前總統馬英九接受外媒專訪時，大談兩岸和平統一，並消遣賴清德總統的務實台獨「有點天真」。民進黨秘書長林右昌14日受訪表示，天真的是馬前總統！（資料照）

然而國民黨主席朱立倫對於馬英九這樣逾越分際的說法，回應竟然也是語焉不詳，態度模糊。一切都推給只要遵守中華民國憲法就好，完全可以不顧台灣人的自由民主的現況生活，想要奉送台灣給中共政權。

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台灣現在政治局勢有點混亂，中華民國竟然由以前搞黨外運動的政治陣營繼續在守護，當年孩提時代要我們捐自己零用錢購買武器守護中華民國的政黨，口口聲聲要捍衛中華民國，還要反攻大陸解救同胞，現在竟然自甘與匪為伍，還壓著台灣人要跟他們統一。當年這些主張就是通匪賣國，必定為蔣中正、蔣經國所不容。

現在政府的主張很明確中華民國的主權是獨立的，國家的前途應該交由民主方式讓二千三百萬同胞來決定，不是任何政黨能夠決定台灣的未來。憲法就是主張中華民國是一個獨立的國家，憲法增修條文明確界定，目前中華民國主權有效控制的範圍僅限於台澎金馬。對於變更國家體制讓渡主權的主張，都是違背自由民主的原則，不會被台灣同胞接受。

賴清德總統主張的「務實台獨」就是在維護中華民國的主權，讓中華民國等同於台灣的政治概念，正是維持現狀的積極主張，現在台灣同胞普遍都能接受這樣的政治主張。任何要跟中共談統一的說法不僅出賣台灣，還會耽誤台灣獲得國際社會民主陣營支持的堅強力量。

（作者為政治評論員）

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