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自由開講》憑什麼只標售給財團建商？市地重劃部分土地應興建社會住宅

2024/03/11 11:31

◎黃麗玉

台中市標售市地重劃抵費地，引起內政部長林右昌、台中市長盧秀燕互槓。起因於台中市以高於市價兩成標售123筆土地，金額逾200億元，林右昌建議暫緩標售，以成本價讓售中央，做為興建社會住宅用地；盧秀燕認為前瞻計畫、營養午餐、老人健保補助等經費不足才需賣地，除非中央直接給一千億元，並稱林右昌擔任基隆市長也有賣地，林右昌說只是賣「面積極小的畸零地」，戰爭一發不可收拾。

台中市標售市地重劃抵費地，引起內政部長林右昌（右）、台中市長盧秀燕（左）互槓。（資料照）

台灣早在日治時期就有市地重劃，是執行都市計畫常見地政手段，都市發展利器，可提供公共設施及建築用地，消除舊市區窳陋情形，有存在必要。但如雙面刃，將帶動周邊房價上漲，令人望屋興嘆。基於公共利益立場，筆者贊成林右昌建議，保留部分抵費地，做為地方或中央儲備社宅用地，其餘則尊重市場機制，辦理標售，將售地收入用來填補重劃工程費用，並做為後續新興重劃區開發基金。

法規面上，依「市地重劃實施辦法」規定，重劃土地所有權人共同負擔公共設施包含道路、溝渠、兒童遊樂場、鄰里公園、廣場、綠地、國民小學、國民中學、停車場、零售市場等十項用地。近年房價高漲，國人痛苦指數飆高，或許中央主管機關可思考修改法規，將只租不售的社宅，納入重劃公共設施之一，減輕社宅用地不足問題。

另一方面，業界普遍認為，市地重劃應用到都市更新，為先進國家所重視，未來隨著環境生態保育潮流，都市素地開發範圍勢將減縮，建築用地取得更加困難。惟經統計，全台被劃為「公共設施保留地」共有2.5萬公頃，政府財政困難下，無法編列預算徵收，等同是無限期占用人民土地，民怨迭起。在素地難以取得下，人口密集老舊社區又無法整合重建，中央及地方政府應加速解編公共設施保留地，以市地重劃整體開發，增加住宅供給量，以量制價，減輕房價不斷攀升壓力。

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