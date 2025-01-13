自由開講》蕭美琴「戰貓精神」勉醫學生讓台灣走向世界

◎黃子政



副總統蕭美琴日前於高醫大演講主題「戰貓精神」，期許發揮醫學生，讓台灣走向世界，這一主題不僅富於啟發性，還蘊含了深厚的文化與社會意義。她以「戰貓」這一比喻，形象生動地描繪了台灣人面對挑戰的韌性與勇氣，體現了當代台灣在全球化浪潮中如何找到自己的定位。

副總統蕭美琴日前在高醫大演講，期許學子用實力讓台灣走向世界、讓世界走向台灣。（高醫大提供）

蕭副總統分享「戰貓外交」哲學，她認為，貓有友善、拚搏、平衡、務實、創意等特質。就像台灣人的特質是友善、是世界良善的力量，願意幫忙別人。全世界哪裡有災難，就會看到Taiwan Can Help的精神在第一線展現。我們也很拚搏，即使遭遇中國制裁、恐嚇，仍繼續堅持該做的事情。

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因此，「戰貓精神」是一種積極、堅韌、不屈服於困難的態度。她提到，當面對外部挑戰及內部困境時，台灣需要以戰貓的勇氣和智慧，勇敢迎接各種挑戰。這種精神恰體現了台灣人特有的特質，無論是在政治、經濟還是社會文化的發展上，都需要這種強大的毅力來推動創新與變革。

在當今然的國際環境中，台灣面臨着許多來自地緣政治的壓力，蕭美琴強調，唯有認清現狀、堅定信心，才能在風起雲湧的國際舞台上立足。再者，在演講中她提到的台灣的科技與醫療發展，正是戰貓精神的具體現。作為高醫大的演講，這樣的背景選擇尤為恰當，因為台灣在醫療科技領域的成就令人矚目。

面對全球健康危機，台灣在防疫、醫療研發上的迅速應對，已經成為許多國家的榜樣。這不僅展示了台灣的實力，也讓世界看到了台灣在應對公共衛生挑戰方面的決心與能力。

此外，蕭美琴提到文化交流的重要性，呼籲更多台灣年輕人能夠以開放的心態走向世界。這種觀點與當前全球化的潮流相呼應，突顯了年輕世代在未來國家發展中的關鍵角色。

副總統蕭美琴期勉同學未來發揮「戰貓精神」，讓台灣走向世界。（擷取自蕭美琴臉書）

她強調，年輕人應該抓住機會，學習外語、拓展國際視野，成為台灣與世界之間的橋樑。這不僅是個人發展的需求，也是促進國家競爭力提升的策略之一。透過戰貓精神為指引，年輕人能勇敢地去探索不同的文化，並將所學回饋於社會，這就是一種良性循環。



更深層次地來說，蕭美琴在演講中也提到社會責任感。她認為，每一位台灣人都應該發揮自己的力量，助力國家發展。無論是企業家、科學家、還是各行各業的工作者，都應該在自己的崗位上，以戰貓的精神去發動創新、解決問題，這樣才能形成一種向上的社會氛圍，讓台灣在激烈的國際競爭中脫穎而出。

最後，蕭美琴的演講也讓人思考未來的方向。在當前變化不居的世界中，台灣要如何在保持自身特色的同時，積極融入全球市場？這是一個值得每一位台灣人深思的問題。以「戰貓精神」作為指導，或許能激勵更多人去探索無限的可能性，讓台灣以更加雄心勃的姿態，走向更廣闊的國際舞台。



這是一場生動有趣、義涵深遠的講座，鏗鏘有力，耐人尋味。蕭副的演講不僅富有鼓舞人心的內容，還提供了一種全新的思考方式。從「戰貓精神」中，我們不僅看到了台灣的當前挑戰，也看到了其發展的潛力。作為一個充滿活力的社會，台灣在 「戰貓精神」引導下，將更加朝著多元、包容的路徑努力，無懼於挑戰，全力以赴地讓台灣走向世界。

（作者為大學兼任講師）

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