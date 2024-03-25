自由廣場》延續穩健外交 蕭美琴低調訪美歐

◎ 陳永昌

副總統當選人蕭美琴低調訪問歐洲，與她會面對象陸續在社群平台張貼合照，緊湊行程才一一曝光。

消息最先由《華爾街日報》披露，在蕭美琴抵達美國後，外界才知道她人正在華府「以個人身分處理私人事情」，行前沒有走漏風聲。美國國務院回應時，援引二○二○年二月副總統賴清德就職前出席全美祈禱早餐會為證，強調台灣副總統當選人上任前訪美有例可循，不過國務院發言人拒絕回答蕭美琴是否會見美方官員，等同默認蕭美琴會與拜登政府高層見面。

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事實上，四年前賴清德就走進白宮國安會，創下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級紀錄。但是，賴清德是否見到當時白宮國家安全顧問歐布萊恩，至今仍是台美間秘而不宣的默契。大家津津樂道的賴蕭配競選期間「美德贏台灣」文宣圖卡，就是當年蕭美琴陪同賴清德訪美時，兩人在華府林肯紀念堂前留下的合照，也種下兩人後來搭檔競選的契機。

《華爾街日報》也預告，接在華府之行後，蕭美琴會訪問歐洲數國首都，但是台灣外交部始終「無可奉告」保持沉默。結束行程返台前，我外交部終於對外說明：蕭美琴足跡遍及捷克布拉格、波蘭華沙及立陶宛維爾紐斯，應邀在智庫發表演講之外並與捷克參議院議長、眾議院代理議長、立陶宛國會議長、波蘭參議院副議長與波羅的海三國國會外委會主席等政治領袖碰面。蕭美琴也前往布魯塞爾歐洲議會，見到第一副議長及超過卅位的歐洲議會議員。這是台灣副總統當選人就職前第一次成功叩門訪問歐洲。

捷克、波蘭與立陶宛三國都在疫情期間捐贈疫苗給台灣，捷克與立陶宛兩國國會議長也曾親自來台訪問，台北布拉格直飛航線更於去年七月開航，大大拉近台灣與中東歐的距離。蕭美琴此行是台灣與中東歐過去幾年「善的循環」堆疊成果，也代表著台灣深化拓展中東歐外交的決心。值得一提的是，立陶宛即將在五月舉行總統大選，朝野兩陣營總統候選人同時出現在蕭美琴工作早餐會上，顯示立陶宛強力挺台不分黨派，即使政府人事有所更迭，也不會中斷與台灣密切互動交流。

擺脫形式主義包袱，蕭美琴秉持不挑釁、不冒進的一貫立場，一步一腳印拓展台灣實質外交發展空間，是賴清德新政府堅定延續蔡英文總統穩健國安路線的最好證明。

（作者為企業專業經理人）

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