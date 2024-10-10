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自由開講》用歷史說話：評賴清德祖國論的實質意義

2024/10/10 11:00

◎黃大益

雙十國慶在即，國慶晚會上賴清德總統的「祖國論」引起外媒體高度關注，日本知名政治學者小笠原欣幸也認為，賴總統運用「中華民國邏輯」闡述兩岸（國）議題，是超越老台獨派「解構中華民國，建立台灣共和國」的建國論，做法巧妙、安排高明。

賴清德總統在國慶晚會以數字邏輯、先來後到的概念，清楚地讓國際社會認知中華民國與中華人民共和國的歷史脈絡。筆者認為賴總統在國慶晚會的論述，有幾項意義：

首先，賴清德在蔡英文「四個堅持」基礎上，建構新政府的兩岸（國）架構及底線。蔡英文前總統曾在110年國慶時提出「四個堅持」：「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」，就任總統後的賴清德更進一步展現新意，從提《璦琿條約》中國應主張拿回割讓給俄羅斯的土地，到此次的祖國論，一再顯示「中國的痛點就是台灣的底線」。

其次，明確擴張「主張台獨」的詮釋範圍。從賴清德發表後中國政府的反應可知，於當前中國政府而言，華獨、台獨都是獨。當執政的民主進步黨已逐步向「中華民國」靠攏，不僅符合台灣主流民意，也是歷史與現況的客觀事實。反之「九二共識」的神話不再，「一中各表」更煙消雲散，是親中派在台生存發展的危機。因此筆者認為，賴清德並非刻意消除過去務實台獨色彩，而是站穩中華民國的立場，闡明中國未曾治理台灣的事實，僅此而已。

從賴清德發表後中國政府的反應可知，於當前中國政府而言，華獨、台獨都是獨。當執政的民主進步黨已逐步向「中華民國」靠攏，不僅符合台灣主流民意，也是歷史與現況的客觀事實。（總統府提供）從賴清德發表後中國政府的反應可知，於當前中國政府而言，華獨、台獨都是獨。當執政的民主進步黨已逐步向「中華民國」靠攏，不僅符合台灣主流民意，也是歷史與現況的客觀事實。（總統府提供）

再者，吻合執政黨《台灣前途決議文》意旨：台灣是一個主權獨立的國家，國名叫做中華民國。有關台灣國家認同的相關論述，在賴清德所屬的民主進步黨內並非一成不變；但在1999年民進黨發表《台灣前途決議文》後，大致已定。《台灣前途決議文》的說法，不僅為2000年總統選舉取得執政權打下重要基礎，也是日後民進黨執政處理兩岸（國）問題一貫原則。賴清德的祖國論，只是為《台灣前途決議文》錦上添花，並無背離其意旨。

最後，賴清德以「中華民國在台澎金馬落地生根已經75年」為祖國論作結，是理性、務實的展現。回到台灣本位來看，台灣與中華民國的融合是循序漸進的；從李登輝的「中華民國在台灣」、陳水扁「中華民國是台灣」、蔡英文「中華民國台灣」，到賴清德延續蔡英文兩岸（國）路線，進一步表明中華民國落地台澎金馬75年的歷史事實。其實，誰是誰的祖國並不是重點，賴清德的說法只是藉此強化國際社會對兩岸（國）分治、中華人民共和國自1949年以來從未治理過台澎金馬（中華民國）的客觀事實。

去年此刻，筆者也在自由時報以〈雙十國慶論台灣防衛性民主〉為題投書，強調防衛性民主（Defensive democracy）之於台灣的重要性。今年是賴清德總統上任後的首次國慶，國慶晚會談話擲地有聲，引起國際社會注目，相較前幾任中華民國元首，賴清德外柔內剛的特質，明確劃清台灣與中國的界線，團結台灣內部國家認同，對強化台灣的防衛性民主，有實質意義，給予肯定。

（作者為政治工作者

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