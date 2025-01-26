晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

法操》閃流浪狗被撞死，愛爸遭過失致死起訴，餵流浪狗會犯法嗎？

餵食流浪貓狗的行為看似好心，但卻會造成不少問題。在社區周遭餵食流浪貓狗不僅會造成環境髒亂，更會讓流浪貓狗群聚在餵食處附近，時間久了這些流浪貓狗甚至會產下更多流浪貓狗。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/01/26 11:30

◎ 法操司想傳媒

狗狗、貓貓十分可愛且討人喜歡，不少人看到流浪貓狗都會主動餵食，這些餵食、照顧貓狗的人有一個專有名詞叫做「愛爸（愛心爸爸）」、「愛媽（愛心媽媽）」。不過近期有則新聞報導指出，有一名愛心爸爸遭到過失致死起訴，原因是因為高雄的一名莊姓男子騎腳踏車差點撞到路邊竄出的狗，他急忙閃身，結果被後車劉姓男子的汽車撞倒，傷重送醫搶救6天仍宣告不治。

餵食流浪貓狗的行為看似好心，但所引發的問題屢見不鮮，愛爸、愛媽若有能力請盡量將這些流浪貓狗接回自己家中領養，避免貓狗在大街小巷中竄走造成更多悲劇發生。（資料照）餵食流浪貓狗的行為看似好心，但所引發的問題屢見不鮮，愛爸、愛媽若有能力請盡量將這些流浪貓狗接回自己家中領養，避免貓狗在大街小巷中竄走造成更多悲劇發生。（資料照）

家屬報警究責，檢方認為劉男無肇事責任，而取名「豆花」的野狗雖然是流浪犬，但平時都由五金行的謝姓老闆餵養，謝男沒有看管好「寵物」釀禍，因此偵結後依過失致死罪起訴謝男。

據了解，這名五金行的謝姓老闆平常會餵食這隻「豆花」，豆花偶爾會跑來店裡，由於店裡是開放空間，他們不敢隨便把狗趕走，怕惹來動保處上門，又見到「豆花」沒飯吃很可憐，才會餵牠吃一點東西，他們認為豆花根本不能算是他們養的「寵物」。

不過像是謝姓五金行老闆這樣的行為究竟算不算豆花的飼主？根據動物保護法第3條第7款指出：「飼主指的是動物之所有人或實際管領動物之人。」謝姓老闆不但平時會餵食豆花，甚至偶而也會把「豆花」綁在五金行的騎樓處幫忙看店，照顧「豆花」已有2、3年時間。謝姓老闆雖然辯稱自己並非豆花的所有人，但其行為已經算是「實際管領動物之人」，也因此檢方才會以謝姓老闆未盡看管之責，害莊男出車禍死亡，而依過失致死罪將他起訴

餵食流浪貓狗的行為看似好心，但卻會造成不少問題。在社區周遭餵食流浪貓狗不僅會造成環境髒亂，更會讓流浪貓狗群聚在餵食處附近，時間久了這些流浪貓狗甚至會產下更多流浪貓狗。

不少愛爸、愛媽只顧著餵食卻沒有承擔後續的清潔責任，諸如飼料、罐頭散落一地、發臭，餵食器裡頭積水生蚊蟲、貓狗的排泄物等都沒有清理。而群聚的野狗野貓也會造成社區安寧遭到打擾，更別說野狗野貓也可能會威脅到居民甚至小孩的人生安全。

曾有新聞報導指出，台中發生野狗拖走男童啃咬的恐怖事件。一名兩歲男童，在住家附近被十幾野狗攻擊還拖走，孩子外公趕來搶救，已經被咬得體無完膚，全身上下縫了一百多針。

法操提醒各位讀者，有愛心固然是好事，但餵食流浪貓狗所引發的問題屢見不鮮，如果像是新聞中的謝姓老闆這種情況還有可能面臨刑責。法操也呼籲愛爸、愛媽若有能力盡量將這些流浪貓狗接回自己家中領養，避免貓狗在大街小巷中竄走造成更多悲劇的發生


本文經授權轉載自《法操》 閃流浪狗被撞死，愛爸遭過失致死起訴，餵流浪狗會犯法嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書