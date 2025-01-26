餵食流浪貓狗的行為看似好心，但卻會造成不少問題。在社區周遭餵食流浪貓狗不僅會造成環境髒亂，更會讓流浪貓狗群聚在餵食處附近，時間久了這些流浪貓狗甚至會產下更多流浪貓狗。

◎ 法操司想傳媒

狗狗、貓貓十分可愛且討人喜歡，不少人看到流浪貓狗都會主動餵食，這些餵食、照顧貓狗的人有一個專有名詞叫做「愛爸（愛心爸爸）」、「愛媽（愛心媽媽）」。不過近期有則新聞報導指出，有一名愛心爸爸遭到過失致死起訴，原因是因為高雄的一名莊姓男子騎腳踏車差點撞到路邊竄出的狗，他急忙閃身，結果被後車劉姓男子的汽車撞倒，傷重送醫搶救6天仍宣告不治。

餵食流浪貓狗的行為看似好心，但所引發的問題屢見不鮮，愛爸、愛媽若有能力請盡量將這些流浪貓狗接回自己家中領養，避免貓狗在大街小巷中竄走造成更多悲劇發生。（資料照）



家屬報警究責，檢方認為劉男無肇事責任，而取名「豆花」的野狗雖然是流浪犬，但平時都由五金行的謝姓老闆餵養，謝男沒有看管好「寵物」釀禍，因此偵結後依過失致死罪起訴謝男。



據了解，這名五金行的謝姓老闆平常會餵食這隻「豆花」，豆花偶爾會跑來店裡，由於店裡是開放空間，他們不敢隨便把狗趕走，怕惹來動保處上門，又見到「豆花」沒飯吃很可憐，才會餵牠吃一點東西，他們認為豆花根本不能算是他們養的「寵物」。



不過像是謝姓五金行老闆這樣的行為究竟算不算豆花的飼主？根據動物保護法第3條第7款指出：「飼主指的是動物之所有人或實際管領動物之人。」謝姓老闆不但平時會餵食豆花，甚至偶而也會把「豆花」綁在五金行的騎樓處幫忙看店，照顧「豆花」已有2、3年時間。謝姓老闆雖然辯稱自己並非豆花的所有人，但其行為已經算是「實際管領動物之人」，也因此檢方才會以謝姓老闆未盡看管之責，害莊男出車禍死亡，而依過失致死罪將他起訴。

餵食流浪貓狗的行為看似好心，但卻會造成不少問題。在社區周遭餵食流浪貓狗不僅會造成環境髒亂，更會讓流浪貓狗群聚在餵食處附近，時間久了這些流浪貓狗甚至會產下更多流浪貓狗。



不少愛爸、愛媽只顧著餵食卻沒有承擔後續的清潔責任，諸如飼料、罐頭散落一地、發臭，餵食器裡頭積水生蚊蟲、貓狗的排泄物等都沒有清理。而群聚的野狗野貓也會造成社區安寧遭到打擾，更別說野狗野貓也可能會威脅到居民甚至小孩的人生安全。



曾有新聞報導指出，台中發生野狗拖走男童啃咬的恐怖事件。一名兩歲男童，在住家附近被十幾野狗攻擊還拖走，孩子外公趕來搶救，已經被咬得體無完膚，全身上下縫了一百多針。



法操提醒各位讀者，有愛心固然是好事，但餵食流浪貓狗所引發的問題屢見不鮮，如果像是新聞中的謝姓老闆這種情況還有可能面臨刑責。法操也呼籲愛爸、愛媽若有能力盡量將這些流浪貓狗接回自己家中領養，避免貓狗在大街小巷中竄走造成更多悲劇的發生。

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本文經授權轉載自《法操》 閃流浪狗被撞死，愛爸遭過失致死起訴，餵流浪狗會犯法嗎？

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