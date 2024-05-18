法操》男掐傷小堂姪遭提告傷害，父母可以代為撤回告訴嗎？

新聞報導中的男童雖然頑皮，但動手打人的大人就是不對。這名男子惱羞後用手掐住堂姪的脖子，並把男童的身體舉起，造成男童右前胸、右頸、左頸均有擦傷，也難怪男童會報警提告。

◎法操司想傳媒

自己提起告訴後，法定代理人可以幫忙撤告嗎？近期有則新聞報導指出，南投縣1名年輕男子因12歲堂姪模仿他說話的表情及動作，制止無效抓狂用手掐其頸部，並將其身體提高，造成堂姪多處擦傷，憤而報警提告，南投地院以成年人故意對少年犯傷害罪名，判該男拘役40日，不得易科罰金，但可聲請易服勞動。

虐童示意圖。圖非當事人。（https://zh-tw.photo-ac.com）

不過男子被起訴後，原本想請堂哥堂嫂幫忙讓孩子撤告，堂嫂後來以兒子的法定代理人身分，要代為撤回告訴，但因刑事訴訟法233條第1項明定代理人無法代本人撤回告訴，因此該案繼續審理。

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未成年可以提告嗎？

最高法院72台上字第629號判決指出，犯罪之被害人得為告訴，刑事訴訟法第二百三十二條定有明文，依此規定，被害人雖係未成年人，祇須有意思能力，即得告訴；而與同法第二百三十三條所規定之法定代理人之獨立告訴權，暨民法第七十六條、第七十八條所規定私法行為之法定代理，互不相涉。

誰可以代替被害人提起告訴？

刑事訴訟法第 233 條第一項規定：「被害人之法定代理人或配偶，得獨立告訴。」，所謂的獨立告訴是指以被害人或法定代理人或配偶的名義提起告訴，而非以被害人的名義為之，而且是否要告訴，不受被害人的意思所拘束，可以以違反被害人本人的意思，例如原本被害人並不想要提告，但被害人的法定代理人或是配偶可以以自己的名義提告，被害人跟法定代理人以及配偶的告訴權可以獨立行使，互不影響。

法定代理人可以幫忙撤告嗎？

依照刑事訴訟法第 233 條第一項規定反面解釋，只有實際提起告訴的人，才可以撤回告訴。像新聞案件中的堂哥堂嫂雖然是男童的法定代理人，但實際提起告訴的是男童，父母沒有辦法違背男童的意思而撤回告訴，如果需要撤回告訴，只有男童自己才可以。

什麼是代理告訴權人？——人死為大條款

照刑事訴訟法第 233 條第二項規定：「被害人已死亡者，得由其配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬告訴。但告訴乃論之罪，不得與被害人明示之意思相反。」，所謂的代理告訴人，是代表被害人行使他的告訴權，其刑使告訴權是以代理人的名義為之，需要受到被害人的意思所拘束，不得為與被害人意思相反的告訴。

這項規定是為了代替以死亡的被害人對被告提起告訴，不過要特別注意的是，在告訴乃論的犯罪當中，如果被害人生前並不想要提告，則必須尊重本人的意思，不得違背本人的意思而提起告訴。

新聞報導中的男童雖然頑皮，但動手打人的大人就是不對。這名男子惱羞後用手掐住堂姪的脖子，並把男童的身體舉起，造成男童右前胸、右頸、左頸均有擦傷，也難怪男童會報警提告。法操也呼籲各位無論如何生氣，都不該做出傷害他人的行為，以免後悔莫及。

本文經授權轉載自法操 男掐傷小堂姪遭提告傷害，父母可以代為撤回告訴嗎？

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