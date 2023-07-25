法操》送給行天宮的房產可以拿回來嗎？什麼情況下贈與契約無效？

報導描述87歲的老翁有輕微失智，在他把房產贈與給行天宮的時候，老翁是否具備「行為能力」成為這個事件的關鍵因素。

◎法操司想傳媒



根據新聞報導，北市一名87歲罹患輕微失智症的張姓獨居老翁，去年底瞞著女兒將價值上億元的9戶房產全捐給行天宮，老翁女兒則控訴行天宮疑似誘騙，父親稱行天宮負責「照顧餘生」，但房產過戶後行天宮對父親不聞不問。

行天宮。（資料照）

失智老翁是否知道自己的當下在做什麼？

報導描述87歲的老翁有輕微失智，在他把房產贈與給行天宮的時候，老翁是否具備「行為能力」成為這個事件的關鍵因素。在法律上的行為能力指的是，能獨立依自己行為或意思而使其發生法律上一定效力之能力。行為能力又以「意思表示」為其基礎，意思表示是指對行為或效果，正常判斷識別的精神能力。



按《民法》第14條第1項規定：「對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人之聲請，為監護之宣告。」



回到本事件，老翁贈與行天宮高達上億房產這件事到底行不行，就要先確認老翁的精神狀況是不是民法《民法》第14條第1項所規定的精神障礙或其他心智缺陷。如果老翁真的心智能力欠佳，女兒就可以去跟法院申請監護宣告。並依《民法》第15條規定：「受監護宣告之人，無行為能力。」，女兒就能主張老翁贈與行天宮房產這個行為無效。



「照顧餘生」的約定沒有履行，老翁得否把財產拿回來？



假如老翁當時心智能力正常，那麼這個贈與契約就有效，不過新聞中老翁主張行天宮保證會照顧他的餘生才捐贈他的房產，那如果行天宮真的向女兒說的拿到財產後就不聞不問，那麼老翁可不可以把已經送給行天宮的房產拿回來？



《民法》第99條第1項規定：「附停止條件之法律行為，於條件成就時，發生效力。」這項條文規定是附有停止條件的法律行為，必須等到「條件成就時，發生效力。」如果行天宮真的沒有向老翁所主張的「照顧餘生」，那麼贈與契約就沒有發生效力。



另外，女兒也可以主張用《民法》第412條：「贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。」女兒可以主張行天宮並沒有達到當初的承諾，那麼這個贈與契約就沒有效果，就能將房產拿回來。



最後，法操也要提醒家中有長輩的子女，要避免老人家因心智狀況不佳而產生財產上的糾紛，可以去法院申請監護宣告或是輔助宣告，避免產生後續的爭擾。

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本文經授權轉載自法操 送給行天宮的房產可以拿回來嗎？什麼情況下贈與契約無效？

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