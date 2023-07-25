晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

法操》送給行天宮的房產可以拿回來嗎？什麼情況下贈與契約無效？

報導描述87歲的老翁有輕微失智，在他把房產贈與給行天宮的時候，老翁是否具備「行為能力」成為這個事件的關鍵因素。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/07/25 14:29

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，北市一名87歲罹患輕微失智症的張姓獨居老翁，去年底瞞著女兒將價值上億元的9戶房產全捐給行天宮，老翁女兒則控訴行天宮疑似誘騙，父親稱行天宮負責「照顧餘生」，但房產過戶後行天宮對父親不聞不問。

行天宮。（資料照）

失智老翁是否知道自己的當下在做什麼？

報導描述87歲的老翁有輕微失智，在他把房產贈與給行天宮的時候，老翁是否具備「行為能力」成為這個事件的關鍵因素。在法律上的行為能力指的是，能獨立依自己行為或意思而使其發生法律上一定效力之能力。行為能力又以「意思表示」為其基礎，意思表示是指對行為或效果，正常判斷識別的精神能力。

按《民法》第14條第1項規定：「對於因精神障礙或其他心智缺陷，致不能為意思表示或受意思表示，或不能辨識其意思表示之效果者，法院得因本人、配偶、四親等內之親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、檢察官、主管機關、社會福利機構、輔助人、意定監護受任人或其他利害關係人之聲請，為監護之宣告。」

回到本事件，老翁贈與行天宮高達上億房產這件事到底行不行，就要先確認老翁的精神狀況是不是民法《民法》第14條第1項所規定的精神障礙或其他心智缺陷。如果老翁真的心智能力欠佳，女兒就可以去跟法院申請監護宣告。並依《民法》第15條規定：「受監護宣告之人，無行為能力。」，女兒就能主張老翁贈與行天宮房產這個行為無效。

「照顧餘生」的約定沒有履行，老翁得否把財產拿回來？

假如老翁當時心智能力正常，那麼這個贈與契約就有效，不過新聞中老翁主張行天宮保證會照顧他的餘生才捐贈他的房產，那如果行天宮真的向女兒說的拿到財產後就不聞不問，那麼老翁可不可以把已經送給行天宮的房產拿回來？

《民法》第99條第1項規定：「附停止條件之法律行為，於條件成就時，發生效力。」這項條文規定是附有停止條件的法律行為，必須等到「條件成就時，發生效力。」如果行天宮真的沒有向老翁所主張的「照顧餘生」，那麼贈與契約就沒有發生效力。

另外，女兒也可以主張用《民法》第412條：「贈與附有負擔者，如贈與人已為給付而受贈人不履行其負擔時，贈與人得請求受贈人履行其負擔，或撤銷贈與。」女兒可以主張行天宮並沒有達到當初的承諾，那麼這個贈與契約就沒有效果，就能將房產拿回來。

最後，法操也要提醒家中有長輩的子女，要避免老人家因心智狀況不佳而產生財產上的糾紛，可以去法院申請監護宣告或是輔助宣告，避免產生後續的爭擾。

本文經授權轉載自法操 送給行天宮的房產可以拿回來嗎？什麼情況下贈與契約無效？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書