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自由開講》高中生高喊「回歸祖國」 兩個案例當警惕

2025/01/14 10:30

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「影片曝！ 新北某高中生舉五星旗喊回歸祖國 稱『博同儕注意』掀網熱議」報導，台灣近日有3名新北市的高中生，不顧兩岸關係緊繃與複雜，手中故意高舉五星旗，自稱是「『台灣省』高中生」，令人傻眼。

近期中國微博、短影音平台「抖音」瘋傳一段影片，內容為3名高舉五星旗的青少年，自稱「台灣省高中生」、大喊回歸祖國等言論，嗨翻大批中國網友。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）近期中國微博、短影音平台「抖音」瘋傳一段影片，內容為3名高舉五星旗的青少年，自稱「台灣省高中生」、大喊回歸祖國等言論，嗨翻大批中國網友。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

高中生為了博取聲量，不擇手段；為了吸引外界注意，故意去踩這「兩岸敏感神經」，然後高喊「回歸祖國」！這令師長無奈，除了趕緊滅火，還能怎麼辦？總不能把學生移送法辦吧？

近期，這些高中生的影片果然在中國微博、短影音平台「抖音」瘋傳，「廣告效果」的確很成功。中國網友嗨翻天，認為這是台灣青年嚮往回歸祖國，期盼兩岸盡速統一的展現。

新北市教育局則是頭冒金星，尷尬回應學生的拍片，只是為了「博取同儕吸引力，並無特定政治立場」，敬請大家見諒。

筆者身為教育工作者，提出兩個案例，當作警惕，希望能有醍醐灌頂之效，避免學生被懲處，遺憾再次發生。

首先，近日高雄某科技大學的期末考卷，只因考卷全是簡體字，老師不被續聘；另一名只因教師名片印上「中國台灣」，同樣不被續聘！事態嚴重，殷鑑不遠，學生別把胡鬧當有趣。

其次，去年的台灣網紅「晚安小雞」及其同夥「阿鬧」，也是喜歡博取注意，在柬埔寨開「直播」，假裝他們在詐騙園區內被綁架毆打。

網紅「晚安小雞」及其同夥「阿鬧」在柬埔寨開「直播」，假裝他們在詐騙園區內被綁架毆打，遭當地警方逮捕，他們被控煽動製造社會動亂罪，判刑兩年。（圖擷取自《柬中時報》官網）網紅「晚安小雞」及其同夥「阿鬧」在柬埔寨開「直播」，假裝他們在詐騙園區內被綁架毆打，遭當地警方逮捕，他們被控煽動製造社會動亂罪，判刑兩年。（圖擷取自《柬中時報》官網）

這場「自導自演」的「實境秀」的代價，就是當地警方迅速逮捕台灣網紅兩人，不接受他們的道歉，他們被控煽動製造社會動亂罪，判刑兩年。

柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）及現任首相洪瑪奈（Hun Manet）還痛批此舉抹黑該國形象，相當可惡。

筆者建議台灣學生，台灣重視言論自由，台灣學生亂拍片，頂多是道歉，導致台灣學生不知輕重，甚至誤踩法律的紅線。

台灣學生常常積非成是，常誤以為學生就有犯錯的自由。

如果學生犯錯，只要自稱自己雖有「犯行」，但自己無「犯意」，就可免責！但是，國外可不吃這一套，學生請三思而後行啊！

（作者為教育工作者）

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