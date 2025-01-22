自由開講》防詐政策升級：政府、產業協會與從業者如何共築安全屏障？

◎ 陳琪

近年來，詐騙手法不斷升級，尤其在「徵才詐騙」領域，詐騙集團不再只是簡單的話術或誘騙金錢，而是以專業且縝密的方式，瞄準特定職業族群進行精準詐騙。近期有不少案例顯示，詐騙集團針對火舞表演者、街頭藝人、新娘秘書及攝影師等專業人士，發布帶有明確時間、地點、活動流程，甚至連報酬與來回機票安排都看似合理的「徵才公告」。

「徵才詐騙」案頻傳，詐騙集團以專業且縝密的方式，瞄準特定職業族群進行精準詐騙。火舞特技表演者謝姓男子去年耶誕節搭機前往泰國曼谷工作，遭到詐騙，至今未能返台。（翻攝自當事人臉書）

這種詐騙手法不僅細緻，還帶有高度的專業性，讓受害者在毫無警覺的情況下踏入圈套，最終被送往異國他鄉，遭遇拘禁或被迫從事非法活動。面對如此猖獗且難以辨識的詐騙手法，政府政策的介入顯得尤為關鍵，唯有透過完善的機制與多方合作，才能有效預防此類案件的持續發生。

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推動產業聯防機制：建立全面的防詐安全網

在面對如此進階的詐騙手法時，政府必須推動產業聯防機制，從政策面系統性地打擊這類精密詐騙行為，並保護從業者的權益與安全。首先，政府應鼓勵各個行業協會（如街頭藝人協會、婚禮產業協會、攝影師公會等）建立防詐共享平台。這些平台應集中收錄過往發生的詐騙案例、最新的詐騙手法，甚至是可疑的徵才資訊，讓所有從業者能夠隨時查詢，並提前掌握潛在風險。此外，這些平台還應設有即時通報機制，讓從業者在發現可疑活動時，能夠快速向協會報告，並將資訊廣泛傳播，以防止更多人受害。

為了確保平台的有效運作，政府必須提供資源與技術支持，協助各行業協會建立標準化的通報流程，確保資訊能夠快速且準確地在不同平台之間流通。這些資訊不僅應在國內共享，還應與國際間的執法單位建立資訊交換機制，針對高風險地區進行更加嚴密的監控，防止詐騙集團在國際間遊走、規避法律責任。

在防詐教育層面，政府應當定期舉辦防詐教育講座，特別是針對高風險職業族群，例如火舞表演者、街頭藝人、新娘秘書及攝影師等，進行專門的防詐意識培訓。講座可以邀請反詐騙專家、法律顧問及業界資深人士，透過實例分析、情境模擬等方式，幫助從業者更清晰地辨識詐騙手法，並了解如何保護自身安全。此外，防詐教育應被納入行業的安全標準，成為職業資格認證的一部分，讓每位從業者在進入職場之前，便具備足夠的風險識別能力。

刑事局召開記者會從「165打詐儀錶板」數據，分析現階段的詐騙集團趨勢，並邀請股市名人賴憲政（憲哥）、資深藝人譚艾珍暢談反詐經驗。（記者邱俊福翻攝）

政策層面上，政府還應完善跨國工作合約的法律保障。許多受害者往往因為缺乏法律知識，或未簽訂正式合約，導致事後難以追責。政府可以制定「跨國表演工作標準合約範本」，明確規範酬勞標準、活動範圍、機票住宿、違約責任及爭議處理機制，並要求所有跨國商演及活動主辦單位必須提供經政府認證的合約文件。此外，政府還應設立「跨國工作法律諮詢平台」，讓從業者在簽約前能夠免費獲得法律建議，避免掉入法律漏洞中。

在執法層面，政府應設立專責打詐單位，針對跨國詐騙案件進行專案調查，並與國際刑警組織及其他國家的執法單位合作，迅速追蹤犯罪行為，將詐騙集團繩之以法。此外，對於涉及詐騙的中介機構或個人，政府應加重罰則，並公開其違法行為，以形成法律威嚇效果。

值得一提的是，政府還可以設立檢舉獎勵制度，鼓勵產業從業者主動揭發詐騙案件，提供實質獎勵機制，進一步建立產業內部的自我監管機制，形成「人人有責」的防詐共識。

防範跨國詐騙，不僅是個人的責任，更是一個系統性的問題，需要政府、全民攜手合作形成完整的防詐機制。圖為行政院長卓榮泰視察「165反詐騙諮詢專線」宣示打詐決心。（資料照）

多方協作：構建長期有效的防詐機制

防範跨國詐騙，不僅僅是個人的責任，更是一個系統性的問題，需要政府、行業協會與每位從業者攜手合作，形成完整的防詐機制。政府應負責政策制定、資源支持與跨國合作，行業協會應承擔資訊整合、風險通報及教育訓練的角色，而個體從業者則必須提高風險識別能力，主動參與防詐平台，並隨時保持警覺性。



透過完善的政策支持、資訊透明機制及全面的教育培訓，防詐工作才能落實到每個層面，形成一道堅實的安全防線，減少詐騙案件的發生。面對詐騙手法日益精細化的今日，唯有透過多方合作與系統性改革，才能有效保障每位從業者的職業安全，並維護整個文化藝術產業的健康發展。政府必須將防詐視為長期政策目標，確保每位懷抱夢想的表演者，能夠安心地站在國際舞台上，展現自己的才華，而不再擔心被跨國詐騙陰影所籠罩。

（作者為台北市民）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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