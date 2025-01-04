自由開講》入戶識詐宣導 突破治安同溫層

◎ 王翔正

詐欺犯罪案件與被詐金額屢創新高，影響人民生活甚鉅，邇來更發生知名藝人譚艾珍被詐騙近百萬元，甚至臺北市內湖區一對母女因假投資遭詐騙千萬元，心情鬱悶不幸尋死，顯見儘管目前反詐騙廣告資訊早已鋪天蓋地，仍然有人前仆後繼的詐騙受害，顯見當前防制詐欺工作面臨極大的挑戰。

政府反詐騙廣告資訊早已鋪天蓋地，仍有人前仆後繼的詐騙受害，圖為台北榮民總醫院協同北投分局警方向來院民眾進行反詐騙宣導。（北榮提供）

一般而言，倘若傾全國之力打擊某項犯罪，通常會收穫不錯的效果，足讓該犯罪發生率直線下滑，但詐欺犯罪似乎是個例外，從歷年來詐欺的數據可見，政府打詐力度越大，卻發生越多的詐欺被害。職是，預防勝於治療，我們應重新檢視預防端原本的反詐宣導是否仍然有效，是否需要擬定不同的預防策略來因應推陳出新的詐騙手段。

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以往的犯罪預防宣導多擇社區活動中心、學校等進行社區治安座談會，參加成員有限，參與者多為學校學生幹部、民防義警及社區巡守隊等，但上述成員皆與師長或派出所員警來往密切，屬於較不容易遭詐族群，若為擴增識詐宣導效果，我們必須突破治安同溫層主動出擊，廣增原本傳統犯罪預防宣導之外的受眾，甚至滲透到社會的邊緣族群，如行動不便的獨居長者、語言不通的外籍配偶等，方可有效降低詐欺被害發生。

據統計，詐騙案件中，年長者以假投資被害為多，圖為北市警大安分局員警前往金融機構進行反詐宣導。（記者邱俊福翻攝）

以詐欺被害統計數據為例，無論哪一種詐欺手法，以服務業、退休及家管者為多數，偏偏這些族群生活圈較小，接收反詐騙訊息有限，譬如年長者出入不便、退休家管以家庭為重等，建議政府可跨機關合作，實施入戶識詐宣導，直接到府分層分眾向居民提供反詐資訊與常見詐欺手法（如：年長者以假投資被害為多、年輕族群以假網拍被害為多），並以高齡、獨居及高積蓄者為優先對象，再藉由他們向親朋好友、周遭鄰居提醒近期高發的詐欺手法，檢視是否自身遭詐卻不自知，以點線面的方式擴展，達事半功倍之效。

如同犯罪學破窗理論所說，微小規模的犯罪會不斷繁殖，進而破壞整個社區，甚至影響人與人的關係，進而改變社會價值觀。若詐欺犯罪層出不窮，將逐漸蠶食人們彼此的信任感，互信合作的良善精神將不復在，政府應視詐欺犯罪為重大國安問題，持續打擊詐欺犯罪，以重塑我國人民的信任感與道德觀。

（作者是文字工作者）

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