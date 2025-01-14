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自由開講》取消跨年活動掀波瀾 中國暴力「維權」揭社會陰影

2025/01/14 11:30

◎ 晨曉峰

新年的鐘聲響起，卻未能帶來熱鬧的慶祝場景，在中國，多地取消跨年活動的消息令無數期待跨年的民眾失望，而取消的背後不僅是經濟壓力與疫情餘波，更揭露了社會治理與民意衝突等嚴重問題

數千市民聚集在中國上海外灘，等待倒數跨年，當最後一秒喊完，「什麼都沒有發生」。（圖擷取自「李老師不是你老師」X帳號）數千市民聚集在中國上海外灘，等待倒數跨年，當最後一秒喊完，「什麼都沒有發生」。（圖擷取自「李老師不是你老師」X帳號）

倒數後的沉默：跨年期待變空洞

上海外灘，這個曾以跨年煙火聞名的地標，成為今年失望的焦點。數千市民聚集等待倒數，當最後一秒喊完，「什麼都沒有發生」。沒有煙火，沒有表演，只有冷清的河岸與無處安放的期待。一位市民質疑：「是不是連上海這樣的大城市都沒錢辦活動了？」這樣的聲音不僅反映經濟壓力，也折射出民眾對現實的不滿。

類似情況在北京、南京、鄭州、哈爾濱等多地上演。民眾滿懷期待，卻在空曠的廣場和商圈中被迫接受一場「冷清的跨年」。部分失望的群眾情緒失控，甚至當場破口大罵。一場歡樂的倒數，變成無奈與憤怒的出口。

嚴控之下的抗爭：煙火成「違法」標籤

在多地取消官方活動的同時，私自燃放煙火的行為也成為警方重點打擊的對象。網友分享的影片顯示，不少民眾在偏僻的巷弄或自家院內偷偷燃放煙火，與警方玩起了「貓抓老鼠」的遊戲。一些人甚至在煙火還未燃盡時，便被警察按倒在地。更有甚者，連小孩口袋裡的鞭炮也成了執法目標。

廣東東莞一景區臨時取消跨年煙火秀，憤怒的群眾衝進售票中心破壞設施，高唱國歌以表抗議，警方獲報到場維安。（圖擷取自「中國禁聞」X帳號）廣東東莞一景區臨時取消跨年煙火秀，憤怒的群眾衝進售票中心破壞設施，高唱國歌以表抗議，警方獲報到場維安。（圖擷取自「中國禁聞」X帳號）

這種強硬的治理方式引發民眾不滿，也直接導致暴力「維權」事件的出現。在廣東東莞，一景區臨時取消煙火秀，憤怒的群眾衝進售票中心破壞設施，高唱國歌以表抗議。這些場景不禁讓人思考：面對日益壓抑的社會環境，民眾的情緒出口還有多少？

治理背後的深層問題

跨年活動的收緊並非始於今年。自2014年上海外灘踩踏事件造成36死49傷後，中國政府對跨年活動的管控日趨嚴格，加之疫情期間的全面停辦，這些政策的延續似乎成為「新常態」。但經濟壓力、民生問題和安全考量是否足以成為取消慶祝的理由？這一切值得深思。

今年北京顯得特立獨行，在首鋼園、王府井等地舉辦多場跨年活動，吸引大量民眾參與。然而，與其他城市的冷清形成鮮明對比的，是北京高規格的安保措施。隨處可見的警車和巡邏警察，讓整個城市在熱鬧之中多了一層緊張感。

北京首鋼園的跨年活動，吸引大量民眾參與。（歐新社）北京首鋼園的跨年活動，吸引大量民眾參與。（歐新社）

新年的陰影，未解的矛盾

倒數完，啥都沒有，不只是一次跨年夜的遺憾，更是當下中國社會矛盾的縮影。官方在安全與秩序間的考量，與民眾對歡樂與自由的渴望產生巨大落差。當暴力「維權」成為唯一的情緒出口，這個新年，或許已經注定充滿陰霾

新的一年剛開始，卻以失望和抗議作為序曲。或許，是時候思考如何在安全與民意間找到平衡，讓新年的鐘聲能真正為人們帶來希望與歡笑，而非一片沉默與無助。

（作者為作文家）

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