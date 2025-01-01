話說李筱峰》同胞需團結，團結真有力 蔣渭水

「燦爛的星辰」全年已連載完畢，但是我漏寫的人物還很多！我連日治時代反日社會運動、政治運動的頭號領袖蔣渭水都沒有寫進去！主要是他的生日的講法不確定，我猶豫很久，最後想出一個辦法，就留在【後記】來補充。

◎ 李筱峰

「同胞須團結，團結真有力」–蔣渭水

1920年代是台灣歷史上首次「公民覺醒」運動的時代，蔣渭水是這個時代的領導人物。他於1891年生，宜蘭人。父親是一位相士，乩童。

請繼續往下閱讀...

蔣渭水是台灣歷史上首次「公民覺醒」運動的領導人。（取自貼文）

1910年入台北醫學校（今台大醫學院）。1916年在台北大稻埕開設大安醫院。

參與「台灣議會設置請願運動」，因組織「臺灣議會期成同盟會」，違反「治安警察法」，於1923年2月爆發的「治警事件」被捕，判處四個月徒刑。

蔣渭水投入議會請願運動之後，除了與林獻堂相呼應之外，一方面與一些學校裡的知識青年交遊，為台灣社會探病投藥，他說：

「台灣人現在有病了…..我診斷台灣人所患的病﹐是知的識營養不良症﹐除非服下知識的營養品﹐是萬萬不能痊癒的﹐文化運動是對這病唯一的原因療法，文化協會，就是專門講究並施行原因療法的機關。」

遂有「台灣文化協會」的創立，從事文化啟蒙活動。他為〈台灣文化協會會歌〉所寫歌詞，最後說：「…世界就和平…但願最後完使命，樂為世界人，世界人類萬萬歲，台灣名譽馨」，可見其眼光與胸襟。

1927年他結合同志成立「台灣民眾黨」，提出三大綱領：「確立民主政治﹑建設合理的經濟組織﹑改除不合理的社會制度」。這是台灣歷史上首度出現的具有現代性質的政黨。在蔣渭水的主導下﹐台灣民眾黨初期的運動路線是調和民族運動和階級運動。

民眾黨成立半年後，在全島成立15個支部﹐黨員遍佈全島。直到1931年2月18日被解散為止的3年7個月之間﹐其活動較重要者，例如反對放領官有地組織台灣拓殖會社；反對許可鴉片吸食政策；反對田中內閣侵華政策；反對日人官吏加奉制度；以及對霧社事件的強烈聲明與批判。

1928年2月，在蔣渭水的奔走以及部份民眾黨幹部的推動下，串連全台勞工團體，組成了「台灣工友總聯盟」。聯盟的宗旨在謀工人、店員的福利及生活的改善，其任務為促進及支援其他工人、店員團體的發展，統一全島勞工運動。台灣工友總聯盟成立一年後，加盟的團體達65個之多，盟員總數達1萬多人。

1931年2月18日台灣民眾黨第四次全體黨員大會進行時，台北警察署長發布「結社禁止」命令，活動了3年又7個月的台灣民眾黨終遭日本殖民當局解散！

台灣民眾黨被解散的6個月後， 1931年8月5日，蔣渭水在一場傷寒病中病逝台北，得年僅40歲。

#燦爛的星辰

#補充壽星之一

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法