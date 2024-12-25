話說李筱峰》研究台灣原住民語言 淺井惠倫貢獻良多

日本學者土田滋認為淺井惠倫有兩大貢獻：(1)他身爲語言學家，在世界上首次（而且用英語）調查清楚包括雅美語在內的高砂諸語言的結構和傳說；(2)他致力於採錄即將消失的平埔族諸語，並且把這些（不僅是淺井，也包括先前學者）的珍貴資料（大部分）順利帶回了日本保存下來。

◎李筱峰

對台灣原住民語言的研究貢獻良多的日本語言學者淺井惠倫是12月25日的冥誕壽星，他於1894年出生於石川縣小松市。

他的父親是妙永寺住持，依日本寺廟代代世襲的習俗，身為長男的淺井惠倫，原本應該繼承家業接掌住持，但惠倫1915年進入東京帝國大學語言學科專攻語言學，他因此沒有繼承家業，反而成為研究台灣原住民語言的學者。

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對台灣原住民語言的研究貢獻良多的日本語言學者淺井惠倫。（取自貼文）

淺井惠倫東大畢業後，曾任福井商業學校、小松商業高校教員及大阪外國語學校教授。

1933-1936年他奉派赴荷蘭留學，這段期間，淺井曾經幾度赴紅頭嶼（蘭嶼）採集雅美（達悟）語料，1936年他以論文《ヤミ語の研究》（雅美語之研究）獲得萊頓大學博士學位。台灣原住民語中，雅美（達悟）語研究成果較多，關鍵就在淺井惠倫的研究。

淺井惠倫曾與小川尚義攜手共同採集臺灣原住民語言。當時的淺井利用暑假期間赴台進行田野調查採集語料，語言學教室的小川教授負責平原地區（如泰雅族、賽夏族、排灣族），年輕的淺井則負責深山、離島之處（如賽德克族、布農族、鄒族、雅美族等）。1935年他們完成研究成果《原語による台湾高砂族伝說集》，並於1936年獲得至高榮譽―恩賜賞。

1936年小川退休還鄉，淺井惠倫接任台北帝大語言學教室助教授的職務，翌年升任教授。

二戰後，淺井惠倫留任台大教授，1947年才回日本。1950年擔任金澤大學教授，1958年轉任南山大學教授。

1969年癌逝，享年74歲。

日本學者土田滋認為淺井惠倫有兩大貢獻：（1）他身爲語言學家，在世界上首次（而且用英語）調查清楚包括雅美語在內的高砂諸語言的結構和傳說；（2）他致力於採錄即將消失的平埔族諸語，並且把這些（不僅是淺井，也包括先前學者）的珍貴資料（大部分）順利帶回了日本保存下來。

由於戰後中國國民黨政府對於日本人回日本所攜帶物品有嚴格的數量限制，所幸淺井惠倫因為英文極佳，而且擔任美軍顧問，因此他所收集的資料，托美軍帶往日本，避免毀於國民黨之手。

#燦爛的星辰

【12月25日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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