話說李筱峰》潘木枝 「為市民而亡，身雖死猶榮」

深受嘉義市民愛戴的仁醫、市參議會副議長潘木枝，於二二八事件時，與數位參議員赴水上機場與國府軍交涉談判，卻遭拘捕，在嘉義市火車站前被槍決示眾！12月19日是他的冥誕，我們應該來看看他到底犯了什麼罪行？

◎李筱峰

「木枝是為市民而亡，身雖死猶榮。」–潘木枝

深受嘉義市民愛戴的仁醫、市參議會副議長潘木枝，於二二八事件時，與數位參議員赴水上機場與國府軍交涉談判，卻遭拘捕，在嘉義市火車站前被槍決示眾！12月19日是他的冥誕，我們應該來看看他到底犯了什麼罪行？

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嘉義仁醫、市參議會副議長潘木枝，於二二八事件受難。（取自貼文）

潘木枝出生於1902年（日本明治35年），嘉義市人，自小家境清寒。

台南師範學校畢業後，擔任公學校教職數年。由於與他相戀的富家女許素霞被她父親送去日本讀東洋齒科醫專，以斷絕她與潘木枝的聯繫，不料潘木枝反而因此設法籌錢赴日本，進日本東京醫學專門學校（今東京醫科大學）。潘木枝與許素霞終於在日本結婚，1929年生下長男潘英章，過著清苦的生活。

1935（昭和10）年潘木枝畢業回台灣，在嘉義開設「向生醫院」，他其餘八名子女在台灣陸續出生。

潘木枝對於貧寒病人經常不收費。根據擔任向生醫院的藥務生潘龍的回憶，向生醫院每天都有「無料」（免費）的病患，曾經一天多達40人；曾有患者說「我本來病得快死了，但很奇怪，看到『向生』兩個字就好起來了」、「潘醫師的氣很旺，用手倒水給病人吃，病也會好」、「他做人真好，簡直可以當神來拜，做人如此仁慈的人很少」；齒科醫師盧鈵欽（亦是二二八受難人）之妻林秀媚回憶說，潘木枝不但不收窮人的醫藥費，還拿錢給患者，並交待「這五十元給你，你不要因為我沒收錢，以後就不敢來讓我看病，有病一定要來找醫生哦！」

前副總統蕭萬長小時候經常給潘木枝看病，曾受過潘木枝的救治，蕭萬長回憶說：「潘木枝醫師是我的恩人」。

二戰後，潘木枝到三民主義青年團嘉義分團跟陳復志主任學習北京話。

1946（民國35）年4月，選舉嘉義市參議員時，親友不斷遊說他出來選舉，他因為醫院繁忙一直不願意投入競選，後來被逼得不得不參選時，也是採消極的態度，把重心放在病患身上，被患者問到選舉事時，還會說：「你們不要選我，選林文樹，他是我最好的朋友。」或者告訴民眾：「好了，好了，我的票太多了，不要再投給我了，投給盧先生〔盧鈵欽〕吧！」（盧鈵欽也是說：「我的票夠了，夠了，投給別人吧。」候選人之間一片和氣）。

選舉結果，潘木枝以東門區最高票當選（第二高票是許世賢），他所助選的林文樹與盧鈵欽，也都順利當選市參議員。誰能料到，這幾位互相禮讓，受民眾愛戴的地方精英，卻反而從此步上悲劇之路，在隔年的二二八事件中全部遭難！

二二八事件發生之前，嘉義市長孫志俊罹患膿胸，胸腔疾病正好是潘木枝的專長，他成功治癒孫志俊，救回他的命，但是孫志俊卻在二二八事件時要了潘木枝的性命。

潘木枝是嘉義中學（今嘉義高中）的家長會長，二二八發生時曾阻止只帶著削尖竹竿當武器的嘉中師生到水上機場進攻，認為若因莽撞而白白犧牲，於事無補。當時外省人被帶到公會堂集中保護，潘木枝自願提供免費診療，帶著護士前往探視，配藥後再派遣專人把藥送到病患手中，不分省籍一視同仁的照料病患。

二二八事件中，潘木枝代表嘉義市「二二八事件處理委員會」，與陳澄波、陳復志等共八人，帶著一卡車的水果和水，前往嘉義水上機場要塞與被困在該處的國府軍隊談判，結果卻被拘捕起來。

潘木枝被捕送到警察局後，遭到刑囚，受盡拷打。依據當時曾遭拘捕而倖免於難的眼科醫師林昆泉的口述，自己被關在警察局的時候，潘木枝就關在隔壁房，一起被關的還有畫家陳澄波、醫師盧鈵欽、幾位律師與教師等人，他們都受到非人道的酷刑。

要處決的前一天（3月24日）一名守衛偷偷在香菸盒上寫字告訴潘木枝，明日即將行刑，請他把遺言寫在香菸盒上，他願意轉達其夫人。潘木枝在台灣省專賣局香蕉牌香煙包裝紙背面，寫下七則遺書，陳姓警員在3月24日晚上送到潘家。

潘木枝遺書強調「木枝是為市民而亡，身雖死猶榮。」；「我每日每夜必在汝身邊保佑汝們。」；寫給長子潘英章，要他「代父再興潘家」、「代父善俟汝母、扶養弟妹。不可自暴自棄。要堅強、要溫柔。」；寫給長子之外的七個子女，交待「父親將在別的世界保護著你們的成長。要時刻記住父親與你們同在著。要聽從母親的話哦。父親要往英哲哥哥的地方去了。」還交代「葬式以英三以下的孩子舉行就好。其他的為了安全一定不要參加。」

民間團體舉辦228事件追思活動，紀念當年在嘉義車站前遭槍決的陳澄波、潘木枝、盧鈵欽及柯麟等受害者。（資料照）

3月25日，潘木枝和陳澄波、林文樹、盧鈵欽等四名市參議員，被粗鐵線五花大綁、背插木牌並遊街示眾後，送到嘉義火車站前廣場，公開槍決！

潘木枝的三子潘英三，當時只有13歲，沿街追著載有父親的軍車跑，因腳程不快跟不上軍車的速度，待他抵達火車站時，劊子手已行刑完畢在收槍，他擠入人群之中，抱住父親，只見父親雙頰消瘦得不像人樣，眼睛向上吊，潘英三見狀把父親脫臼的下巴推回去，喀一聲合上，此時潘木枝尚有一絲氣息，潘英三抱著他，訴說著他被捕之後家中的情形，要他放心離去，此時潘木枝的眼眶開始溼潤，最後，由潘英三用手闔上父親的雙眼。

#燦爛的星辰

【12月19日】

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書





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