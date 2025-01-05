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檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展

1954年12月24日，中央電影事業公司合併農業教育電影公司、臺灣電影事業股份有限公司在臺北成立，曾與中國電視公司、中國廣播公司合稱「三中」，2005年起配合政府政策而民營化。今年，適逢中央電影事業公司成立70周年，讓我們翻閱國家檔案，共同回味電影所記錄的臺灣社會發展及文化傳承。
檔案樂活情報網

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2025/01/05 19:00

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展刊頭：中央電影公司第一大廈落成及新世界大戲院重建開幕典禮
案名：音樂舞蹈
檔號：0056/0093/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎蔡志雄／國家發展委員會檔案管理局企劃組專門委員

二戰之後，日人留下的十餘家戲院，先由臺灣省行政長官公署宣傳委員會接收；1947年，該委員會撤銷後，包括大世界、新世界、大光明、及臺灣等戲院移交臺灣省黨部接管，成立「臺灣電影事業股份有限公司」（簡稱「臺影」），負責放映與排片業務（圖1）。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖1 日產電影院准撥交黨營並分飭各縣市政府協助
案名：各日產電影院移轉黨營
檔號：0036/266.1/2
來源機關：臺灣省文獻委員會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

電影亦是政治宣傳與教育的工具，臺灣省政府為管理戲院，在1948年公布《臺灣省電影戲劇事業管理規則》，查驗影片放映內容，避免播放妨害風化或違反禁令，並規定各省縣市電影主管機關須查驗影片，再核發准演執照。電影院及戲院的治安與衛生設備等，則由警察局直接指揮管理（圖2）。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖2 制定臺灣省電影戲劇事業管理規則
案名：戲劇管理規則劇團登記
檔號：0036/368-8/1
來源機關：臺中市政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

為強化政府形象與政策宣導，政府推動「電化教育」，除了符應反共宣導，農村復興亦是重點，於1946年創立農業教育電影公司（以下簡稱「農教」），以寓教於樂方式來推動農業教育。

農教為當時臺灣電影製片的主要機構，但拍片成本高昂，又受限於反共影片製作題材及收視市場，一直處於虧損（圖3）。相對而言，臺影擁有的多家影院則有盈餘（圖4）。為改善當時電影製作資金困境，1954 年決定展開臺影與農教合併案，先設置籌備委員會，依委員會主委蔣經國意見，成立「新中國電影事業股份有限公司」（圖5），後來經過討論後，正式定名為「中央電影事業股份有限公司」（以下簡稱中影）。合併後，中影擁有製片與戲院，戲院盈餘可以移作拍片資金，得以拍攝更多影片。12月，中影第一部劇情片《梅崗春回》開拍，述說村民集結對抗中共保衛梅崗的故事，是一部暗喻反共的影片。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖3 黨營各事業42年度決算損益總表
案名：43年總裁批簽
檔號：0043/總裁批簽/001/0003
來源機關：社團法人中國國民黨
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖4 黨營各事業43年度預算總表暨審核表
案名：43年總裁批簽
檔號：0043/總裁批簽/001/0001
來源機關：社團法人中國國民黨
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖5 臺灣電影公司與農業教育電影公司合併案
案名：43年總裁批簽
檔號：0043/總裁批簽/001/0004
來源機關：社團法人中國國民黨
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1950-60年代，為宣傳反攻復國思想，政府部門製作各式宣傳刊物、文藝活動與影視媒體節目，深入各鄉鎮，全面宣導反共抗俄目標。為有效管制媒體內容製作與輸出規範，政府當局先後公布「電影檢查法」及其施行細則、「電影檢查標準」、「戡亂時期國產電影處理辦法」等法令，無論是國內外電影皆需經過主管機關檢查，領有准映執照後才能映演。例如，依照1951年「電影片檢查標準」（圖6），違反標準者須修改、刪剪或禁演。在電影檢查標準上，嚴格管制任何有危及政令、社會風俗與國家形象等內容。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖6 電影片檢查標準修正本
案名：電影檢查法
檔號：0040/2082602/0002
來源機關：總統府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1953年，蔣中正總統發表《民生主義育樂兩篇補述》，乃國家文藝發展的指導依據，明確規範電影與廣播等電化教育的管制與推動。隨即策動「文化清潔運動」與「戰鬥文藝」，深入基層群眾，達到教化目的。各種文藝形式與內容製作都要配合「反共」大業，電影檢查工作也要配合國家意識形態。例如，1953年加強電化教育計畫所列，徵求有關反攻抗俄之劇本，同時須強化農工教育影片（圖7）。事實上，因反共背景與黨營機構性質，中影在精神動員與文化宣傳工作長期扮演重要角色。1966年，中影直營的臺中戲院舉行開幕典禮，當天放映《還我河山》，該片由李嘉、李行、白景瑞合作，在臺中清泉崗拍攝，動用上千演員、戰車及馬匹，陣容龐大，呈現收復山河景況，符合政策宣導取向（圖8）。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖7 42年度加強電化教育計劃綱要草案及第2期社會改造運動教育影片攝製及發行計劃
案名：42年總裁批簽
檔號：0042/總裁批簽/001/0002/42-0107
來源機關：社團法人中國國民黨
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖8 《還我河山》在臺中清泉崗拍攝戰國時期燕國攻打齊國即墨城的片段
案名：音樂舞蹈
檔號：0056/0093/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

中影製片取向因應時代環境所趨，卻也在幾個關鍵時期，開創新製片風格與用才策略，影響國內電影事業的發展。1963年，中影調整經營路線，以「健康寫實路線」為製片方針，呈現人性健康光明面。從農村、漁村到都市生活等底層人民與場景描繪，緊扣社會各層面發展。例如，1964年李嘉、李行執導首部彩色電影《蚵女》，以沿海牡蠣養殖漁村為背景，描繪蚵女養家的辛酸人生。《蚵女》上映後獲得廣大的迴響，拿下第11屆亞洲影展最佳影片獎。中影接續拍攝《養鴨人家》（圖9），父女相依為命的故事十分賣座，又榮獲亞洲影展及金馬獎殊榮。1965年，第21屆聯合國亞洲暨遠東經濟委員會在紐西蘭舉行，我國代表團攜帶《養鴨人家》放映，廣受好評（圖10）。中影開創健康寫實路線，一掃過去的反共氣息，反映社會現實，開創電影新風格。1970年代，國際情勢劇變，我國退出聯合國。1972年，遭逢與日本斷交的困境，中影配合政策推出《英烈千秋》（1974）、《吾土吾民》（1975）、《戰地英豪》（1975）、《梅花》（1976）、《八百壯士》（1976）、《筧橋英烈傳》（1977）、《望春風》（1978）等抗戰成功的題材，消泯外交受挫感，彰顯愛國精神。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖9 《養鴨人家》拍攝內景一隅
案名：音樂舞蹈
檔號：0056/0093/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖10 《養鴨人家》影片於紐西蘭放映
案名：第21屆亞經會
檔號：0053/635.21/221
來源機關：外交部
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1980年代，港片受到國內市場青睞，中影面臨經營壓力，為突破既有影片類型與製作格局，推動新製片政策，重用新銳導演，嘗試改編文藝作品。除聘請吳念真與小野進入製作部，起用年輕導演陶德辰、楊德昌、柯一正、張毅，各自拍攝一段影片，進而組合成一部四段式的《光陰的故事》（1982），這部以低成本製作且頗具實驗性的小品，獲得市場肯定，掀起新電影創作浪潮，這是中影經營策略的改變，也迎合當時社會氛圍，受到鄉土運動影響，將關懷視角轉向民眾生活議題。這一股新電影運動的興起，對鄉土關懷並非只是形式上的寫實描繪，更有意識地省思孕育自我成長的生活環境。例如，侯孝賢、曾壯祥、萬仁執導，取材自黃春明作品的《兒子的大玩偶》，改編成三段式影片，以底層人民的聲音為主調，勾勒出國內的社會問題（圖11）。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖11 翻拍《兒子的大玩偶》電影參展劇照
案名：金鐘獎、外交、劇照翻拍
檔號：0067/0035/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

中影從起初的政策宣傳工具，後來發展「健康寫實主義」、「臺灣新電影」等不同風格，更進一步開闢新視野，推出深獲國際好評的《囍宴》（圖12）、《飲食男女》、《小畢的故事》影片。2005年中影走向民營化，2009年改為「中影股份有限公司」，陸續推動《戀戀風塵》、《徵婚啟事》、《熱帶魚》等經典電影修復計畫。2011年，投資《皮克青春》、《翻滾吧！阿信》，以及史詩鉅片《賽德克∙巴萊》。2016年，侯孝賢執導的《刺客聶隱娘》，獲得坎城影展最佳導演獎殊榮。中影成立迄今已七十載，屢創佳績，為我國電影發展注入活力。國家檔案典藏臺灣電影事業輔導發展、管理政策與國際影片推廣等紀錄，歡迎利用國家檔案資訊網探索臺灣電影多元發展。

檔案瑰寶》中央電影事業公司與臺灣電影發展圖12 導演李安記者會致詞，談述《囍宴》勇奪柏林影展金熊獎
案名：金鐘獎、外交、劇照翻拍
檔號：0067/0035/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】中央電影事業公司與臺灣電影發展

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