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檔案瑰寶》「快速」發展的年代：麥克阿瑟公路通車一甲子

麥克阿瑟公路，以紀念美國麥克阿瑟將軍而命名，它是臺灣第一條快速公路，為中山高速公路臺北至基隆段的前身，運用美援款項興築，不僅緩解臺北至基隆交通壅塞的問題，亦有效提升基隆港物資運輸效能。今年適逢通車六十週年，讓我們一同探尋公路的故事，見證臺美友好關係。
檔案樂活情報網

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2024/06/08 11:00

◎林怡甄／國家發展委員會檔案管理局檔案典藏組科員

「點仔膠（註），黏著腳……」，是許多國人童年回憶的兒歌，譜出早期孩童誤踩柏油沾黏鞋底，費時洗滌仍難以清除的時代記憶。這首兒歌的創作正值大規模建設時期，於1951至1965年所謂的美援期間，國內推動多項重大基礎建設，如：西螺大橋、中橫公路及石門水庫等，呈現當時全臺各地可見柏油鋪設路面工程的景象。

麥克阿瑟公路石碑

案名：鐵路、伐木、教育、選舉、花卉、味全、近代工程
檔號：0053/0101/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

位於臺灣北部的麥克阿瑟公路（簡稱麥帥公路） 也是美援時期所興建，原名北基二路、北基新路，在通車之際傳來麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍逝世的消息，政府感念美國援助與麥克阿瑟將軍情誼，決定更名為麥帥公路。這條公路的興築，肇因臺北至基隆間往來車輛愈來愈多，原有道路難以負荷，政府為增加疏運，提升兩地行車速度，並促進基隆國際港及沿線地區之繁榮，兼具加強國防戰備能力（圖1），從1961年5月1日起依計畫開始建造，至1964年5月2日竣工通車。

圖1 麥克阿瑟公路建設計畫緣起

案名：修築台北市麥克阿塞公路
檔號：0053/3600401/0405
來源機關：總統府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

麥帥公路起點位於臺北市南京東路羽毛球館附近（今小巨蛋一帶），終點與基隆市孝二路連接，全長23.4公里，沿途經過基隆河、南港、汐止、七堵等地（圖2），較原有路程縮短2.057公里，將原車程45分鐘縮短至25分鐘，對於提升交通運輸效率有明顯助益。建造經費總計為新臺幣2億2,790萬元，其中美援款項1億2,695萬元，臺灣省政府（下稱省政府）配合款1億95萬元；以路段區分，臺北市南京東路段計1.65公里，造價2,190萬元；行經臺北縣（今新北市）路段18.15公里，則達1億5,404萬元；基隆市區3.6公里，耗費5,196萬元。

圖2 麥克阿瑟公路路線圖

案名：修築台北市麥克阿塞公路
檔號：0053/3600401/0405
來源機關：總統府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1964年5月2日，通車典禮在臺北市公路起點舉行，臺灣省省主席黃杰、交通部長沈怡、美國駐華大使館臨時代辦高立夫出席剪綵（圖3），黃杰致詞時感謝美援的支持，讓臺灣交通建設達到國際標準，並以公路的命名表達對美國及麥克阿瑟將軍的謝意與尊敬。典禮結束後，眾多賓客搭乘公路局金馬號專車沿新公路前往基隆港（圖4），參加31號碼頭開放典禮，這也是基隆外港最早完成的擴建工程（圖5）。

圖3 麥克阿瑟公路通車典禮剪綵

案名：1964農復會照片
檔號：0053/0011/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖4 公路局金馬號行駛於麥克阿瑟公路

案名：1964農復會照片
檔號：0053/0011/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 麥克阿瑟公路通車暨第31號碼頭開放聯合簡報會

案名：1964農復會照片
檔號：0053/0011/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

麥帥公路是臺灣第一條符合國際標準的道路，公路兩端設有管理站，來往車輛需繳交通行費，大型汽車每輛10元，小型汽車每輛5元，軍車1元（圖6、圖7）。至1965年經提案核定管理站編制10人：站長1人、稽查1人、站務員7人、雇員1人（圖8、圖9），藉此強化公路的管理。

圖6 麥克阿瑟公路車輛通行費票根

來源：林怡甄提供

圖7 麥克阿瑟公路管理站收費情形

案名：交通處及所屬單位組織
檔號：0054/T012.42/0040
來源機關：臺灣省政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖8 麥克阿瑟公路管理站編制討論案

案名：交通處及所屬單位組織
檔號：0054/T012.42/0040
來源機關：臺灣省政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖9 麥克阿瑟公路管理站編制表

案名：交通處及所屬單位組織
檔號：0054/T012.42/0040
來源機關：臺灣省政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

考量麥帥公路有別一般道路，為確保行車安全，省政府在1967年擬定「臺灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」（下稱管理辦法），規定平原區時速不得超過80公里，丘陵區不得超過為60公里（圖10、圖11），經過多次討論，最終在1969年正式施行時，決定平原、丘陵區最高時速80公里，最低時速60公里，山嶺區最高時速60公里，最低時速50公里。在管理辦法中也明定限制車況良好、四輪以上的汽車通行，其他車輛及行人嚴禁通行、橫越。這些規定主要是當時民眾對快速公路認知有限，常有機車誤闖，甚至在公路飆車，以致通車2年內就發生51起車禍。至1978年，管理辦法隨著臺北至基隆段高速公路完工而走入歷史，這是因為麥帥公路大部分路段與高速公路重疊，少部分未重疊路段可連接一般道路或廢棄，改適用交通部訂頒「高速公路交通管制規則」（圖12）。

圖10 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」草案

案名：台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法
檔號：0056/1-1-13-3-1/15
來源機關：行政院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」草案審議意見表

案名：台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法
檔號：0056/1-1-13-3-1/15
來源機關：行政院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖12 「台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法」擬予廢止

案名：台灣省麥克阿瑟直達公路管理辦法
檔號：0056/1-1-13-3-1/15
來源機關： 行政院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

麥帥公路的建造尚無經驗可循，加上天公不作美，在通車初期受到輿論指教。所幸，公路局設法改善，不僅保持通車順暢，提升用路安全，更讓麥帥公路助益交通便利、增加貨物運輸，甚至促進觀光等綜合效益而頗受各界讚賞（圖13、圖14）。

圖13 麥克阿瑟公路施工情形

案名：1964農復會照片
檔號：0053/0011/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖14 麥克阿瑟公路施工情形

案名：1964農復會照片
檔號：0053/0011/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

隨著1970年代十大建設啟動，中山高速公路開始興建，麥帥公路被劃入北基段路線，並進行拓寬改建工程。至1973年9月，麥帥公路移交高速公路工程局接管並停止收費，1978年，麥帥公路併入已完工的中山高速公路，成為歷史名詞。時光荏苒，回顧麥帥公路通車一甲子之際，憶起這條深具意義的公路，探索其建設歷程，依舊是臺灣重要的印記，也為臺美友誼留下見證！ 歡迎透過國家檔案資訊網找尋更多屬於麥帥公路的歷史軌跡，也歡迎蒞臨本局參觀「奇蹟之島—1970-1980從開發到保育臺灣建設檔案特展」，尋訪更多有關我國建設的國家檔案。

註釋

「點仔膠」於教育部臺灣閩南語辭典用字為「打馬膠tiám-má-ka」。

參考資料

創作點仔膠傳唱半世紀 施福珍護台語有功」，自由時報。

黑皮，〈第一條高速公路不是中山高？政府還為這條公路發明計時卡〉。

開箱老照片：台灣第一條快速道路 麥克阿瑟公路通車」，中央通訊社。

陳柏惟，〈臺灣興建第一條高速公路，是極具遠見的政策還是歪打正著的巧合？〉。

財團法人中華顧問工程司，《臺灣公路建設紀要》。

臺灣省公路局北基二路工程處，《麥克阿瑟公路施工報告》。

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局〈「快速」發展的年代：麥克阿瑟公路通車一甲子

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