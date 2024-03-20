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檔案瑰寶》孫理蓮與基督教芥菜種會

臺灣俗諺：「破病無藥，死無草蓆」，一語道盡數百年來普羅大眾面對各種疫病的無助與辛酸。清代臺灣開港後，西方傳教士紛紛來到臺灣，從事醫療服務開拓傳教事業。1952年，美國籍孫理蓮女士創立「基督教芥菜種會」，以「妻子宣教士」角色關懷弱勢並提供社會援助，對於國內引進西方醫療與救助事業有深遠的影響。
檔案樂活情報網

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2024/03/20 12:20

創辦芥菜總會的美國籍孫理蓮女士，對台灣早期的救濟事業貢獻很大。（資料照）

張雅婷／國家發展委員會檔案管理局應用服務組助理研究員

1927年，加拿大長老教會傳教士孫雅各（James Ira Dickson）來到臺灣，出任淡水中學校長，並進行宣教工作，其夫人孫理蓮（Lillian R. Dickson）從旁提供協助。孫雅各為拓展傳教事業，多次申請進入山地傳教（圖1、圖2），孫理蓮也以傳教士太太的角色，開始為弱勢團體提供醫療服務與救助。

圖1 孫雅各申請進入臺北縣（今新北市）山區宣教


案名：土地租放
檔號：0036/062/2
來源機關：新北市政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖2 孫雅各獲准入臺北縣（今新北市）山地宣教


案名：傳教管理
檔號：0036/1063/2/1
來源機關：新北市政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1952年，孫理蓮為擴展社會救助工作，成立基督教芥菜種會，是臺灣第一個立案的社會福利組織。當時，原住民飽受肺結核威脅，部落醫療資源落後，染疫情況嚴重，孫理蓮曾目睹一位母親親手埋葬十位身故子女，因此爭取美援設置肺結核病房，然而卻被拒絕。於是孫理蓮轉向美國各機構勸募，以認養每床位每月6美元方式（約為當時新臺幣240元）， 1956年終於在埔里設立第一間肺結核療養院，隔年又相繼在臺東成功鎮、關山鎮等地設立療養院。在此期間，孫理蓮也獲得謝緯牧師、徐賓諾護理師（Bjarne Gislefoss）、紀歐惠醫師（Alfhild Jensen Gislefoss）（圖3）等人的協助，創辦「埔里基督教山地中心診所」，即埔里基督教醫院的前身，免費提供原住民各項醫療服務及社會救助。這些善舉引起國際關注，也讓美國國際開發總署（USAID）持續挹注醫療資源（圖4）。

圖3 李登輝總統贈勳埔里基督教醫院紀歐惠醫師（左）、徐賓諾護理師（右）


案名：國際書展、陸委會、中樞春祭、新聞局活動、電影、金鐘獎
檔號：0083/0072/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖4 埔里基督教醫院獲美國國際開發總署贈救護車


案名：1964農復會照片
檔號：0053/0011/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

孫理蓮注意到山地條件簡陋，新生兒出生後的夭折率高達50%，促使芥菜種會創設馬利亞產院與待產媽媽之家，讓孕婦安心待產。此外，她也推動芥菜種會與花蓮高級工業職業學校進行建教合作（圖５、圖６），創立山地女子習藝所、保母訓練班、護理班，經職業訓練讓產後媽媽們習得一技之長，得以供養照顧自己的小孩。待產媽媽之家也收容未婚女性，芥菜種會在其產後適時推介認養人，讓孩子獲得安穩環境成長，減少社會問題。

圖５ 花蓮高級工業職業學校與芥菜種會合辦職業訓練班公文


案名：教學行政、任兼代課
檔號：0053/002/1/003
來源機關：國立花蓮高級工業職業學校
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖６ 孫理蓮代表芥菜種會與花蓮高級工業職業學校簽約


案名：教學行政、任兼代課
檔號：0053/002/1/003
來源機關：國立花蓮高級工業職業學校
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

孫理蓮也關懷孤兒與流浪少年，芥菜種會在許多地方設立愛心育幼院（圖７），收容各地流離失所的孩童、少年，期間許多東南亞國家淪於共產政權，華僑先後遷移臺灣，當公辦的兒童之家無法負荷之際，芥菜種會育幼院也適時安置國外難民孩童（圖8），予以照顧關懷。

圖7 芥菜種會在新北市樹林建置的愛心育幼院。（資料來源：張雅婷提供）

圖8 芥菜種會收容國外難民孩童


案名：華僑急難救助
檔號：0066/001404/51
來源機關：僑務委員會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

除援助弱勢族群，孫理蓮與芥菜種會亦關注烏腳病與漢生病等特殊疾病，給予患者各種幫助。烏腳病最早出現在本省西南沿海地區，是一種地方性周邊血管疾病，在醫藥不發達的年代，只能透過截肢維繫生命，甚至未能獲得醫療之患者只能放任其由麻木、刺痛、轉黑、潰爛，其疼痛更是讓患者有生不如死之折磨，尤其常被民間污名為「怪病」，更使患者身心備受苦煎熬。臺南北門王金河醫師目睹病患苦痛，亟盼外界援助。孫理蓮獲知消息後，立即由芥菜種會補給病患營養品，1959年在臺南北門鄉基督教會設置烏腳病免費診所（圖9）。後來，孫理蓮與芥菜種會爭取各方援助，資助王金河醫師及其夫人毛碧梅女士成立烏腳病患手工藝生產中心，協助截肢患者獨立謀生。在孫理蓮與王金河的努力下，引起政府重視，展開防治計畫，除成立烏腳病防治中心，負責病患治療工作，也接管手工藝生產中心，持續培養病患工作能力。1984年，經政府不斷提供烏腳病患者各項照護，北門免費診所完成階段性任務，芥菜種會至此功成身退。

圖9 臺灣省政府表揚芥菜種會免費診所王金河醫生對烏腳病的醫療貢獻


案名：地方病
檔號：0057/I161/4
來源機關：臺灣省政府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

孫理蓮亦關心特殊疾病-漢生病，漢生病又稱癩病、痲瘋、癘病、大風，是由癩分枝桿菌所引起，早期皮膚會出現紅色或白色斑塊、丘疹或小結節，晚期病人有失明、耳聾、爪形手、獅面、肥耳、四肢潰爛、手足末端缺損等情況。由於對疾病缺乏認識，在很長一段時間病患外觀損傷，被大眾認為是受到上天懲罰、因果報應，不僅得被迫接受隔離治療（圖10），在康復後也常因外觀而難以回歸社會。從1930年起至2002年，樂生療養院長期收容漢生病患，在此期間隨著病患人數增加，導致醫療資源困乏。孫理蓮得知消息後，設法供應藥物與營養物資，爭取醫療人力進駐。另外，她敏銳觀察國際社會開始給予漢生病患職業培訓，因此建置職業治療室（圖11），讓病患不但能夠自力更生，更能藉此調適苦悶的心情，以降低自殺率。

圖10 樂生療養院民向外界求助


案名：三十六年請願政治
檔號：0035/2/7
來源機關：臺灣省諮議會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 孫理蓮在樂生療養院籌建的職業治療室
。（資料來源：張雅婷提供）

孫理蓮在臺灣奉獻長達半世紀，經常與芥菜種會及醫療人員前往各地探視患者，除了宣傳基督教義，也提供醫療服務，設立育幼院照顧孩童，設置職業訓練機構，協助病患自力更生。因孫理蓮視病如親，前後幫助過近百萬人，被尊稱為「臺灣永遠的母親」。國家發展委員會檔案管理局典藏許多孫理蓮與芥菜種會的事跡，歡迎各界運用國家檔案資訊網檢索、查詢。

樂生療養院聖望教會院區孫理蓮銅像。（資料來源：張雅婷提供）

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局〈孫理蓮與基督教芥菜種會

參考資料

1. 楊明哲，〈從相關史料看烏腳病醫療之路〉。資料來源：https://www.archives.gov.tw/ALohas/ALohasColumn.aspx?c=934。

2. 「疾病介紹」，衛生福利部疾病管制署，資料來源：https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/4zqQsa-pZ4HK8Qw6b3Yqaw.。

3. 李貞德，〈從師母到女宣—孫李蓮在戰後臺灣的醫療傳道經驗〉，《新史學》16：2（2005年6月），頁95-156。

4. 鄭維棕、楊淑清，《一百萬封情書：美國奶奶孫理蓮的深情人生》，臺北市：啟示出版，2019。
孫理蓮，《愛在樂生》，臺北市：宇宙光全人關懷，2016。

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