檔案瑰寶》臺灣唯一的海底隧道：高雄過港隧道的建設與通車

踏春行旅要到高雄旗津享用新鮮海產或欣賞海岸公園景致，除了搭乘渡輪，最方便的，莫過於自行開車或騎機車通過高雄過港隧道前往。這座臺灣唯一的海底隧道，除了是促進地方觀光的交通亮點，更是我國工程建設的重大成就。就讓我們透過國家檔案，一同瞭解過港隧道的建設歷程。

高雄港過港隧道一景

案名：國建六年計畫、捷運淡水線、中國造船、高雄港、鯉魚潭水庫

檔號：0078/BN39/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

陳怡行／國家發展委員會檔案管理局應用服務組協同研究員

1949年臺灣省政府主席陳誠視察高雄港時，對第一港口航道過於狹窄，指示應研究再開一個港口。至1960年代，全球船舶越來越大，吃水越來越深，第一港口受限先天條件，若再濬深兩邊山體恐有坍塌風險（圖1），只能停留在水深11公尺處，限制巨輪的進出。高雄港務局基於營運的需要，決定在紅毛港附近開闢第二港口。

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圖1 高雄港第一港口空照圖

案名：幼稚園、航空、道路橋樑、空照圖

檔號：0066/2017/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

第二港口工程經規劃、設計，在1967年開挖旗津最細窄的「崩隙」，讓外海與內港融合為一，亦即旗津民眾所稱的「破港」（圖2）。破港後，原本是陸連島的旗津成為一座離島，民眾無法再走陸路往返高雄市區，只能透過渡輪。

圖2 高雄港第二港口開闢計畫圖

案名：高雄港第二港口開闢建修工程案

檔號：0057/9-6-3-1/6

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

第二港口在1975年完工，原本設計水深14公尺，讓7萬5千噸級船舶可順利進港，期間曾變更設計，將航道濬深至16公尺，使10萬噸級巨輪可以進出（圖3）。

圖3 高雄向外鳥瞰第二港口空照圖，右方為施工中的中興商港區及過港隧道工程

案名：幼稚園、航空、道路橋樑、空照圖

檔號：0066/2017/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

第二港口工程期間，時任高雄市長楊金虎曾於1969年與旗津民眾座談，民眾迫切希望在旗津架設跨海大橋、海底隧道，或以大型渡輪解決交通輸運問題（圖4）。這些意見經臺灣省政府交付高雄港務局，會同相關單位研究，儘管興建海底隧道構想已經成形，卻因經費、技術困難及配合其他計畫而未能落實。待全球貨櫃化浪潮襲來，高雄港務局先於1970年興建第一貨櫃儲運中心，又1975年興建第二貨櫃儲運中心，緊接著打造第三貨櫃儲運中心，並於旗津南端第二港口附近，規劃中興商港區暨第四貨櫃儲運中心。為串聯第三、第四貨櫃儲運中心，擴大高雄港吞吐量，行政院長蔣經國指示籌建海底隧道，加速旗津與前鎮交通往來。

圖4 旗津民眾對於旗津成為離島後，如何改善交通，在座談會中提出意見

案名：旗津海底隧道興建

檔號：0058/1101/2

來源機關：高雄市旗津區公所

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

依高雄港務局的規劃，過港隧道應交由有能力的國際團隊施工。但當時政府認為我國首座海底隧道，應由榮民工程事業管理處（簡稱榮工處）統包，藉此讓這支國家工程隊學習海底隧道建設技術，提升臺灣工程能力。當時該項構想遭國內工程界質疑，因榮工處與民間營造業者均無修建海底隧道的經驗，理應公開競標。但考量海底隧道為特殊工程，必須吸收國外經驗，又為培植國力、提高工程技術水準，經研議後，最終決定以統包方式交由榮工處與國外團隊合作辦理（圖5）。

圖5 高雄港務局函覆交通處

案名：高雄港工程

檔號：0069/640_0022/1

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

過港隧道於1981年動工、1984年完工通車，是我國首座，也是目前唯一的海底隧道。在日本熊谷組的技術指導下，高雄港務局與榮工處共同努力，在短短3年內完工。通車後，旗津民眾終於在多年後，可以透過陸路方式進入高雄市區（圖6）。

圖6 過港隧道完工後，過港隧道旗津端與引道、第四貨櫃純運中心的相對位置

案名：高雄過港隧道工程施工相片

檔號：0070/0110117/001

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

製作、組裝沉埋管是過港隧道的重要工程，必須以6段長120公尺的沉埋管，連結高雄市前鎮區與旗津區。為了讓工程順利進行，首先，建設一處沉埋管製造場，是位於海平面以下的乾塢，並選擇海底隧道舖設地點附近，以方便施工。其次，沉埋管完成製作後，先封裝兩端，讓沉埋管具有浮力，再將海水引入沉埋管製造場，由拖船將浮於海中的沉埋管拖至預設點進行串接（圖7）。

圖7 沉埋管從製造場移至海底隧道預定地的步驟

案名：高雄過港隧道工程

檔號：0069/0110116-1-1/T00002

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

海底隧道施工迥異其他工程，另一個重要施工環節，即沉埋管必須埋在水下14公尺，除了要能夠抗高壓、防水且防腐蝕，還得保固至少半個世紀，以維持正常通車。因此，製作沉埋管所使用的水泥十分重要，最後決定採用與日本工程同款的第二型水泥，並由臺灣水泥公司負責生產。值得一提的是，由於水泥凝固過程容易產生裂縫，為避免熱漲冷縮效應導致裂縫超過0.15mm標準，榮工處添購一臺碎冰機，在澆灌鋼筋板模的混凝土中加入碎冰調拌，使溫度控制在24度，以解決問題（圖8）。

圖8 《榮工報導》提及沉埋管澆灌及過港隧道工程細節

案名：榮工報導 檔號：0050/R0602/3

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

除此之外，過港隧道施工過程仰賴一群無名英雄，主要是來自海軍爆破大隊、海軍救難大隊及陸軍蛙人部隊等退役人員所組成的潛水班（圖9）。在最高峰時曾達10人，負責海底工程施作、確認與細節調整等關鍵工作，除了清除沉埋管上附生的海蠣，還要協助沉埋管定位、接合等多項無法以機器取代的細緻工作。由於海底水質混濁，能見度很低，作業過程幾乎全憑觸覺，足見水下工作充滿危險。曾有一名潛水人員在施工過程中被魚網纏住，差一點就葬身大海（圖10）。

圖9 人員操作著特殊機具「大約翰」進行開挖隧道

案名： 交通建設、食品工業

檔號：0051/0067/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖10 在過港隧道完工後，《榮工報導》刊出潛水班回憶施工過程

案名：高雄過港隧道工程施工相片

檔號：0070/0110117/001

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1984年5月18日，過港隧道舉行通車典禮，觀禮來賓於10點50分搭乘中興號客運，進入隧道（圖11）。緊接著，前鎮、旗津數千名民眾迫不及待地駕駛私家車、騎乘摩托車往返兩端，場面熱鬧非凡（圖12）。這次成功建造海底隧道的經驗，讓榮民工程公司在後來新加坡召開海底隧道興建國際資格標時，也代表我國獲得投標資格，展現臺灣海底工程建設的硬實力。

圖11 過港隧道通車典禮的中興號來賓專車

案名：高雄過港隧道完工通車典禮

檔號：0073/0110116/CP1564

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖12 旗津端迫不及待準備騎機車過海的民眾，正蓄勢待發

案名：高雄過港隧道完工通車典禮

檔號：0073/0110116/CP1563

來源機關：榮民工程股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

值此新春佳節，在途經過港隧道一覽旗津風光的同時，也歡迎蒞臨本局參觀「奇蹟之島—1970-1980從開發到保育臺灣建設檔案特展」，探索有關過港隧道工程的國家檔案。

參考資料

陳怡行，《島嶼共榮-1970-1980從開發到保育臺灣建設檔案故事》，臺北：國家發展委員會檔案管理局，2023。

黃俊銘，簡佑丞，《引領為榮：臺灣產業經濟檔案數位典藏專題選輯》，新北：檔案管理局，2013。

高雄港務局編，《海運軸心一甲子-歌雄港務局60週年專輯》，高雄：高雄港務局，2007。

林怡芬，〈繁榮經濟的高雄加工出口區〉，《檔案樂活情報》，第112期。

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局〈臺灣唯一的海底隧道：高雄過港隧道的建設與通車〉

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