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自由開講》中國籍民選公職人員 將衍生國安危機

2024/12/31 10:30

◎袁冰凝

內政部日前依《國籍法》規定要求將具有中國籍配偶身分的前南投縣議員史雪燕解除公職，為避免就職後再解職的法律爭議，民進黨立院黨團副幹事長李坤城、立委王美惠擬具「公職人員選舉罷免法第二十七條條文修正草案」，比照《總統副總統選舉罷免法》，增訂「具有外國國籍者」，不得登記為候選人。對此，筆者深表贊同，理由如下：

自由開講》中國籍民選公職人員 將衍生國安危機內政部日前依《國籍法》規定，要求將具有中國籍配偶身分的前南投縣議員史雪燕解除公職。（資料照）

首先，依據《宣誓條例》第六條規定，立法委員、直轄市議會議員、縣（市）議會議員、鄉（鎮、市）民代表會代表，應於就職時宣誓之誓詞為「余誓以至誠，恪遵憲法，『效忠國家』，代表『人民』依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓」。

倘若民選公職人員除了具有中華民國國籍，尚具有中華人民共和國國籍或其他國家國籍，在宣誓就職時，究竟是要宣誓效忠哪一個國家？到底是要代表哪國人民依法行使職權？

再者，二Ｏ二三年英國《太陽報》等多家媒體報導，自一九三Ｏ年代以來，先後有數百名主要來自香港的中國洗衣工為皇家海軍服務，負責清洗熨燙水手制服和軍官的白色桌布，但鑑於中共威脅海外中國民眾的親族，以窺探外國機密資訊的事例層出不窮，英國海軍擔心中共會以上述工人在中國的親人為要脅，洩露英軍的機密，決定解除海軍船艦上華裔洗衣工的聘僱合約，改由尼泊爾廓爾喀人加以取代。

英國媒體披露，英國海軍最新銳的「伊莉莎白女王號」航空母艦今年初開往南海部署時，三名華裔洗衣工被禁止上艦。（法新社檔案照）英國媒體披露，英國海軍最新銳的「伊莉莎白女王號」航空母艦今年初開往南海部署時，三名華裔洗衣工被禁止上艦。（法新社檔案照）

反觀台灣，如果具有中華人民共和國國籍的民選公職候選人，當選後進入立法院、議會或代表會問政，中共是否會威脅其在中國的父母、親友，要求蒐集我方國家機密？或協助中共進行統戰工作，而衍生國安危機？

畢竟中共對台灣仍懷有野心及敵意，且不放棄以武力併吞台灣，基於國家安全考量及民選公職候選人的忠誠義務，仍應限制具有外國國籍者，不得登記為民選公職候選人。

（作者為法務人員）


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