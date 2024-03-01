自由廣場》向紐西蘭看齊／外配親屬不得依親 保護本國資源

◎ 宜和蓒

二○二一年，健保費率從四．六九％調升至五．一七％，受僱者平均每人每月保費增加六十三元，當時全民高喊吃不消、苦不堪言。當國民黨與民眾黨打算在立法院新會期優先推動「中國籍配偶取得我國身分證年限從六年縮短至四年」的法案時，背後夾帶著中國籍配偶的前段婚姻子女與直系親屬將紛紛來台灣依親、探親的時間可以再縮短兩年，健保用好、用滿，結果台灣人自己錙銖必較每個月保費增加幾十元。

當民眾黨說著只要「住在台灣、認同台灣」就是台灣人，應盡一切努力消弭歧視對立，也會提案修法支持中配四年取得身分證時，我們不妨看看美國、紐西蘭是如何處理移民問題。

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要申請美國綠卡前，外國移民還要健康檢查，出示自己的健康紀錄，到了美國，自己的醫療保險自己買。核卡後也還不能跟美國公民一樣享有相關優惠，必須有居住事實並繳稅一年以上才能有相關優惠減免。綠卡持有五年後要變成美國公民時，還有類似效忠國家之類的考核，通過之後才能變美國公民。

至於紐西蘭，國家嚴格限制移民資格，只接受能在紐西蘭實地工作者，不是進來一筆資金或買個土地就給你國籍，更只限申請人及配偶兩人入籍，不准爺爺、奶奶、叔叔、阿姨等其他親屬依親。原因無它，這些一輩子沒在紐西蘭繳稅貢獻過的人，怎能年紀大了，藉由依親的手段來享受紐西蘭的健保資源，有限的資源是要留給自己國家的孩子。

當國民黨主席朱立倫說著，為什麼要歧視台灣人的太太或媽媽時；當民眾黨說著「住在台灣、認同台灣」就是台灣人時；筆者建議民進黨應提案修改「廢止」中國籍配偶的前段婚姻子女與直系親屬可以來台依親、探親的規定，台灣人用盡心力照顧放棄中國國籍、定居台灣的中國籍配偶一人，全民一定可以接受中配四年取得身分證的提案。

全民更應該一人一通電話打進自家縣市選區的立委服務處，表達拒絕以「人權」之名，開門揖盜讓中國籍一堆不相關的人士堂而皇之享用台灣的健保。今天你我在乎幾塊錢的漲價，卻默許國民黨、民眾黨聯手掏空台灣健保的根，被賣了還幫人數錢，人民只剩下手中選票的力量可以反制賣台政黨了。

（作者是國小教師）

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