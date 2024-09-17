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自由廣場》滿城盡是「孫雯們」

2024/09/17 05:30

◎ 竹木一工

美國紐約州政府州長副幕僚長、副勞工廳長孫雯，與丈夫胡驍在紐約長島豪宅被捕，孫雯在紐約州政府任職達十四年，活躍於華人圈子，不時代表州長出席社團活動。

檢察官的起訴書指控，孫雯利用職務之便，暗中推動中國的利益，威脅到美國的國家安全。她多次介入並反對州政府會晤台灣官員，包括蔡英文總統過境紐約，也被她拒絕安排會晤，之後她回報中方官員「已經封鎖了」。孫又曾改變紐約州官員對中國政府傳達的重要訊息內容、試圖促成紐約州高層政治人物訪華、未經授權向中國官員提供邀請信，以便中方代表與州政府官員會面；疫情期間，紐約缺乏口罩，孫雯力勸時任州長古莫公開稱許中國向紐約市提供醫療器材，同時封殺台灣提供廿萬個口罩給紐約的事實。

綜觀孫雯罪行，凡有利中國的，不管大小事，她都幹。表面看似未直接涉及國安核心，卻已執行習近平「講好中國故事」與「拉扯美帝等西方國家後腿」的指令。孫雯有如中國這個詐騙集團的車手，「直接危害國家核心安全不足，但騷擾社會及國家安全有餘」。

《BBC》「英國從間諜威脅中清醒過來了嗎？」的報導指出，英國議會情報與安全委員會點破：「中國滲透不同層面的官員與機關，以左右英國與中國相關的政治思想與決策」。場景拉回台灣，藍白兩黨及其徒眾宛如不同層面的孫雯。執行習近平「講好中國故事」與「拉扯美帝等西方國家後腿」及分化台灣的指示，幹盡有利中國的事。「孫雯們」宛如中國這個詐騙集團的車，當「滿城盡是中國政治車手」，量變產生質變，就會釀成國安危機。國安單位及國人都應提高警覺。

（作者從商）

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