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名家分享-童子瑋》財劃法需要專業、討論、公平 不該只有多數暴力

上個週末，國民黨和民眾黨聯手通過三大爭議法案，跟地方最相關的就是「財政收支劃分法」，這部法律將導致中央財政被地方其他縣市掏空，各縣市分配不均的情況更加嚴重。
名家分享

名家分享

2024/12/23 18:45

◎ 童子瑋

上個週末，國民黨和民眾黨聯手通過三大爭議法案，跟地方最相關的就是「財政收支劃分法」，這部法律將導致中央財政被地方其他縣市掏空，各縣市分配不均的情況更加嚴重

國民黨和民眾黨聯手通過三大爭議法案，跟地方最相關的就是「財政收支劃分法」，未來將導致中央財政被地方其他縣市掏空，各縣市分配不均的情況更加嚴重。（資料照）國民黨和民眾黨聯手通過三大爭議法案，跟地方最相關的就是「財政收支劃分法」，未來將導致中央財政被地方其他縣市掏空，各縣市分配不均的情況更加嚴重。（資料照）

財劃法修法後，中央要再釋出3,753億元，未來老農津貼、勞健保費、學校跟醫院的經費，都要移回各地方政府辦理，而各部會的計畫型補助款，包括育兒津貼、托育補助、污水下水道建設、生活圈道路、軌道建設等，也可能回歸地方或提高自籌款比率。

上面這一大堆事情，有哪一場立院會議討論過？有誰找地方縣市討論過？有沒有評估跟分析？有沒有不同方案跟配套？完全沒有。

只看到有人見錢眼開，說這樣就有更多市政預算可以推動建設。好，那基隆市政府以後有錢花，那怎麼花、做什麼？誰要做？做得來嗎？未來中央因為財源不足，工作要重新劃分給地方，基隆能不能負擔、能不能承受？沒有人知道。

財劃法討論許久，就是因為牽涉中央、地方的預算跟責任問題，每一個縣市都有財政需求、分配的公平性也需要審慎考慮以這次修法來說，基隆市人均分到36,000元，是倒數第三，為什麼是這樣分配？也沒有人知道

當立委不問專業、不願討論，選擇挖東牆補西牆，地方拿走了錢，最後承擔的，還不是每一個市民，以及每一個辛苦的公務人員，這種只靠人頭表決而不靠理性思考的決策，是對地方好？還是只對地方的政治人物有助？值得我們思考。

當立委們仗勢著多數席次為所欲為時，我也要提醒藍白兩黨，架空司法權、中央執政，絕對是多數人民所不認同的事情。（取自貼文）當立委們仗勢著多數席次為所欲為時，我也要提醒藍白兩黨，架空司法權、中央執政，絕對是多數人民所不認同的事情。（取自貼文）

當立委們仗勢著多數席次為所欲為時我也要提醒藍白兩黨，架空司法權、中央執政，絕對是多數人民所不認同的事情，賴清德總統近期的滿意度跟信任度一直提高，就是因為看不下去近期國會的亂象。

我相信台灣人民看得清楚，卓榮泰院長做為台灣的行政院長，必須要維持著中央的穩定跟運作，同時平衡地方的財政，更要兼顧守護民主法治的精神、守護我們的憲法，這是一位稱職的院長。

而一個立委，不應該只是地方的民意代表，更是一位具有國家高度的立法者。立委的職責，是監督、立法而不是強搶，這才是我們台灣人民真正期待的國會。

（作者為基隆議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

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