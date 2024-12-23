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自由廣場》一手要錢 一手搶錢 災害防救責任誰來扛？

2024/12/23 05:30

◎ 謝志誠

○四○三地震後，國民黨立院黨團總召傅崐萁提出「四○三震災重建條例草案」，並在藍白聯手下逕付二讀，除要求編列一五○億特別預算外，更於條例第九條明定：「住戶房屋因地震毀損不堪居住，經認定為黃單、紅單之房屋，其拆遷、整建及重建之費用，由中央政府全額負擔。」不僅牴觸司法院大法官釋字第五七一號關於災害救助本質的解釋，此例一開將帶來政府龐大的財政負擔。

0403強震重創花蓮，中央補助款創下近卅年來災害重建紀錄。（資料照）0403強震重創花蓮，中央補助款創下近卅年來災害重建紀錄。（資料照） 

因爭議不休，國民黨黨團提案的「四○三震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」終於在傅崐萁點頭下一併撤案。立院院會在各黨團同意下，通過不予審議，並通過主決議。

主決議內容包括：「如無意願參加危老都更原地重建者，補助以原地原容積之興建成本八十五％為原則，並為上限。」不僅創下近卅年來災害重建中央補助的紀錄，也可能因此成為加重財政負擔的先例，而中央政府也在主決議要求的期限內，提出「○四○三花蓮震災復原自用住宅重建補助方案」，同意運用中央統籌分配稅款應允傅總召的要求。

中央民代於災害後為選區受災戶爭取高額補助，而中央政府基於體恤受災戶從善如流皆屬天經地義，無可厚非。

但，日前藍白又聯手下通過修正「財政收支劃分法」，要求中央大幅增加釋出財源到地方。前面一手要求中央給錢，後面一手向中央搶錢，削弱中央施政量能的意圖昭然若揭。

藍白聯手下通過修正「財劃法」，要求中央大幅增加釋出財源到地方。前面一手要求中央給錢，後面一手向中央搶錢，削弱中央施政量能的意圖昭然若揭。圖為國民黨團慶賀財劃法過關。（資料照）藍白聯手下通過修正「財劃法」，要求中央大幅增加釋出財源到地方。前面一手要求中央給錢，後面一手向中央搶錢，削弱中央施政量能的意圖昭然若揭。圖為國民黨團慶賀財劃法過關。（資料照） 

財政收支重新劃分後，主張「擴大分配地方財源，可落實地方自治」者，是否同意配合財政收支劃分調整行政權責與分攤現行各項補助款？而過去動輒開口的「提高救助與補助金額」可能因此而有所節制嗎？

從災害防救的角度和經驗來看，過去是中央依「災害防救法」一肩扛責移緩濟急支應災害防救經費，在中央施政量能被削弱之後，移緩濟急支應災害防救經費的責任誰來扛？願意一起扛嗎？潛伏的危機能要如何因應？卓榮泰院長的發言只是在提醒大家，不是在推卸責任！

（作者為前財團法人九二一震災重建基金會執行長）

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