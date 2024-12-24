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健康醫療網》「缺鐵性貧血」就要多補充鐵？醫師教你如何吃才真正有益！

根據國健署調查結果顯示，台灣15至49歲育齡婦女中近兩成有貧血的情形，其中缺鐵性貧血盛行率為13.7%。除了育齡婦女外，青少年、素食者、長期飲食失調者，或是喜愛喝茶、咖啡的人士也是缺鐵性貧血的高危族群。過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！
健康醫療網

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2024/12/24 09:30

◎ 健康醫療網

經常感到頭暈、疲倦乏力、呼吸急促、手腳冰冷，都有可能是缺鐵性貧血的症狀根據國健署調查結果顯示，台灣15至49歲育齡婦女中近兩成有貧血的情形，其中缺鐵性貧血盛行率為13.7%。除了育齡婦女外，青少年、素食者、長期飲食失調者，或是喜愛喝茶、咖啡的人士也是缺鐵性貧血的高危族群過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！

過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！（取自貼文）過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！（取自貼文） 

鐵劑一天吃三次和一週吃三次　效果有差異嗎？

錢政弘醫師在fb粉絲專頁《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》分享一篇期刊報告，研究人員將64位缺鐵性貧血患者隨機分成兩組，一組是一天吃三次鐵劑，另一組則是一週吃三次鐵劑。這兩組患者在治療前的血色素平均是8 g/dL，治療一個月後，一天吃三次的組別血色素上升至10.8 g/dL，略高於一週吃三次組別的9.9 g/dL；不過到了三個月，兩組血色素分別是12.4g/dL和11.9g/dL，沒有顯著差異。

醫師指出，這表示一天吃三次鐵劑與一週吃三次鐵劑相比，剛開始的時候每天吃三次鐵劑，改善貧血的效果會比較快，但是過了三個月，其實兩者效果差不多。至於副作用方面，一天吃三次組的人較容易出現噁心和上腹不適等症狀

攝取過量鐵影響多　慢性肝炎、肝硬化、癌症都有關！

為什麼鐵劑一天吃三次和一週吃三次的效果差不多？錢政弘醫師進一步解釋，這與體內鐵平衡主要調節因子「鐵調素」（hepcidin）有關。鐵調素由肝臟分泌，若持續補充鐵，將導致鐵調素在一天中的血液濃度增加。鐵調素會抑制鐵在十二指腸的吸收以及從巨噬細胞的釋放，也會降低運鐵蛋白的飽和度，導致補鐵成效受限。低劑量補充鐵劑則反而不會造成鐵調素的波動，長時間下來一樣可改善貧血問題，同時副作用也較少。

鐵是身體必要營養元素，但醫師強調，過多的鐵其實具有毒性，會堆積在肝臟造成慢性肝炎和肝硬化，還可能加速腫瘤的生長和癌症的發生，例如大腸癌、肝癌、乳癌、食道癌、胰臟癌和肺癌等，提醒民眾補鐵要適量

醫：貧血有改善劑量可降低　從食物中補充最安全

錢政弘醫師也提到，嚴重貧血的患者可依照醫囑每天吃兩至三次鐵劑，待一個月後若貧血情況有改善，再改成一天或兩天一次鐵劑。另外，市售或是醫院處方的鐵劑，有些人吃後會有便秘或腸胃不適的副作用，而市面上的鐵劑劑型和劑量種類眾多，醫師建議民眾購買時可先少量嘗試，找出適合自己的劑型和劑量。

從食物中補充鐵最為安全！錢醫師指出，飲食中的鐵有約10%來自血基質鐵（heme iron），主要存在於動物性食物中，如牛、羊、豬、魚、牡蠣及貝類等，優點是相比植物性鐵，人體吸收效率更高成年人每天建議攝取鐵8毫克，攝取量超標仍有危險，其中「加工紅肉」如香腸含血基質鐵最多，是主要應避免的鐵來源，白肉或植物性的鐵則相對安全醫師推薦含鐵量高的植物性食物則有葡萄乾、菠菜、紫菜、紅莧菜、黑豆、芝麻等，對需要補充鐵的民眾也是很好的選擇

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 「缺鐵性貧血」就要多補充鐵？醫師教你如何吃才真正有益！

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