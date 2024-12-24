健康醫療網》「缺鐵性貧血」就要多補充鐵？醫師教你如何吃才真正有益！

根據國健署調查結果顯示，台灣15至49歲育齡婦女中近兩成有貧血的情形，其中缺鐵性貧血盛行率為13.7%。除了育齡婦女外，青少年、素食者、長期飲食失調者，或是喜愛喝茶、咖啡的人士也是缺鐵性貧血的高危族群。過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！

◎ 健康醫療網

經常感到頭暈、疲倦乏力、呼吸急促、手腳冰冷，都有可能是缺鐵性貧血的症狀！根據國健署調查結果顯示，台灣15至49歲育齡婦女中近兩成有貧血的情形，其中缺鐵性貧血盛行率為13.7%。除了育齡婦女外，青少年、素食者、長期飲食失調者，或是喜愛喝茶、咖啡的人士也是缺鐵性貧血的高危族群。過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！

過去會認為患有缺鐵性貧血，就應該多補充鐵劑，基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，缺鐵性貧血患者頻繁補充鐵劑，其實並沒有比較好！（取自貼文）

鐵劑一天吃三次和一週吃三次 效果有差異嗎？

請繼續往下閱讀...

錢政弘醫師在fb粉絲專頁《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》分享一篇期刊報告，研究人員將64位缺鐵性貧血患者隨機分成兩組，一組是一天吃三次鐵劑，另一組則是一週吃三次鐵劑。這兩組患者在治療前的血色素平均是8 g/dL，治療一個月後，一天吃三次的組別血色素上升至10.8 g/dL，略高於一週吃三次組別的9.9 g/dL；不過到了三個月，兩組血色素分別是12.4g/dL和11.9g/dL，沒有顯著差異。

醫師指出，這表示一天吃三次鐵劑與一週吃三次鐵劑相比，剛開始的時候每天吃三次鐵劑，改善貧血的效果會比較快，但是過了三個月，其實兩者效果差不多。至於副作用方面，一天吃三次組的人較容易出現噁心和上腹不適等症狀。

攝取過量鐵影響多 慢性肝炎、肝硬化、癌症都有關！

為什麼鐵劑一天吃三次和一週吃三次的效果差不多？錢政弘醫師進一步解釋，這與體內鐵平衡主要調節因子「鐵調素」（hepcidin）有關。鐵調素由肝臟分泌，若持續補充鐵，將導致鐵調素在一天中的血液濃度增加。鐵調素會抑制鐵在十二指腸的吸收以及從巨噬細胞的釋放，也會降低運鐵蛋白的飽和度，導致補鐵成效受限。低劑量補充鐵劑則反而不會造成鐵調素的波動，長時間下來一樣可改善貧血問題，同時副作用也較少。

鐵是身體必要營養元素，但醫師強調，過多的鐵其實具有毒性，會堆積在肝臟造成慢性肝炎和肝硬化，還可能加速腫瘤的生長和癌症的發生，例如大腸癌、肝癌、乳癌、食道癌、胰臟癌和肺癌等，提醒民眾補鐵要適量。

醫：貧血有改善劑量可降低 從食物中補充最安全

錢政弘醫師也提到，嚴重貧血的患者可依照醫囑每天吃兩至三次鐵劑，待一個月後若貧血情況有改善，再改成一天或兩天一次鐵劑。另外，市售或是醫院處方的鐵劑，有些人吃後會有便秘或腸胃不適的副作用，而市面上的鐵劑劑型和劑量種類眾多，醫師建議民眾購買時可先少量嘗試，找出適合自己的劑型和劑量。

從食物中補充鐵最為安全！錢醫師指出，飲食中的鐵有約10%來自血基質鐵（heme iron），主要存在於動物性食物中，如牛、羊、豬、魚、牡蠣及貝類等，優點是相比植物性鐵，人體吸收效率更高。成年人每天建議攝取鐵8毫克，攝取量超標仍有危險，其中「加工紅肉」如香腸含血基質鐵最多，是主要應避免的鐵來源，白肉或植物性的鐵則相對安全。醫師推薦含鐵量高的植物性食物則有葡萄乾、菠菜、紫菜、紅莧菜、黑豆、芝麻等，對需要補充鐵的民眾也是很好的選擇。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 「缺鐵性貧血」就要多補充鐵？醫師教你如何吃才真正有益！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法