我們的眼球就像一台相機，水晶體類似相機的鏡頭。鄭宇庭醫師說，原本的水晶體富有彈性，能夠快速精準的對焦。在白內障發生後，鏡頭霧掉了，就需要移除老化水晶體，放入人工水晶體。

60多歲的王女士有遠視、老花與散光，隨著老花惡化，眼鏡也越換越厚，才有辦法看到手機。但是戴上高度數老花眼鏡又會讓她感到頭暈，相當困擾。高雄諾貝爾眼科院長鄭宇庭醫師指出，患者的白內障也到了該處理的狀況，便替她作了詳細檢查，確認角膜、視網膜、視神經的健康狀況。

經討論，患者選擇全焦段散光矯正人工水晶體，同時矯正遠視、散光、老花眼。鄭宇庭醫師說，術後她能看到遠方的山景，也能看到近距離的手機，感覺像是重獲新生，非常開心！

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白內障初期，患者會覺得影像的對比度變差，看東西不如往常銳利。鄭宇庭醫師說，隨著白內障惡化，患者的視力漸漸受到影響，看東西變得模糊，無法對焦，色彩的鮮豔度也會下降。

白內障的成因主要是眼睛的水晶體老化，而變硬、變混濁，五十歲以上民眾，白內障的比例就會越來越高。

「但是白內障有年輕化的趨勢，並不是只會出現在中老年人喔！」鄭宇庭醫師說，「有許多因素會讓白內障提早發生，例如高度近視、糖尿病、眼睛外傷、長期使用類固醇、紫外線曝曬等。曾經遇過一名高中生，來就診時已經有明顯白內障的狀況。」

白內障的水晶體變得混濁，而阻礙光線進入。鄭宇庭醫師說，治療白內障需要先移除混濁的水晶體，再放入人工水晶體，才有辦法恢復視力。

何時該接受白內障手術呢？臨床上對於白內障手術的時機有兩個考量。第一個是白內障造成視力惡化，對工作、生活造成影響，走路、騎車可能發生意外，此時就可以考慮接受手術治療。

第二個是白內障過熟，導致眼壓上升，而造成青光眼。鄭宇庭醫師說，這種情況不可置之不理，否則白內障會越來越硬，使手術風險上升，恢復期也會比較長，對患者較為不利。

若有白內障的狀況，要與眼科醫師詳細討論，共同決定合適的手術時機。

如何挑選人工水晶體？

我們的眼球就像一台相機，水晶體類似相機的鏡頭。鄭宇庭醫師說，原本的水晶體富有彈性，能夠快速精準的對焦。在白內障發生後，鏡頭霧掉了，就需要移除老化水晶體，放入人工水晶體。

人工水晶體像是縮小版的眼鏡。傳統單焦點人工水晶體能夠矯正近視及遠視，提供清晰的遠距離視力。中、近距離視力則需要配戴老花眼鏡輔助。鄭宇庭醫師說，現代化生活非常仰賴中近距離的視力，例如要看手機、看導航、看電腦、剪指甲等，為了提升生活便利性，後續便研發出可矯正老花眼的多焦點及焦段型人工水晶體。

焦段型人工水晶體的優點是延長視覺景深，改善中、近距離的視力。全焦段人工水晶體可提供連續性視力，在近距離的視距可達到33公分，對工作與日常生活相當有幫助。需注意的是，若用眼距離少於33公分，則仍須配戴老花眼鏡。

四十歲以上的民眾，老花眼會越來越明顯。鄭宇庭醫師說，全焦段人工水晶體能夠同時處理老花眼的問題，降低術後對老花眼鏡的依賴，另外還具有減少色像差的設計，有助於增加視覺對比敏感度，提升視覺品質。

除了近視、遠視、老花之外，散光是另一項相當常見的屈光異常，可能會造成看東西模糊或有疊影。鄭宇庭醫師說，使用全焦段散光矯正人工水晶體能夠在處理老花眼的同時處理散光，看東西會更加銳利、清晰。

散光是一種有方向性的屈光異常，放入眼睛的散光矯正人工水晶體，必須調整至特定角度，才能有矯正效果。鄭宇庭醫師解釋，傳統散光人工水晶體大概要經過2至4週，甚至更久的時間後位置才會穩定，若在術後劇烈運動，人工水晶體可能會發生位移旋轉，散光矯正的效果就會打折。

新一代散光矯正技術能夠避免人工水晶體旋轉，提升術後穩定度，當醫師放入人工水晶體並調整好角度後，較不會位移。另外也可以降低邊緣的眩光，提升夜視安全性。

貼心小提醒

總而言之眼睛有4種常見的屈光異常，近視、遠視、老花、散光，這些問題都可以在接受白內障手術時，利用人工水晶體來改善。鄭宇庭醫師說，較基本的人工水晶體可以處理近視與遠視，較進階的全焦段散光矯正人工水晶體可以處理近視、遠視、老花、散光，提供連續性視力，滿足遠、中、近的視力需求，讓患者擁有較佳的生活便利性。接受白內障手術前要和醫師詳細討論，根據用眼需求以及眼睛的健康狀態，挑選合適的人工水晶體！

本文經授權轉載自【照護線上】〈同時解決近視、遠視、老花、散光，解析全焦段散光矯正人工水晶體，眼科醫師圖文懶人包〉

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