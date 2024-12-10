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照護線上》腹瀉、血便、體重減輕是警訊！發炎性腸道疾病治療解析，專科醫師圖文懶人包

發炎性腸道疾病的成因尚未完全明瞭，目前認為可能與多種因素有關，包括基因、飲食、環境、壓力等。王彥博醫師說，發炎性腸道疾病患者中具有家族史的比例約為10%。可能在遇到某些感染、飲食、環境的影響，而激發出針對腸道的免疫反應，對自己的腸道組織發動攻擊，造成腸道慢性發炎。
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照護線上

2024/12/10 08:30

◎ 照護線上

照護線上》腹瀉、血便、體重減輕是警訊！發炎性腸道疾病治療解析，專科醫師圖文懶人包

「有位30多歲的女性患者，平時工作相當忙碌，壓力很大，經常腹瀉。雖然發現排便帶血，但自認為是痔瘡，而沒有放在心上。」臺北榮民總醫院內視鏡診斷暨治療中心王彥博醫師指出，「因為持續解血便，患者經常感到頭暈，才終於就醫檢查。」

大腸鏡檢查發現患者的直腸、結腸有嚴重發炎、潰瘍。經過一系列檢查，確診為潰瘍性結腸炎，王彥博醫師說，接受傳統藥物治療後，患者的症狀緩解，但是一段時間後又會復發，於是向健保申請使用生物製劑。

王彥博醫師說，至今持續使用生物製劑已經過了三年，患者的狀況穩定下來，沒有復發的狀況，回復正常的工作與生活。

發炎性腸道疾病（IBD，Inflammatory Bowel Disease）是一種慢性腸道發炎疾病，主要分為潰瘍性結腸炎與克隆氏症。王彥博醫師解釋，潰瘍性結腸炎主要影響結腸、直腸，常見症狀包括腹瀉、血便、腹痛等。克隆氏症可能影響所有的消化道，常見症狀包括腹痛、腹瀉、營養不良、貧血、體重減輕等。

「一般的腸胃炎會出現腹痛、腹瀉、發燒等症狀，大多會在幾天內緩解。」王彥博醫師強調，「發炎性腸道疾病患者的症狀則是反覆發作，如果持續較久、經常發作，便要提高警覺，盡快就醫檢查。」

除了影響腸道之外，發炎性腸道疾病也可能影響腸道以外其他器官，而出現眼睛發炎、皮膚紅疹、關節疼痛等症狀。王彥博醫師說，大約四分之一的病人會出現腸道外症狀，曾經有病人是先以關節痛來表現，後來做檢查後才發現，原來是罹患發炎性腸道疾病。

照護線上》腹瀉、血便、體重減輕是警訊！發炎性腸道疾病治療解析，專科醫師圖文懶人包

發炎性腸道疾病的成因尚未完全明瞭，目前認為可能與多種因素有關，包括基因、飲食、環境、壓力等。王彥博醫師說，發炎性腸道疾病患者中具有家族史的比例約為10%。可能在遇到某些感染、飲食、環境的影響，而激發出針對腸道的免疫反應，對自己的腸道組織發動攻擊，造成腸道慢性發炎。

潰瘍性結腸炎通常是呈現連續性病灶，從直腸向結腸延伸。克隆氏症的病灶會呈跳躍式分布，包括食道、胃、小腸、結腸、直腸等皆可能受到侵犯。王彥博醫師說，潰瘍性結腸炎通常侵犯黏膜層，可能造成腸道穿孔、腸道狹窄、毒性巨結腸症等；克隆氏症會侵犯黏膜層、黏膜下層、肌肉層，若未接受治療，恐導致腸道狹窄、穿孔、瘻管、膿瘍等嚴重併發症。倘若腸道長期處於發炎的狀態，將使罹癌風險增加。

照護線上》腹瀉、血便、體重減輕是警訊！發炎性腸道疾病治療解析，專科醫師圖文懶人包

潰瘍性結腸炎患者會經常腹瀉、血便，而導致營養不良、貧血，且嚴重影響生活品質，甚至無法好好工作。王彥博醫師說，如果因為嚴重併發症而反覆接受手術，可能造成短腸症候群，恐導致失能，對患者與家屬造成極大的衝擊。

治療發炎性腸道疾病，追求腸道黏膜癒合

診斷發炎性腸道疾病後，醫師會根據抽血檢查、影像檢查、內視鏡檢查、病理切片的結果，評估疾病的嚴重度，並擬定合適的治療計畫。

首先要做好飲食控制，不要吃生食。王彥博醫師說，藥物治療包括5-ASA抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑、生物製劑等。

長期使用類固醇可能造成月亮臉、水牛肩、增加感染風險等副作用，因此類固醇通常僅作短期內控制急性病情之用，治療上主要會以5-ASA抗發炎藥物、免疫調節劑來控制發炎。倘若傳統治療成效不佳，便會考慮介入生物製劑。

照護線上》腹瀉、血便、體重減輕是警訊！發炎性腸道疾病治療解析，專科醫師圖文懶人包

相較於傳統藥物，生物製劑的治療機轉較精準，可以有效抑制發炎反應，且副作用較少，能夠幫助腸道黏膜癒合。

發炎性腸道疾病治療目標有幾項，第一、臨床症狀緩解，降低腹瀉、血便頻率；第二、發炎指數回復正常；第三、腸道黏膜癒合，降低復發風險；第四、達到病理緩解，長期穩定控制病情。王彥博醫師說，在症狀改善後，患者還是要按時回診，持續接受治療。

貼心小提醒

天氣寒冷時，很多人喜歡進補，但是發炎性腸道疾病患者最好不要任意進補。 王彥博醫師叮嚀，規律用藥、均衡飲食、維持良好生活習慣，才能把疾病控制穩定，維持理想的生活品質，降低出現嚴重併發症的機會！

本文經授權轉載自【照護線上】 腹瀉、血便、體重減輕是警訊！發炎性腸道疾病治療解析，專科醫師圖文懶人包

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