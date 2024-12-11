自由開講》「媽媽市長」勿縱容「恐龍家長」！談盧秀燕批國小師不適任爭議

◎ 張天泰

台中市長盧秀燕曾說：「我是媽媽市長，尤其重視婦幼。」

台中市議員李中2日在議會指出，3月某國小學生持樂樂球棒攻擊老師，老師報警後，學生遭警方帶走，盧秀燕則在議場上震怒，怒批老師「不適任」，引起大量網友抨擊，盧秀燕3日則公開向老師致歉，坦承自己太快下結論。國民黨民代們，如立委徐巧芯、王鴻薇、楊瓊瓔等紛紛送暖表達支持，但貼文不到一小時便湧入1900則留言，網友痛批「學校有恐龍家長，台中有恐龍市長」、「市長帶頭言語霸凌」。

請繼續往下閱讀...

台中市發生國小老師被學生打報警，台中市長盧秀燕2日在議會答詢時竟指責是不適任老師，引爆全國教師怒火。盧秀燕3日則公開向老師致歉，坦承自己太快下結論。（資料照）

台灣人民憤怒其來有自。

因此案明顯是恐龍家長在假鬼假怪（台語），縱容寵溺自己孩子打老師，事後還要背刺老師，已有律師林智群點出此案關鍵點：「學生攻擊老師的事情發生在3月，6月學生向老師道歉，雙方和解，結果家長7月去檢舉老師不當管教，是哪招？都和解了，還事後進行追殺，代表學生跟家長在6月時向老師道歉，根本是道歉假的，只是要讓學生避免被追究法律責任而已。」

恐龍家長亂台灣教育一直是我關注的社會議題焦點，只是此事件因台中市長盧秀燕一時誤判，遭到政治性放大檢視，但這也是一個機會，讓台灣社會看到恐龍家長真正的樣子。

悔改吧，台灣恐龍家長，不要等寵溺的孩子闖下大禍，被法律強制賠償賠不起才在哭。林智群律師已提及「未滿12歲，不能告刑事，但可以告民事，要求父母負連帶賠償責任」。

「上工治未病」。這就是藥師法門的精髓！溺愛孩子很危險，在它還沒結成危害社會惡果之前，請台灣恐龍家長們將病根從自己的心裡徹底拔除，不溺愛、不縱容孩子惡習避免孩子成為未來的社會問題，前賢慈悲，恐龍父母不胡亂寵溺孩子才是對台灣社會真正的慈悲。

當今做父母的大都知道溺愛孩子有害，但卻分不清什麼是溺愛，更不了解自己家裡有沒有溺愛。「溺」，詞典上解釋為「淹沒」的意思。人被水淹沒了叫「溺斃」，如果父母的愛流橫溢氾濫起來，那也會「淹沒」孩子的，這就是溺愛，是一種失去理智，直接摧殘孩子身心健康的錯誤之愛。

台中市發生國小老師被學生打報警，打人學童被警方帶走，台中市長盧秀燕痛批教師不適任，臉書被灌爆「要求道歉」。（圖：擷取自盧秀燕臉書）

至今看到最糟糕的溺愛孩子的恐龍父母，是孩子在逆倫說謊，無證據汙衊家暴、當面嗆聲不敬師長後，其父母不管教卻在無知護航，自我中心說老師學歷是幼兒園、不正不是人、是寵物、是惡鬼、是魔獸，孩子認知錯誤以為父母是靠山，有壞榜樣學壞榜樣，直到現在恐龍家長孩子找不到未來出路，只能靠叛逆吸引大人注意，其父母持續重複貧窮家庭百事哀，無專業能力導致無法經濟自立家庭，和持續進行貧窮階級複製的悲哀命運。

如果台灣恐龍家長的孩子，持續不盡父母親職責任去好好教育孩子，其後果不僅孩子性格扭曲，將形成台灣社會的未爆彈問題。

今天孩子做錯事情，父母不懲罰，溺愛他，將來會幹更大的壞事。如果做錯事情，狠狠教訓他一頓，以後不敢做壞事。你說這個處罰是慈悲，還是狠毒？這個道理要懂。不能溺愛，佛法早已提及溺愛的罪非常重，將來墮到阿鼻地獄，孩子會怪你。你當時為什麼不懲罰我，不把我帶回頭？你讓我做這麼重的罪業。他能饒過你嗎？學生、小時候不懂事，長大會開悟，他會明白這個道理。世事千變萬化，佛法沒有定法，活活潑潑，因人、因事、因時、因地千變萬化。佛沒有定法可說，只守住一個原則，幫助眾生離苦得樂，這是佛法終極的目標。恐龍家長溺愛孩子不管教，養出小恐龍危害台灣社會，其自己造的業必將懲罰自己，自己造的因，自己受果報。善因善果，惡因惡報，絲毫不爽。

印光大師曾針對台灣恐龍父母溺愛子女提出嚴厲的佛學批判，提及我們世人不懂得這個道理，那麼自己興旺了，對子女開始往往是溺愛，往往把錢財留下來繼承給子女，子女因為他是不勞而獲，沒有經歷過種種的困難，沒有經歷過奮鬥的過程，不懂得珍惜。那麼有的子女就把錢財隨意揮霍了，用錢財去驕奢淫逸，最後傾家蕩產，讓自己走向衰敗。有的用這些錢財表現在種種方面，讓自己不修道德，因錢財而驕傲，變得驕橫起來了。對家人對其他人，我們看不起，讓自己走上一條畸形扭曲自毀的道路，將來很有可能造作惡業，感召惡果，非常的多。我們看這個歷史，看我們周邊的這些現象，我們就知道。

全教總理事長侯俊良（右）抨擊台中市長盧秀燕讓教育民粹化，要求盧秀燕收回發言。（記者林曉雲攝）

該教則教！絕不溺愛孩子，讓孩子走正路，用他自己的手去創造，做有益於社會的事情。作為父母要給兒女培福，善盡自己親職責任，不製造社會問題就是為台灣這個國家社會培福，我們做一些善事，助人的事情，有益於社會的事情，同時要教育子女，把這個道理教育給子女，把因果原理教育給子女，子女慢慢地受到父母的薰陶，自己又明白這個道理了，這樣子女也能夠用這個道理去過這一輩子。同樣將來用這個道理再教育自己的子女，這樣就不會出現恐龍家長因不管教寵溺孩子，導致養出的小恐龍對台灣社會產生危害，出現傷天害理，敗壞家門這樣種種的歹事。

台灣恐龍父母記得教孩子為人處世須端正，功課不好可以培養專業專長，但千萬不可寵溺孩子淪為社會惡敗類，製造父母孩子無能負責的台灣社會問題，後續筆者也會倡議賴政府需制定不適格父母須強制上親職教育之政策！

行文最後，台中市長盧秀燕既然要當好「媽媽市長」，首要之務是杜絕恐龍家長亂象！

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法