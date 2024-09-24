自由開講》期待中央與地方共同提升教師的權益

不要讓編制外的教師感到不公平的對待，才能共同建構優質的教育環境。AI合成照。（freepik.com）

◎吳政鴻

教師節將近，為表達對教師的敬意，臺北市教育局今年敬師禮金從600元提高至2000元，除了正式教師外，有佔員額的代理教師也可領取。當教師們開心領取2000元教師禮金時，卻有一群由中央教育部補助增置的編制外代理教師卻領不到2000元。

當這些編制外的教師領不到敬師禮金時，有些學校就會請家長會幫忙支援，由家長會購置等額禮卷來支應。以台北市為例，假如編制外的員額有8位，家長會就要額外支應16000元，這對家長會也是一筆沉重負擔。我們期待中央教育部應全盤檢討，如果代理教師是依據「教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點」所增置的編制外代理教師，就應該由教育部依據各縣市教師禮金的金額發放到各縣市教育局處。

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另外，目前六都的敬師禮金分別為台北市2000元、新北市1000元、桃園、台中、高雄均為600元，台南市330元。除了各縣市的禮金發放金額沒有一致性之外，發放對象與標準也不盡相同，有些縣市的代理代課教師、幼保員、教保員也都領不到，更別說教育部補助各縣市增置的編制外代理教師更是不可能領到，不要讓編制外的教師感到不公平的對待，才能共同建構優質的教育環境。

（作者為臺北市國小學生家長會聯合會總會長）

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