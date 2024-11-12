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自由開講》大巨蛋應明訂管理法規 以杜營運爭議

2024/11/12 20:00

◎溫順德

中華職棒明年賽事安排，傳大巨蛋縮為廿場，引發各方不滿聲浪。相關單位連日協商，遠雄承諾明年賽事，例行賽保有廿九場，總場次上看四十場，然而大巨蛋的使用，體育賽事所占比例，若無法律明確規範，爭議恐將年年上演。

中職台灣大賽第一場賽事在台北大巨蛋舉行，滿場球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）中職台灣大賽第一場賽事在台北大巨蛋舉行，滿場球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

大巨蛋完工啟用後，不僅是台北的地標，也攫獲國人的目光，更成高度討論話題。這座多功能的場館，可以作為室內球場，可辦理大型演唱會，可供宗教活動使用，乃市民的娛樂重鎮，城市對外展示窗口。大巨蛋的興建初衷，雖說純粹為了棒球，但擁營運權的遠雄，卻將之視為金雞母，增加商演廣收租金，勢必衝擊職棒賽事，悖離巨蛋核心宗旨。

日前各家媒體披露，由於世壯運的影響，明年職棒巨蛋場次，可能縮減剩二十場，引發球迷質疑撻伐，後來遠雄再發聲明，例行賽保底廿九場，卻仍難讓球迷釋疑。日本東京的大巨蛋，每年除辦演唱會外，另有不少體育活動，職棒仍有六十四場；台北大巨蛋的興建，乃以棒球為出發點，一年五十場不嫌多，而今場次大幅縮水，遠雄必須交代清楚。

台北大巨蛋，可以作為室內球場，可辦理大型演唱會。周杰倫將成為首位在大巨蛋舉辦專場演唱會的天王歌手。（杰威爾提供）台北大巨蛋，可以作為室內球場，可辦理大型演唱會。周杰倫將成為首位在大巨蛋舉辦專場演唱會的天王歌手。（杰威爾提供）

台北大巨蛋的興建，初衷雖為運動賽事，投資計畫也已明載，但場館使用的項目、各類活動所占比例、體育賽事保障場次，合約如無明確界定，北市府與遠雄雙方，紛擾勢將難以化解。而今紛爭既已出現，兩方必須亡羊補牢，訂定明確法律規範，確立巨蛋營運模式，周延年度檔期調度，優先保障職棒場次，不惟體現政府責任，更捍衛球迷的權益。

大巨蛋乃公共資源，各項活動檔期規畫，不僅攸關經濟效益，影響市民生活甚鉅，尤須建立透明制度，不容淪為私人禁臠。明年職棒巨蛋場次，遠雄說法一變再變，卻都未曾公開資料，提供各界仔細檢視。針對巨蛋檔期安排，市府必須要求遠雄，建立透明申請機制，透過場地預控會議，確保體育優先檔期，不應只顧私人獲利，棄守巨蛋興建初衷。

大巨蛋核心是棒球，不獨是比賽的場館，也承載著集體記憶，更攸關職棒的榮枯，左右整體棒球國力。企盼市府扛起責任，召遠雄與聯盟協商，針對大巨蛋的營運，訂定明確管理法規，公開透明討論檔期，爭取更多職棒場次，引領國球繼續前行。

（作者為高中校長）


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