自由廣場》接連下蛋 新北市也要蓋大巨蛋？

◎ 方復權

傳聞新北市也要蓋大巨蛋，市長侯友宜透露有兩個地點「還算理想」。筆者建議要三思而後行，理由如下︰

一、 台灣棒球市場的規模很小，除了目前各縣市的球場再加上台北市大巨蛋，別忘了還有一個台中大巨蛋正在興建，預計二○三○年完工啟用。然而少子化多年後，台灣第二個或第三個大巨蛋恐怕成為蚊子館，市府官員還得窮盡辦法，找尋其他名目來「撐場」。諷刺的是，民眾黨執政下的新竹市立棒球場，到現在還因為場地缺失，沒完沒了。換言之，新北市的大巨蛋，就台灣棒球運動來說，有那麼迫切嗎？

請繼續往下閱讀...

二、目前台北市大巨蛋不僅遲遲未解決漏水的品質問題，防災與疏散的議題也沒有實際真人演練與解決。所謂的電腦模擬，根本是置民眾的生命於不顧。南韓二○二二年十月廿九日發生的梨泰院推擠踩踏慘案，造成一五九人死亡、一九六人受傷，殷鑑不遠。官員一句道歉，永遠換不回寶貴的性命。

三、用大巨蛋的名義辦演唱會，顯見「明修棧道，暗度陳倉」的思維，並看見國球的命運。遑論大巨蛋辦演唱會必須要搭建舞台、保護草皮等設施，更有專家提出安全問題的質疑，大巨蛋辦演唱會的經營思維實是本末倒置。

四、近年來台灣各縣市不少建設，表面看起來提供了民眾「小確幸」，但仔細研究，卻形成惡性循環下一代的現象，譬如毛小孩越養越多，國人結婚與生育率卻越來越低。這些因果關係，浮光掠影，在指間悄悄溜走。

侯友宜市長千萬別只想著留下哪些政績，未見多年後的財政赤字。建議侯市長發揮警察本色，卸任後好好研究警政與治安，尤其是警察不法與打詐，這才是從政拼圖最完美的一塊。

（作者從事國際貿易）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法