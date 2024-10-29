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李忠憲的思考》台灣有多好，台灣人自己知道嗎？

看到美國這麼頂尖的教授有這樣子想法，我心裡一驚，難道台灣有這麼好？台灣究竟擁有什麼樣的吸引力，能讓一位美國知名教授考慮將它作為「避難所」？
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2024/10/29 20:00

◎李忠憲

外人眼中的避風港：台灣有多好，台灣人自己知道嗎？

今天我看到一位美國頂級教授表達說，如果川普再次當選美國總統，他會逃來台灣，作為他的預備計劃。

今天我看到一位美國頂級教授表達說，如果川普再次當選美國總統，他會逃來台灣，作為他的預備計劃。（法新社）今天我看到一位美國頂級教授表達說，如果川普再次當選美國總統，他會逃來台灣，作為他的預備計劃。（法新社）

當時韓國瑜聲勢最好的時候，美國有個不錯的大學有一個資訊安全的缺，有位在美國的台灣學者問我要不要過去，never say never ，那時候他好像是這樣子說的。我說如果有這種打算，我年輕的時候就不會回台灣。後來這個缺給一個中國人佔走了，不過這應該不是我的錯。

看到美國這麼頂尖的教授有這樣子想法，我心裡一驚，難道台灣有這麼好？台灣究竟擁有什麼樣的吸引力，能讓一位美國知名教授考慮將它作為「避難所」？

美國頂級學府的大學教授 考慮將台灣當「避難所」

美國的大學教授，特別是頂級學府的教授，一般來說生活相對優渥，享有學術自由與社會地位，基本上應該不會輕易考慮移居他國。然而，這樣一番言論卻顯示，至少在他的眼中，台灣的某些特質值得讓他放棄在美國的穩定生活。是什麼驅動了這種選擇？

或許，他看重的是台灣的民主自由。儘管台灣面對著來自中國的壓力，卻在數十年來堅守民主制度，人民享有言論自由、新聞自由，並且可以自由選擇自己的領袖。這對於一位深陷美國日益極化的政治氛圍中的知識分子來說，台灣的相對開放與包容性可能是一種吸引力。當美國的政治紛擾變得無法忍受，台灣這樣一個小而穩定的民主國家，或許看起來是一個理想的「庇護所」。

這也引發了一個值得深思的問題：台灣人自己知道自己有多好嗎？在我們忙於應對生活中的各種挑戰時，可能很少有人會有餘裕去反思台灣的優點。我們常常只看到內部的問題，從民生經濟到政治腐敗，甚至是對於未來的焦慮。當我們過於專注於眼前的瑣碎，似乎忽略了台灣在國際上的地位與價值。

他看重的是台灣的民主自由。儘管台灣面對著來自中國的壓力，卻在數十年來堅守民主制度。示意圖。（資料照） 他看重的是台灣的民主自由。儘管台灣面對著來自中國的壓力，卻在數十年來堅守民主制度。示意圖。（資料照）

台灣不僅僅是一個經濟上蓬勃發展的地區，更是全球少數能夠在威權壓力下維持民主自由的國家之一。這種成就來自於多年的努力與堅持，從過去的威權統治走向自由民主的過程中，我們建立了珍貴的價值觀體系。而這些價值，或許正是讓國外知識分子心生嚮往的原因。

問題在於，我們是否太習慣了這些「自然而然」的權利，以至於不再珍視它們？這位美國教授的預備計劃提醒我們，或許在國際政治的眼光下，台灣比我們想像中更加閃耀。

當外國人看到我們的自由、民主和人權保護時，他們可能會心生羨慕，甚至考慮移居這裡。但作為台灣人，我們卻有時忘記了這些優勢，反而過於關注自己的不足。
這位教授的言論其實是對台灣的一種讚美，但也是一面鏡子，讓我們反思自己是否充分意識到台灣的價值。

我們不應該等到外人來告訴我們台灣的好，而應該在每一個日常中，發現並珍視這片土地所帶來的自由與尊嚴。畢竟，能夠選擇留下來生活的人，是幸運的；能夠選擇一個自由的國家生活，更是值得感恩的事。

說實在的台灣今天在世界上的地位，是以前我在歐洲留學的時候難以想像，不過很多台灣人不知道！


（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

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