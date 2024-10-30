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自由開講》歷史事實不容扭曲，九二當年並無共識

2024/10/30 21:45

◎彭顯鈞

談及兩岸關係不能漠視歷史事實，推動兩岸互動不能欠缺雙方政府與人民彼此的誠心與善意。

兩岸和平交流，海基會大門始終敞開，預設政治前提已是兩岸交流最大阻礙；10月30日中國國台辦對於歷史事實的錯誤詮釋，更無助於兩岸和平發展。

回顧1992年10月，海基會與中國海協會在香港就事務性議題商談，即所謂「香港會談」，中方依然堅持先談「一中問題」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照）中國國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照）

國台辦發言人朱鳳蓮10月30日稱，當時海基會第8種口頭表述方案：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」

朱鳳蓮說，海協會認為此方案表明了「台灣當局」和海基會謀求統一、堅持一個中國原則的態度，「海基會對此回覆不表異議」。

然而，翻開歷史紀錄，朱鳳蓮說法並非歷史事實。

1992年10月兩岸雙方代表在香港針對「一中問題」無結論，中方代表擅先離開，未有結論。事隔數天，11月3日中方透過新華社新聞稿以及電話告知，指「尊重並接受」各自口頭聲明表述「一中原則」，同時建議「口頭表述內容另行協商」。

海基會於11月3日亦透過新聞稿與正式函件，表明：事務性議題歷經7個月，因貴方一再提出「一個中國」之政治性議題，無法獲得具體結果，令人遺憾。我方口頭聲明具體內容，即依據國統會對於「一個中國」涵義所做決議加以表達，就是「中華民國」。

再隔幾天，11月16日海協會發函給海基會，提出中方表述文字，且以「附件」方式將海基會口頭表述方案附在函中。

國台辦稱，「海基會回函對此不表異議」，因而達成「九二共識」。這說法完全違背歷史事實，更是一個天大謊言。

事實上，白紙黑字紀錄，我方於該年12月3日去函：一、我方始終認為兩岸事務性協商之商談，應與政治性之議題無關，且兩岸對「一個中國」之涵義，「認知顯有不同」。二、依據國統會決議，一個中國之涵義為中華民國。

這份正式函件，中方至今沒有任何回覆。

令人納悶，口頭表述內容尚未「另行協商」，為何片面決定雙方表述文字？此外，我方從未表達同意，朱鳳蓮所謂「不表異議」的函件究竟何在？

回歸歷史，對於「一個中國」涵義，我方始終堅持為「中華民國」。其次，由當年文件內容不難看出，我方一再堅持中華民國主權存在的事實不容否認。

片面決定不能是共識，九二年並無共識是事實，講一百遍也不能掩蓋歷史。

海基會仍要呼籲陸方正視中華民國主權存在事實、接受台灣自由民主體制，並尊重台灣人民民主選擇，才能真正傳達善意，達成對等、尊嚴的交流。

兩岸交流為何設置「政治前提」？這個問題比扭曲歷史事實更值得探究。

（作者為海基會主任秘書）

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