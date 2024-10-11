自由廣場》面對「中華民國」/挺台派不尷尬 國共就很尷尬

◎ 于則章

在中國「國台辦」以「一中三階段論」回應賴清德總統日前在國慶晚會致詞時拋出中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民「祖國」的論述後，中華民國前總統馬英九竟然跳出來跟「國台辦」一個鼻孔出氣痛批賴總統的主張是「新兩國論」、「台獨」並使性子拒絕出席國慶典禮。

賴總統所說的「祖國論」只不過是在闡述歷史的事實，既未像故前總統李登輝說中華民國與中華人民共和國是「特殊的國與國關係」，也沒有像前總統陳水扁說「台灣與中國一邊一國」，真不知究竟哪個部分是「新兩國論」，哪個部分是「台獨」？

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倒是當年馬英九曾多次宣示「一個中國就是中華民國」，這跟賴總統所說的「祖國論」在本質上有何兩樣？更別提，二○○九年六月初馬英九出訪友邦與時任美國國務卿的希拉蕊女士會晤時，還曾自稱是「台灣總統」，依中國國台辦的立場，那絕對是百分之百的「台獨」！

可見國台辦對賴總統的批判純粹只是「欲加之罪何患無辭」，身為中華民國前總統、老是把「中華民國」無限上綱成神聖不可侵犯政治神主牌的馬英九，居然以今日之我否定昨日之我，跟著國台辦把「中華民國」說成是「新兩國論」或「台獨」，實在可悲又可恥！

事實上大家心裡面都很清楚，「中華民國」只不過是剩下一個名稱而已，所以馬英九在總統任內出訪時才必須對希拉蕊說他是「台灣的總統」而不是「中華民國的總統」。

只不過，國共兩黨想利用「中華民國」偷渡「一中三階段論」，誘騙台灣人接受中國共產黨「統一」，基於反制，賴總統只好以子之矛攻子之盾，拋出「中華民國是中華人民共和國七十五歲以上人民的祖國」的論述，果然馬上讓國共兩黨企圖將台灣私相授受「送中」的陰謀給現出原形來。

國共兩黨因存心不良充滿太多政治算計，反使他們面對「中華民國」時陷入前言不對後語而自打嘴巴，甚至連「中華民國」都跟「台獨」畫上等號的窘境，因為當民進黨對「中華民國」不再尷尬，尷尬地就會是國共兩黨！

（作者是公務員）

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