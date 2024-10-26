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自由開講》「竹篙湊菜刀」的「台灣光復節」

2024/10/26 10:00

◎洪昱睿

昨天是十月二十五日，又是一年一度所謂的「台灣光復節」了。可想而知，國民黨等死抱著「復興中華民國」這塊招牌的「九二共識派」人士們，很可能免不了又要重提一些沒法律根據的「新聞公報」等，來偷天換日、混淆視聽一番「台灣屬於中華民國」的謬論了！

國民黨主席朱立倫昨日呼籲賴清德總統，明年10月25日是台灣光復80週年，「台灣光復節」應改為國定假日。（取自朱立倫臉書）國民黨主席朱立倫昨日呼籲賴清德總統，明年10月25日是台灣光復80週年，「台灣光復節」應改為國定假日。（取自朱立倫臉書）

第一、「開羅宣言」頂多只不過是一紙沒有與會代表簽字的「新聞公報」而已，並不具有法律效力，當然也不會是什麼歌「國際條約」。因此若其當中談到「台灣」地位的「變遷」或「移交」；都是無根據而站不住腳的。前總統馬英九說「開羅宣言是為中華民國量身打造的」，是謂胡扯！

第二、台灣從來沒有發生過「從日本殖民地回歸中華民國版圖」的歷史事實，日本在二戰中戰敗投降，並沒有將台灣及澎湖的主權移交中華民國。而在中華民國建立一直到一九四五年之間，中華民國政府從未統治過台灣。事實上，中華民國政府還在台灣屬於日本統治之下時，在台灣設有領事館！

所以若是進行「慶祝台灣光復」的相關活動，只能說是「竹篙湊菜刀」，是一種拙劣的歪曲歷史的步數而已。說實話，整個「光輝的十月」皆與台灣沒有什麼關係。

雖然自蔡英文前總統以至目前的賴清德總統，都往中間路線靠攏，以「中華民國台灣」來連結「中華民國」與「台灣」。而事實上，當年如果沒有「台灣」，那麼那個從中國大陸兵敗如山倒的「中華民國」可能再也什麼都不是！

在此，筆者想要呼籲賴政府，如果國民黨或藍白合等勢力要搞「紀念台灣光復」；那就讓他們自己去玩吧！而政府則完全冷處理這個議題便罷！

（作者為 語文工作者）


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