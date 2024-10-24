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自由開講》幫你還要被你辱！談齊柏林之子遭辱兼論台灣公務員文化改革

2024/10/24 09:30

◎張天泰

《看見台灣》導演齊柏林的兒子齊廷洹，日前受邀至苗栗縣立圖書館演講，未料承辦人竟錯頻傳送「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」的訊息給他，讓他備感羞辱，向在場聽眾說明後憤怒離場。後來苗栗縣長鍾東錦得知此事，明快懲處「承辦人去職，科長記過，教育處長自請處分，但傷害依舊存在，我的歉疚難以言喻」，而齊柏林之子齊廷洹聞訊也求情別懲處相關人員。

齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）齊柏林之子齊廷洹。（翻攝自臉書）

常言道：「公門之中好修行」，在公部門工作人員卻污辱受邀講者，你是修到哪裡去？顯然公務員管不住嘴亂說話的問題，是來自台灣公務員文化。

台灣社會大眾更應關注公務員文化系統，有無「馴化」進去公部門的人才，而不是抗拒批評聲，甚至去聚眾霸凌，貼「白目」、「自我膨脹」等負面標籤給制度批判者，企圖消除反思批判的不同聲音，今天發生公部門工作人員言詞污辱演講者的離譜事件，是哪一個公務員教育環節出了問題，必須放大檢視修正，如果抗拒改革不只愚蠢也會被人看輕，最後受害的是台灣公務員自身、人民、和國家發展。

苗栗縣長鍾東錦（右）與齊廷洹（左）於會面後，雙方握手。（記者彭健禮攝）苗栗縣長鍾東錦（右）與齊廷洹（左）於會面後，雙方握手。（記者彭健禮攝）

最後，筆者特別以隱喻故事的對話形式，去描繪和檢視台灣公務員文化須修正之處，〈公務員〉內容如下。

西元2346年，全球經歷一次思想革命後，共享經濟已取代資本主義，無條件基本收入已成為各國奉行的制度，街頭已沒有無家可歸的人，人類文明已發展至跨星際文明，第二地球也被發現，所有例行式工作皆被機器人取代，但仍有國家公務員考試的制度。

「小欣!妳怎麼現在才來，明天的公務員考試，妳準備好了嗎？」，剛剪了一頭俏麗短髮，擔任國家公務員四年的小朱，已在咖啡館等了三十鐘，咖啡館外都是浮動式汽車飛來飛去。

姍姍來遲的小欣，趕緊先和機器人服務生點了一杯拿鐵咖啡，連忙坐下和小朱道不是，｢學姊對不起，我不是故意的，我是為了準備｢以勇氣對抗權威」的實境考科，才遲到的…」，小欣睜大眼睛，語氣放低地和小朱道歉，小欣個性天然呆討人喜愛，連剛剛慌忙坐下來過程中，都差點把點餐機器人絆倒弄翻，好在每個點餐機器人保固時間都至少是一百年。」

小朱連忙拍拍小欣的頭，安撫她說：｢沒關係啦!｢以勇氣對抗權威」的實境考科最主要是要測試我們考生，能不能正確判斷長官那些指示，那些可以遵守，那些需要運用勇氣對抗，而不是成為一個凡事百依百順，只能以長官命令為中心的公務員，而且我們的薪水是來自人民，這考試會有現場實境測驗，妳到時回應要果斷喔!」

小欣用力的點了點頭，大大的眼睛眨了又眨。

小朱接著介紹：｢妳明天還會再考另一個實境測驗，叫做「用獨立思考解決問題」，這科會比較難喔，因為到時會有一個情境，是妳需要運用獨立思考，來破解社會大眾的盲從與偏見，在這個情境，會有很多人，包括妳的長官，會企圖影響你的思考，甚至企圖操縱你的思考與行動，所以絕對要把握住獨立思考的精神，在工作行動前，做出對於人民最好的決定。」

此時點餐機器人緩緩地送來餐點，小欣急忙的喝飲料，一如以往的天然呆。

突然，坐在隔壁桌的一位長髮女士接著搭話， ｢兩個小朋友，其實成為公務員最重要的特點是為人民服務的那顆「榮譽心」，是一種願意無私付出、具備服務熱情的人。這樣的榮譽心是成為公務員的最重要關鍵，為人民服務就是一種榮譽，如果失去了榮譽心，便同時失去勇於任事的積極心態，在公務人員考試制度發展史中，三百多年前，因為當時公務員考試與人事設計制度的不當，導致公務員普遍有多做多錯，少做少錯才能全身而退的保守心態，這樣的問題也同時導致國家競爭力的衰退，這是三百多年前的歷史教訓，可是當時的人都沒有思考到這是國家選才制度的問題，所以三百多年後的今天，當時提倡的傳統紙筆測驗都已廢除，全以實境的情境考試取代。」

答話的這一瞬間，小朱和小欣表情都驚呆了，因為這位長髮的小姐就是常常出現在新聞媒體受訪，對國家公務員考試制度改革有功的M小姐。因為M小姐的改革付出，讓公務員成為國家榮譽的代名詞，不管市井小民，富賈權貴看到公務員都會主動鞠躬，表示內心的尊敬，因為人民深深地知道國家是因公務員的無私貢獻，得以變得更好。

（作者為政治工作者、教育博士）



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