自由開講》誰才是「阿貓阿狗」? 白委比喻新世代失當

◎陳啟濃

民眾黨立委吳春城數月前在一場教改公聽會上，把教改後的新世代比擬為「阿貓阿狗」、「獅子老虎」，不僅不倫不類，更是羞辱了年輕世代。近日在立法院教育文化委員會的質詢，用數據批評台灣用三倍教育預算，卻沒有看到相對應的教育成果。

民眾黨立委吳春城在公聽會上把教改後的新世代比擬為「阿貓阿狗」、「獅子老虎」，不僅不倫不類，更是羞辱了年輕世代。（圖由EdYouth提供）

把學生當產品，學校就成了工廠，然而教育是生命影響生命的過程，怎能拿企業投資生產的績效做為比照。

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立委的理念透露出該黨的思想型態，本質上民眾黨就是反對教育改革，否認三十年來教育的進步，更否定了年輕世代的成長，特別是處於國家危機時勇敢站出來，守護住自己的幸福，創造出各自的風格特色。這些表現都被民眾黨污名化為「獅子老虎」，把年輕世代視為洪水猛獸般的社會危害，以及「阿貓阿狗」般的庸庸碌碌的不成才。

年輕人該覺醒 共同唾棄民眾黨

正是因為教育指導了青年世代對社會的熱情，才會讓年輕人支持口口聲聲要實現「世代正義」的民眾黨，對該黨的支持希望讓台灣有更多往更好的方向改革的機會。

然而民眾黨卻用行動與言論辜負了年輕人的熱情支持，不僅經費交代不清，更有黑金的疑慮，該黨的立委藉對教育成果的關心，竟然提出對年輕世代的負面評價，這些言行顯示出民眾黨正是一群高傲、自負，只要結果不重視實質正義的投機政黨。年輕世代應該要認清真相，對民眾黨早日徹底覺醒。

（作者為時事評論員）



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